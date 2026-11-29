Bolognese-Dienstag im Condroz: Wie ein belgisches Paar seit 23 Jahren Dutzende Gäste bewirtet, was es kostet und wo es Ähnliches in Deutschland gibt.

Spaghetti Bolognese mit Hackfleischsoße: Bei einem Paar im belgischen Condroz steht das Gericht seit 23 Jahren jeden Dienstag für Dutzende Gäste auf dem Tisch. (Symbolbild)

Um 20.10 Uhr greift Isabelle zur Glocke. Ein kurzes Bimmeln, und in ihrer Küche bildet sich eine Schlange um die Kochinsel. Die Kinder dürfen zuerst, dann die Stammgäste, dann alle anderen.



Jeder nimmt sich einen weißen Teller vom Stapel, der gut einen halben Meter hoch ist. So beschreibt es die belgische Regionalzeitung L'Avenir, die einen dieser Abende miterlebt hat. Was dann auf den Teller kommt, muss man niemandem erklären: Spaghetti Bolognese. Wie jeden Dienstag. Seit 23 Jahren.



Isabelle und Stéphane leben auf einem kleinen Hof im Condroz, einer ländlichen Gegend in der Nähe von Huy in der belgischen Provinz Lüttich. Ihr Haus ist an diesem einen Abend der Woche offen. Das klingt nach Kalenderspruch, ist hier aber wörtlich gemeint.

Spaghetti-Dienstag: Anmelden ist verboten

„Du darfst nicht anrufen, es gibt keine Einladungen“, erklärt Stéphane der belgischen Zeitung das Prinzip. Montags kocht das Paar die Soße, die Nudeln liegen im Vorrat, und dienstags kommen die Leute.



Die meisten trudeln zwischen 18.30 und 19 Uhr ein. Wer kommt, bringt etwas mit: Bier, Wein, Limo, Chips oder Wurst. Gegen 23 Uhr räumen alle gemeinsam auf.



Neu dazu stößt man in der Regel über Freunde. Wer einmal von einem Stammgast mitgenommen wurde, darf beim nächsten Mal allein kommen. Manche reisen aus Gembloux oder Hannut an, andere waren nur ein einziges Mal da: Künstler auf Durchreise, Gäste aus dem Ausland.

41 Gäste an einem Abend, Rekord: 64

An dem Dienstag, an dem die Reporter von L'Avenir dabei waren, saßen 41 Menschen an den zwei großen Tischen und auf den Sofas im Wohnzimmer. Im Schnitt sind es 30 bis 35. Der Rekord liegt bei 64 Gästen.



Das erfordert Planung, und die ist bei Isabelle und Stéphane erstaunlich genau. Laut dem Blatt verarbeitet das Paar jede Woche rund vier Kilogramm Hackfleisch zu sieben bis acht Litern Soße. Bei den Nudeln wird sogar auf das Gramm gerechnet: 117 Gramm pro Person.



Die Kosten von etwa 70 Euro pro Abend tragen die beiden selbst. Bei 35 Gästen sind das grob zwei Euro pro Teller. Bleibt Soße übrig, wandert sie in die Tiefkühltruhe, als Reserve für besonders volle Abende. Nur einmal im Jahr wird die Regel gebrochen: Am ersten Dienstag im Januar gibt es Sauerkraut.

Die Idee kam aus Lüttich

Erfunden haben die beiden den Spaghetti-Dienstag nicht. Stéphane kannte das Ritual aus Lüttich, wo Freunde seiner Eltern schon einen offenen Nudelabend pflegten.



Als das Paar aufs Land zog, fehlte ihnen der Freundeskreis. Also luden sie ihn sich einfach ein, jede Woche aufs Neue. „Du triffst Menschen, die du anderswo nie getroffen hättest“, sagt Stéphane. Isabelle formuliert es knapper: Es gehe darum, Verbindungen zu schaffen.

Politik und Geld sind tabu – theoretisch

Offizielle Regeln gibt es keine, nur den Wunsch nach Respekt. Politik, Religion und Geld sollen eigentlich draußen bleiben. Dass das bei 40 Leuten und mehreren Flaschen Wein nicht immer klappt, gibt Isabelle offen zu.



Genau diese Ehrlichkeit macht das Projekt so sympathisch. Hier wird kein Wohlfühl-Event inszeniert. Hier essen Leute, die sich sonst nie begegnet wären, und reden manchmal über Dinge, über die sie nicht reden sollten.

France 2 zeigt das Projekt im 13-Uhr-Journal

Über soziale Medien wurde der französische Sender France 2 auf die Spaghetti-Dienstage aufmerksam. Journalistin Valérie Heurtel drehte für die Rubrik „Une idée pour la France“, in der das Mittagsjournal Ideen für mehr Zusammenhalt vorstellt.



Für diese Rubrik war sie laut L'Avenir zum ersten Mal in Belgien. Zuvor hatte sie zwei Initiativen in der Schweiz gefilmt. Von einer solchen Initiative habe sie in Frankreich noch nie gehört, sagte Heurtel.



Der rund vierminütige Beitrag soll am Montag, 30. November, im 13-Uhr-Journal laufen. Die Sendung erreicht nach Angaben der Zeitung rund zwei Millionen Zuschauer.

Spaghetti Bolo: In Belgien fast ein Nationalgericht

Dass ausgerechnet Spaghetti Bolognese der Kitt dieser Nachbarschaft ist, überrascht in Belgien niemanden. Das Gericht kam mit italienischen Einwanderern ins Land und hat dort längst ein Eigenleben entwickelt. Der belgische Sender RTBF nennt den „spaghetti bolo“ inzwischen ein belgisches Gericht mit eigener Kultur.



In einer Umfrage des flämischen Senders VRT zu den Lieblingsgerichten der Flamen landete die „belgische Bolognese“ Anfang 2026 auf Platz sechs, noch vor Fleischbällchen in Tomatensoße.

Offene Treffs gibt es auch in Deutschland

Wer hierzulande einen ähnlichen Ort sucht, muss nicht gleich eine eigene Spaghetti-Tradition gründen. Eine Anlaufstelle sind die Mehrgenerationenhäuser.



Rund 530 von ihnen fördert das Bundesfamilienministerium im Programm „Mehrgenerationenhaus. Miteinander – Füreinander“ noch bis 2028, mit bis zu 40.000 Euro pro Haus und Jahr. Viele bieten offene Treffs an, bei denen gemeinsam gekocht und gegessen wird, unabhängig von Alter oder Herkunft.



Ein Haus in der Nähe findet man über die interaktive Karte der Bundesregierung. Anrufen ist dort übrigens ausdrücklich erlaubt.

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