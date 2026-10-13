Sebastian Lege verlässt das ZDF. Der Koch kritisiert den Sender scharf. Für seinen Weggang nennt er mehrere Gründe.

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Sebastian Lege ist zukünftig nicht mehr beim ZDF zu sehen.

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Sebastian Lege hat vor seinem Abschied vom ZDF deutliche Kritik am Sender geübt. Der 47-Jährige, durch das Format „Besseresser“ einer der bekanntesten Köche des Senders, verlässt das ZDF nach rund 13 Jahren.

Im Podcast „Dr. Riemer“ erklärte er, warum er seinen Ende 2026 auslaufenden Vertrag nicht verlängert. Der Sender habe neue Formatideen blockiert und ihn unter Druck gesetzt, lautet sein Vorwurf. Ab 2027 steht Lege exklusiv für die RTL-Gruppe vor der Kamera.

Warum Sebastian Lege das ZDF verlässt

2013 begann Leges Zeit beim ZDF. „Besseresser“ wurde zu seinem Markenzeichen: In der Reihe deckt er auf, mit welchen Tricks die Lebensmittelindustrie arbeitet.

Doch irgendwann sei das Thema dünn geworden, schilderte er im Podcast. Nach mehreren Hundert untersuchten Produkten seien die Möglichkeiten des Formats ausgereizt gewesen.

Er habe die Verantwortlichen rechtzeitig gewarnt. „Ich habe mehrmals die Warnfahne geschwungen, aber leider wurde sich da weggedreht“, so Lege. Das Motto habe gelautet: weitermachen wie bisher. Vorschläge für neue Formate seien „abgeschmettert“ worden.

„Da muss ich auf die Bremse drücken“: Streit um die Moderation

Nicht nur die fehlende Offenheit habe ihn gestört. Nach Leges Angaben habe das ZDF zusätzlich Druck gemacht. Er habe „auf gewisse Dinge noch mehr moderativ draufkloppen“ sollen, „was aber fachlich ein bisschen abdriftete“. Für den gelernten Koch war damit eine Grenze erreicht.

„Jetzt geht's ein bisschen an meine berufliche Reputation und da muss ich jetzt kurz einmal hier auf die Bremse drücken“, sagte er. So sei die Entscheidung gefallen, den Vertrag nicht zu verlängern.

Leicht sei ihm das nicht gefallen. Die Marke „Besseresser“ sei „auch ein Baby von mir“, betonte Lege.

Abgelehnte Idee landet bei VOX: „Lege kommt auf den Geschmack“

Ein konkretes Beispiel für die Differenzen lieferte der Koch gleich mit. Er habe dem ZDF ein neues Konzept als „Weiterzählung von Besseresser“ angeboten.

Die Idee: Alltagsprodukte wie Pizza und Döner mithilfe moderner Lebensmitteltechnologie vor der Kamera verbessern. „Das wollte das ZDF auch nicht“, sagte Lege.

Bei VOX stieß er damit sofort auf Zustimmung. Dort habe es geheißen: „Cool, mega, das machen wir!“ Inzwischen läuft das Format unter dem Titel „Lege kommt auf den Geschmack“ bei der RTL-Gruppe.

Künftig arbeitet Lege exklusiv für diese Sendergruppe. Dort habe er sich „sehr wohlgefühlt von Anfang an, weil viele Menschen sehr offen mit mir waren und mich auch mal haben machen lassen“. Sein Vertrag läuft Ende 2026 aus. Ab 2027 ist er nur noch bei der RTL-Gruppe zu sehen.

Tim Armann folgt bei „Besseresser“ – Warnung von Lege

Seinen Platz bei „Besseresser“ übernimmt der Influencer und YouTuber Tim Armann. Lege wünschte ihm „wirklich alles Gute und viel Glück“. Einen Rat gab er dem Kollegen dennoch mit. „ZDF ist immer noch lineares Fernsehen, und die Schuhe sind noch mal ganz andere, als bei YouTube was zu machen“, sagte Lege. „Das ist eine ganz andere Zielgruppe.“

Trotz seiner Enttäuschung hofft er, dass die Sendung ihn überlebt. „Das wäre mein Wunsch“, sagte der 47-Jährige.

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