Schwimmen bis Mitternacht: Berliner Bäder feiern ihren 30. Geburtstag

Länger schwimmen, im Flutlicht abtauchen und die Hallenbäder einmal ganz anders erleben: Am 30. Oktober laden die Berliner Bäder-Betriebe erstmals zur „Langen Nacht des Schwimmens“ ein. 16 Bäder in der Hauptstadt verlängern dafür ihre Öffnungszeiten – in einigen können Besucher sogar bis zwei Uhr nachts ihre Bahnen ziehen.



Wer in Berlin abends noch einmal ins Wasser möchte, bekommt Ende Oktober eine besondere Gelegenheit: Statt zum gewohnten Feierabend schließen zahlreiche Bäder erst tief in der Nacht. Mit der ersten „Langen Nacht des Schwimmens“ feiern die Berliner Bäder-Betriebe ihren 30. Geburtstag. Am Freitag, 30. Oktober, beteiligen sich 15 Hallenbäder und das Sommerbad Kreuzberg an der Aktion. Je nach Standort ist Schwimmen bis 22 Uhr, Mitternacht oder zwei Uhr morgens möglich.



Die Veranstalter wollen damit ein besonderes Badeerlebnis schaffen und zeigen, wie unterschiedlich sich die Berliner Schwimmbäder nutzen lassen. Ein Höhepunkt des Abends ist die Traglufthalle des Kombibades Seestraße: Dort soll eine Lichtinstallation für eine besondere Atmosphäre sorgen.

In diesen Bädern geht es bis in die Nacht

Besonders lange können Besucher in mehreren Berliner Stadtbädern bleiben. Das Stadtbad Charlottenburg – Alte Halle, das Stadtbad Lankwitz, das Stadtbad Neukölln, das Stadtbad Schöneberg und das Stadtbad Tiergarten öffnen jeweils bis zwei Uhr nachts. Auch das Kombibad Gropiusstadt und die Schwimmhalle Allendeviertel verlängern ihre Öffnungszeiten bis zwei Uhr.



Bis Mitternacht können Badegäste im Kombibad Seestraße, in der Schwimmhalle Ernst-Thälmann-Park, am Helene-Weigel-Platz, in der Sewanstraße und in der Zingster Straße schwimmen. Ebenfalls bis 0 Uhr geöffnet ist die Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark. Das Stadtbad Wilmersdorf I beteiligt sich ebenfalls bis Mitternacht an der Aktion.



Wer früher ins Wasser möchte, kann die Kleine Schwimmhalle Wuhlheide besuchen. Sie bleibt an diesem Abend bis 22 Uhr geöffnet. Auch Sauna-Fans kommen an einigen Standorten auf ihre Kosten. In der Schwimmhalle Ernst-Thälmann-Park ist die Sauna bis 22 Uhr geöffnet. Im Stadtbad Wilmersdorf I steht sie ab 14.30 Uhr zur Verfügung. Auch die Schwimmhalle am Helene-Weigel-Platz und das Stadtbad Neukölln beteiligen sich mit Saunaangeboten.

Flutlichtschwimmen zum Saisonabschluss

Eine besondere Rolle spielt auch das Sommerbad Kreuzberg. Es beteiligt sich am 30. Oktober an seinem letzten Öffnungstag der Saison an der langen Nacht. Dort können Besucher bis 22 Uhr in den beiden Fass-Saunen schwitzen oder im unbeheizten Terrassenbecken bei Flutlicht schwimmen.



Für diesen Abend gewähren die Berliner Bäder-Betriebe im Sommerbad Kreuzberg einen Preisnachlass von 20 Prozent – sowohl auf den Badeeintritt als auch auf die Sauna. In allen anderen teilnehmenden Bädern gelten die regulären Eintrittspreise.

Premiere zum 30. Geburtstag

Die „Lange Nacht des Schwimmens“ ist eine Premiere für Berlin. Anlass ist das 30-jährige Bestehen der Berliner Bäder-Betriebe. Mit der Aktion können Besucher die Schwimmbäder zu ungewöhnlichen Zeiten erleben – ob für ein paar späte Bahnen nach der Arbeit, einen Besuch in der Sauna oder das Schwimmen unter Flutlicht.



Damit wird der 30. Oktober für Berliner Wassersportfans zu einem besonderen Termin im Kalender. Wer dabei sein möchte, sollte vor dem Besuch die Öffnungszeiten des jeweiligen Bades prüfen: Nicht überall geht es bis Mitternacht, und nur ausgewählte Standorte bleiben bis zwei Uhr morgens geöffnet.

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