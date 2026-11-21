Verlassener Campingplatz in Frankreich: Ein Paar aus Belgien und der Normandie kauft „Le Cabri“ in Duras nach sechs Jahren Leerstand und saniert ihn.

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Ein vermooster Wohnwagen steht zwischen vertrockneten Disteln und kahlem Gebüsch – so oder ähnlich sieht es aus, wenn ein Campingplatz jahrelang verlassen ist. (Symbolbild)

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Sechs Jahre lang hat hier niemand gezeltet. Pflanzen überwucherten das Gelände im südwestfranzösischen Duras, die Gebäude verfielen, mehrere Anlagen funktionierten nicht mehr. Genau diesen verlassenen Campingplatz haben sich Alexandre Vandendaul und seine Partnerin Camille ausgesucht.



Der Belgier aus Ath und die Normannin kauften „Le Cabri“ im Juni 2025, wie das belgische Nachrichtenportal Sudinfo berichtet. Mehrere Hundert Kilometer von zu Hause entfernt fangen die beiden noch einmal bei null an.

Verlassener Campingplatz auf einem alten Ziegenhof

Der Name ist kein Zufall. „Cabri“ ist das französische Wort für Zicklein, auf dem 6,6 Hektar großen Gelände stand früher ein Ziegenhof.



Wer den Zustand der Anlage sah, hätte wohl an einen kompletten Neuaufbau gedacht. Das Paar sah darin einen Ort, „der ein zweites Leben verdient hat“, sagte Vandendaul dem Portal.

Vom Großbetrieb in Burgund zum eigenen Platz

Ahnungslos sind die neuen Besitzer nicht. Drei Saisons lang leiteten sie für eine große Gruppe einen Campingplatz in Burgund. Er war technischer Direktor, sie operative Direktorin, zeitweise mit bis zu 35 Beschäftigten. Auch als dort ein großer Wasserpark entstand, waren sie beteiligt.



Irgendwann wollten sie ihre eigene Vorstellung von Tourismus umsetzen. Seitdem steht kein großes Team mehr hinter ihnen, sondern nur noch der eigene Betrieb. Die Verantwortung sei eine andere, sagt Vandendaul, „aber genau das macht das Abenteuer so spannend“.

700 Quadratmeter saniert, Restaurant wieder offen

Gerodet, aufgeräumt, 700 Quadratmeter Gebäude saniert, Unterkünfte und Technik instand gesetzt: Seit dem Kauf bestimmt die Baustelle den Alltag. Das Restaurant hat bereits wieder geöffnet.



Das Paar verspricht Ruhe und viel Natur, dazu den Blick auf die Weinberge von Duras. Der Ort liegt im Département Lot-et-Garonne, nicht weit von der Dordogne und der Gironde.

Tiny House und 150 Gäste: die Pläne für Le Cabri

Fertig ist das Projekt damit noch lange nicht.

Das planen die neuen Betreiber von Le Cabri 2027: elf neue Unterkünfte, darunter ein Tiny House und ausgefallene Schlafplätze

langfristig: 130 Stellplätze und Platz für bis zu 150 Gäste gleichzeitig

neben Familien auch Vereine, Busreiseveranstalter und Firmen, vor allem aus Belgien

Seminare und Teambuilding, damit der Platz auch außerhalb der Hauptsaison lebt

Vandendauls Ziel: „Le Cabri“ soll ein echtes Reiseziel werden und kein Platz, an dem man nur in den Ferien sein Zelt aufschlägt.

Belgier sitzt im französischen Kommunalrat

Mit Belgien hat Vandendaul trotz Umzug nicht abgeschlossen. In Duras sitzt er inzwischen im Rat des Gemeindeverbands. Und ausgerechnet diese Kleinstadt ist mit dem belgischen Sint-Truiden verschwistert.



Fürs Geschäft dürfte das kein Nachteil sein, denn das Paar will gezielt Belgier in den Südwesten Frankreichs locken. Ein erster Interessent hat sich schon gemeldet: Unter dem Artikel des Portals kündigte ein Leser an, mit dem Wohnmobil vorbeizukommen, und wünschte viel Glück.

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