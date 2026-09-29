„Sehr grausam“: Weltmeister fällt hartes Urteil über den 1. FC Union Berlin

Nach vier Spieltagen nur ein Punkt, 17 Gegentore und scharfe Kritik von einem Weltmeister von 2014. Bei den Eisernen herrscht nach dem Fehlstart großer Druck.

Rote Bengalos leuchten hinter Mauro Lustrinelli, der Trainer des 1. FC Union Berlin steht an der Seitenlinie und blickt auf das Spielfeld. Das Foto, das der Schweizer am Dienstag auf Instagram teilte, entstand beim Abschiedsspiel für den früheren Union-Profi Damir Kreilach im kroatischen Rijeka. „On Fire – eisern!“ schrieb Lustrinelli dazu. Für seine Mannschaft war es ein Abend mit einem Gefühl, das in der Bundesliga bislang fehlt: Sie ging mit einem Sieg vom Platz.



Mehr noch: Beim 1:0 gegen Rijekas Auswahl gelang Union am vergangenen Wochenende nicht nur der erste Erfolg seit längerer Zeit, die Mannschaft blieb auch ohne Gegentor. Ein kleines Erfolgserlebnis nach einem bislang völlig verkorksten Saisonstart.

Dieses Foto veröffentlichte Union-Trainer Mauro Lustrinelli am Dienstag auf Instagram. © Screenshot

Denn in der Bundesliga warten die Eisernen nach vier Spieltagen noch auf den ersten Sieg. Ein Punkt, vier Tore, 17 Gegentore. Nach dem 3:3 gegen Eintracht Frankfurt folgten drei Niederlagen: 0:4 in Leverkusen, 1:3 gegen Schalke und 0:7 beim FC Bayern.



Es ist die Bilanz, diese Zahlen, die Kevin Großkreutz zu einem ziemlich eindeutigen Urteil bringt. Der Weltmeister von 2014 hat sich im Podcast „Viertelstunde Fußball“ mit TV-Kommentator Cornelius Küpper ausführlich über Union geäußert – und sieht die Eisernen nicht nur in einer schwierigen Phase. „Die sehe ich auch unten“, sagt Großkreutz. Union also als Abstiegskandidat.

Drastisches Urteil über bisherige Union-Auftritte

Sein Urteil über die bisherigen Auftritte fällt entsprechend drastisch aus. Die Mannschaft sei „sehr grausam“, das Schalke-Spiel eine „Vollkatastrophe“ gewesen. Und vor dem Bayern-Spiel erwartete Großkreutz bereits die nächste deutliche Niederlage: „Da gibt es dann auch wieder normalerweise drei, vier, fünf Dinger.“



Das war im Prinzip noch geschmeichelt, denn am Ende wurde es bekanntlich sieben Gegentore gegen den deutschen Rekordmeister. Das 0:7 in München war gleichzeitig die höchste Bundesliga-Niederlage in der Vereinsgeschichte.

In München sind sicherlich schon ganz andere Mannschaften auf ähnliche Art und Weise unter die Räder gekommen – das steht außer Frage. Allerdings hätte diese Pleite auch in der aktuellen Verfassung der Mannschaft auch im eigenen Stadion unterlaufen können.



Schließlich mussten sich die Köpenicker dort auch schon mal am 20. April 2024 mit 1:5, ebenfalls gegen den FC Bayern, ähnlich deutlich geschlagen geben. Das passt zu einer weiteren Einschätzung des Weltmeisters von 2014: „Die Alte Försterei ist auch nicht mehr die Alte Försterei.“

Wie richtig Kevin Großkreutz damit liegt, belegen die Statistiken. Die zeigt deutlich, dass die Heimstärke der Eisernen in den vergangenen Jahren deutlich nachgelassen hat. In der Saison 2020/21 verlor Union zu Hause nur ein Spiel, ein Jahr später waren es zwei. 2022/23 blieb die Mannschaft im Stadion An der Alten Försterei sogar ungeschlagen – in jener Saison, an deren Ende sensationell die Champions League stand.



Danach ging es Schritt für Schritt bergab. 2023/24 kassierte Union acht Heimniederlagen, so viele wie noch nie in der Bundesliga. Eine Saison später waren es sechs, in der vergangenen Spielzeit fünf.

Und auch die Gegenwart kann die Bilanz noch nicht nach oben korrigieren. Gegen Eintracht Frankfurt sah es zum Bundesligaauftakt bis zur 79. Minute beim Stand von 1:3 nach einer Niederlage aus – am Ende kämpfte sich die Mannschaft noch zu einem 3:3. Gegen Aufsteiger FC Schalke 04 gab es erneut drei Gegentore, aber diesmal eine 1:3-Pleite. Zwei Heimspiele, nur ein Punkt, sechs Gegentore - das klingt nicht nach der Bilanz einer Heimmacht.

Nächste Chance bietet sich den Eisernen gegen Elversberg

Der Satz von Großkreutz ist deshalb zumindest nicht völlig losgelöst von der Entwicklung der vergangenen Jahre. Seine Formulierung ist zugespitzt – die statistische Entwicklung dahinter aber real. Auch Lustrinelli selbst kennt die Probleme. Nach der Niederlage gegen Schalke sagte der Trainer: „Momentan brauchen wir zu viele Chancen, um Tore zu schießen. Gleichzeitig bekommen wir zu viele Gegentore.“



Das 1:0 in Rijeka war da beinahe wie ein Gegenentwurf. Ein Sieg. Kein Gegentor. Ein kleines Stück Normalität. Ob Union das Feuer aus Kroatien auch in der Bundesliga entfachen kann, wird sich bald zeigen. Am 10. Oktober ist der bislang überzeugende Aufsteiger SV Elversberg in Köpenick zu Gast.

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