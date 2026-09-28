„Seifenopern für die ADHS-Generation“: Warum jetzt alle Microdramen schauen

Eine junge Frau mit blonden Haaren und champagnerfarbener Bluse sitzt zu Hause auf der Couch und klagt ihrem Mann unter melodramatischer Begleitmusik ihr Leid: Sie habe eine Jobabsage bekommen, weil der Interviewer sie hasste. Ihre Mutter liege im Krankenhaus. Und sie habe kein Geld, weil sie in Schulden ertrinke.



Die Frau ist verzweifelt. Hoffnungslos. Mental am Boden. Dann legt ihr Mann – ein geheimnisvoller Beau mit braunen Haaren und Dreitagebart – seine Hand um ihren Rücken und küsst sie. Cut. Cliffhanger.