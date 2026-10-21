Schwere Sicherheitslücke in PHP – Behörden nehmen Webseiten vom Netz

Eine neu entdeckte Schwachstelle in der Programmiersprache PHP bedroht Webseiten weltweit. Erste deutsche Kommunen schalten ihre Online-Angebote vorsorglich ab.

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Sicherheitsexperten warnen vor zwei schwerwiegenden Sicherheitslücken in der weit verbreiteten Programmiersprache PHP, auf der ein Großteil der Webseiten im Internet basiert. Das IT-Sicherheitsunternehmen Huntress, das Computer Emergency Response Team des Bundes (CERT-Bund) sowie das offizielle PHP-Sicherheitsteam sprechen von einer akuten Notfallsituation. Betroffen seien Blogs, Nachrichtenportale, Onlineshops sowie Content-Management-Systeme wie WordPress.

Die unter dem Namen „PHP2Shell“ bekannt gewordenen Schwachstellen werden unter den Kennungen CVE-2026-109618 und CVE-2026-109619 geführt. Angreifer könnten die Lücken nach Angaben der Sicherheitsfachleute ausnutzen, um aus der Ferne eigenen Schadcode auf betroffenen Servern auszuführen. Damit sei es möglich, die vollständige Kontrolle über eine Webseite zu übernehmen, Kundendaten abzugreifen oder die Infrastruktur für weitere Cyberangriffe zu missbrauchen.

Zeitdruck durch vorzeitig bekannt gewordene Details

Detaillierte Informationen zur Schwachstelle seien unbeabsichtigt vorab an die Öffentlichkeit gelangt, hieß es. Branchenvertreter befürchten, dass Kriminelle in Kürze automatisierte Skripte einsetzen werden, um ungeschützte Server im Internet aufzuspüren.

Erste Kommunen, Behörden, Universitäten und Krankenhäuser haben auf die Warnungen reagiert und ihre Online-Angebote vorübergehend vom Netz genommen. Die Landeshauptstadt Mainz schaltete nach einer Warnung des Bundes mehrere städtische Internetdienste sowie das zentrale Webportal mainz.de vorsorglich ab. Ämter und Bürgerbüros blieben telefonisch und per E-Mail erreichbar, bereits vereinbarte Termine fänden wie geplant statt, teilte die Stadtverwaltung mit. Die Abschaltung betreffe allein den externen Internetauftritt, um eine Kompromittierung der dahinterliegenden Systeme zu verhindern.

Empfehlungen für Betreiber und Nutzer

IT-Experten raten Betreibern von Webseiten, sich umgehend mit Systemadministratoren, IT-Dienstleistern oder Webhosting-Anbietern in Verbindung zu setzen. Bereitgestellte Sicherheitsupdates müssten ohne Verzögerung eingespielt werden.

Für Nutzer bestehe beim alltäglichen Surfen am Smartphone oder PC kein direkter Handlungsbedarf, da sich die Lücke auf den Servern im Hintergrund und nicht auf den Endgeräten befinde. Verbraucher könnten jedoch indirekt durch Ausfälle von Onlinediensten oder mögliche Datenabflüsse betroffen sein. Die Entwickler der Programmiersprache sowie Hosting-Anbieter arbeiten nach eigenen Angaben rund um die Uhr an korrigierten Softwareversionen. (mit dpa)

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