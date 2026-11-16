Sechs Wochen vor dem Start: Wirtschaftsweise wollen Millionen Rentnern die 255-Euro-Nachzahlung streichen

Mütterrente III: Die Wirtschaftsweisen wollen die Reform vor dem Start am 1. Januar 2027 stoppen. Was das für die Nachzahlung 2028 pro Kind bedeutet.

Mütterrente III: Rentner sollen 2028 eine Nachzahlung von mindestens 255 Euro pro Kind bekommen. Die Wirtschaftsweisen wollen die Reform kippen. (Symbolbild)

In sechs Wochen startet die Mütterrente III. Millionen Rentnerinnen und Rentner sollen dadurch dauerhaft mehr Geld bekommen, 2028 sogar eine Nachzahlung von mindestens 255 Euro pro Kind.



Jetzt fordern ausgerechnet die wichtigsten Wirtschaftsberater der Bundesregierung, die Reform in letzter Minute zu stoppen. Ob Betroffene um ihr Geld fürchten müssen, entscheidet sich an einem einzigen Datum.

Wirtschaftsweise wollen Mütterrente III vor dem Start stoppen

Der Sachverständigenrat für Wirtschaft hat am 11. November sein Jahresgutachten vorgelegt. Darin empfehlen die Ökonomen, die Mütterrente III „zurückzunehmen“, wie die Stuttgarter Zeitung aus dem Gutachten zitiert. Kostenpunkt laut Gremium: rund fünf Milliarden Euro im Jahr.



Ihr Hauptkritikpunkt: Die Mütterrente gibt es unabhängig vom Einkommen. Gegen Altersarmut wirke sie deshalb kaum gezielt.



Auffällig ist der Zeitplan, den die Wirtschaftsweisen nennen. Die Rücknahme soll möglichst vor dem Inkrafttreten kommen, spätestens aber, bevor die Rentenversicherung die einzelnen Ansprüche festsetzt.

Warum der 1. Januar 2027 entscheidend ist

Bis Silvester existiert die Mütterrente III nur auf dem Papier. Der Bundestag könnte sie bis dahin mit einem neuen Gesetz aufheben, ohne jemandem etwas wegzunehmen, das er schon hat.



Ab dem 1. Januar 2027 ändert sich die Lage. Dann ist der Anspruch entstanden, auch wenn bis 2028 kein Cent überwiesen wird. Bereits entstandene Ansprüche nachträglich zu streichen, ist verfassungsrechtlich heikel, weil das Grundgesetz Bürger vor solchen Rückgriffen des Staates schützt.



Für die Zeit danach hätte der Gesetzgeber mehr Spielraum. Rentenansprüche sind nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts vor allem dann eigentumsähnlich geschützt, wenn eigene Beiträge dahinterstehen. Für die zusätzlichen Erziehungszeiten hat niemand Beiträge gezahlt.



Ob und wie eine Rücknahme rechtlich möglich wäre, gilt deshalb als offen. Praktisch ist die Sache klarer: Ein neues Gesetz in sechs Wochen, gegen den erklärten Willen der CSU, ist kaum vorstellbar.

Söder hält an der Mütterrente fest

Ein Gutachten ist ein Rat, kein Gesetz. Und der Mann, der die Ausweitung in den Koalitionsverhandlungen durchgesetzt hat, will nicht wackeln. CSU-Chef Markus Söder sagte schon im Juni: „Die Mütterrente bleibt und sie wird auch kommen.“



Allein sind die Ökonomen mit ihrer Kritik allerdings nicht. Auch Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger, die Junge Union und sogar CSU-Schatzmeister Hans Reichhart haben das Projekt schon infrage gestellt. Spätestens bei den nächsten Haushaltslöchern dürfte die Debatte zurückkommen.

So hoch ist die Nachzahlung pro Kind

Die Reform betrifft Eltern, deren Kinder vor 1992 geboren wurden. Statt 30 werden ihnen ab 2027 wie bei jüngeren Kindern 36 Monate Erziehungszeit angerechnet. Das bringt einen halben Rentenpunkt pro Kind, auch Vätern, wenn die Zeiten bei ihnen gespeichert sind.

Beim aktuellen Rentenwert von 42,52 Euro ergibt das für 2027 brutto: ein Kind: 21,26 Euro im Monat, 255,12 Euro im Jahr

21,26 Euro im Monat, 255,12 Euro im Jahr zwei Kinder: 42,52 Euro im Monat, 510,24 Euro im Jahr

42,52 Euro im Monat, 510,24 Euro im Jahr drei Kinder: 63,78 Euro im Monat, 765,36 Euro im Jahr

Tatsächlich dürfte es etwas mehr werden. Für Juli 2027 rechnet der Entwurf des Rentenversicherungsberichts laut Medienberichten mit 4,09 Prozent mehr Rente. Dann wären es rund 260 Euro Nachzahlung pro Kind. Fest steht die Rentenerhöhung 2027 aber erst im Frühjahr.

Was netto von der Nachzahlung übrig bleibt

Gesetzlich versicherte Rentner zahlen von dem Plus Kranken- und Pflegeversicherung, je nach Kasse und Kinderzahl rund zwölf Prozent. Von 255 Euro bleiben so etwa 224 Euro. Je nach Gesamteinkommen kann noch Einkommensteuer dazukommen.

Wann die Nachzahlung 2028 kommt

Die Rentenversicherung muss Millionen laufende Renten neu berechnen und schafft das nach eigenen Angaben erst 2028.

Wie viel dann nachgezahlt wird, hängt vom Rentenbeginn ab: Rente seit spätestens Januar 2027: Nachzahlung für alle zwölf Monate

Nachzahlung für alle zwölf Monate Rentenbeginn im Juli 2027: Nachzahlung für sechs Monate

Nachzahlung für sechs Monate Rentenbeginn ab Januar 2028: keine Nachzahlung, der Zuschlag ist direkt in der ersten Rente enthalten

Müssen Rentner einen Antrag stellen?

In aller Regel nicht. Wer vor 2028 Rente bezieht oder seine Erziehungszeiten schon hat feststellen lassen, bekommt den Zuschlag laut Rentenversicherung automatisch.



Prüfen sollten Betroffene trotzdem ihren Versicherungsverlauf. Fehlt dort ein Kind oder ist es dem falschen Elternteil zugeordnet, fehlt später auch das Geld. Eine Kontenklärung lässt sich kostenlos bei der Rentenversicherung beantragen.

Wer trotz Zuschlag leer ausgeht

Rentner mit Grundsicherung oder Wohngeld haben oft wenig davon. Die Mütterrente III zählt als ganz normales Renteneinkommen und kann auf diese Leistungen angerechnet werden, ebenso auf eine Witwenrente.



Für eine Abschaffung taugt das trotzdem nicht als Argument. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung kam 2024 zu dem Ergebnis, dass ohne Mütterrente die Altersarmut steigen würde. Frauen mit kleinen Einkommen profitieren laut der Studie sogar besonders.



Bezahlt wird die dritte Stufe aus dem Bundeshaushalt, nicht aus den Rentenbeiträgen. Das macht sie in Sparzeiten zum leichten Ziel.



Für Betroffene ist die Lage trotzdem besser, als die Schlagzeilen klingen. Vor dem 1. Januar wird ihnen die Mütterrente III niemand mehr nehmen. Und danach wird jeder Versuch, sie zu streichen, deutlich schwieriger.

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