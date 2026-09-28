Eine junge Frau mit blonden Haaren und champagnerfarbener Bluse sitzt zu Hause auf der Couch und klagt ihrem Mann unter melodramatischer Begleitmusik ihr Leid: Sie habe eine Jobabsage bekommen, weil der Interviewer sie hasste. Ihre Mutter liege im Krankenhaus. Und sie habe kein Geld, weil sie in Schulden ertrinke.
Die Frau ist verzweifelt. Hoffnungslos. Mental am Boden. Dann legt ihr Mann – ein geheimnisvoller Beau mit braunen Haaren und Dreitagebart – seine Hand um ihren Rücken und küsst sie. Cut. Cliffhanger.
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„Seifenopern für die ADHS-Generation“: Warum jetzt alle Microdramen schauen
Ein neuer Serien-Trend aus China erobert die Welt: Microdramen. Die kurzen Videohäppchen sorgen für kurzweilige Unterhaltung. Droht das Ende von Netflix?
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Kitsch as Kitsch can: Die meisten Microdramen setzen auf große Gefühle und noch größere Übertreibungen.
© Markus Nass - Montage L. Martin/Radio Bremen/obs