Seit 30. September hat das Finanzamt Zinsdaten aus 118 Ländern: Dieser Sparer-Fehler kann jetzt teuer werden

Wer sein Festgeld über ein Zinsportal angelegt hat, denkt selten an ein Auslandskonto. Das Finanzamt sieht das anders. Und seit dem 30. September hat es die Zahlen dazu.



An diesem Stichtag sind beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) Kontodaten aus 118 Staaten eingegangen. Welche Länder mitmachen und was genau gemeldet wird, hat die Berliner Zeitung vor dem Stichtag ausführlich erklärt.



Jetzt beginnt der Teil, der für Sparer spürbar werden kann: der Abgleich mit der Steuererklärung.

Festgeld über Zinsportale: Das unbemerkte Auslandskonto

Die besten Festgeldzinsen kamen in den vergangenen Jahren oft von Banken aus dem EU-Ausland. Vermittelt werden sie über Plattformen wie Weltsparen oder Check24. Das Geld liegt dann zum Beispiel bei einer Bank in Frankreich, Estland oder Malta.



Der Haken: Weltsparen führt für die meisten Angebote keine Abgeltungsteuer ab, Check24 nie. Die Zinsen kommen brutto aufs Konto. Um die Steuer muss sich der Sparer selbst kümmern.



Genau solche Konten melden die ausländischen Banken an ihre heimische Steuerbehörde, die die Daten nach Deutschland weiterreicht. Übermittelt werden unter anderem Name, Steuer-ID, Kontostand zum Jahresende und die Zinserträge.

Rechenbeispiel: Um diese Beträge geht es meist

Für die meisten Sparer geht es um zweistellige Beträge. Auch für Zinsen aus dem Ausland gilt der Sparer-Pauschbetrag von 1000 Euro, für Verheiratete 2000 Euro.



Ein Beispiel: Eine Sparerin hatte 2025 40.000 Euro zu 3 Prozent bei einer französischen Bank angelegt. Das ergibt 1200 Euro Zinsen. Nach Abzug des Pauschbetrags bleiben 200 Euro steuerpflichtig, mit Abgeltungsteuer und Solidaritätszuschlag sind das rund 53 Euro.



Teurer wird es, wenn der Pauschbetrag schon per Freistellungsauftrag bei der deutschen Hausbank verbraucht ist. Dann sind alle 1200 Euro steuerpflichtig, die Steuer steigt auf rund 317 Euro. Hinzu kommt gegebenenfalls Kirchensteuer.



Je nach Land kann zusätzlich eine ausländische Quellensteuer anfallen. Sie lässt sich in vielen Fällen auf die deutsche Steuer anrechnen.



Ein Detail übersehen viele: Liegen die nicht versteuerten Auslandszinsen über dem Pauschbetrag, müssen sie in einer Steuererklärung angegeben werden – auch von Rentnern und Angestellten, die sonst keine abgeben.

Der Abgleich: So stößt das Finanzamt auf fehlende Zinsen

Das BZSt bereitet die Meldungen auf und leitet sie an die zuständigen Finanzämter weiter. Dort liegen sie neben der Steuererklärung. Fehlen die gemeldeten Zinsen in der Anlage KAP, fällt das auf.



Wie groß der Datenberg ist, zeigt die jüngste amtliche Zahl. Für das Jahr 2018 zählte die Bundesregierung rund 6,5 Millionen Datensätze aus dem Ausland mit Kontoständen von zusammen 638 Milliarden Euro. Seitdem sind weitere Partnerstaaten hinzugekommen.

Post vom Finanzamt: Was im Brief steht

Passt etwas nicht zusammen, verschickt das Finanzamt ein sogenanntes Anschreiben zur Sachverhaltsaufklärung. Es verweist auf die Meldung aus dem Ausland und bittet darum, die Steuererklärung des betreffenden Jahres zu prüfen und Belege nachzureichen.



Ein Strafverfahren ist das noch nicht. Das Schreiben erinnert aber an die erhöhte Mitwirkungspflicht bei Auslandsfällen und weist auf eine mögliche Steuerhinterziehung hin. Die Frist für die Antwort ist nach Erfahrung von Fachanwälten kurz.



Die Zahlen im Brief stammen von der ausländischen Bank und sind nicht immer korrekt. Vor der Antwort gehören sie neben die eigene Jahresbescheinigung.

Brief bekommen? So reagieren Sie richtig

Wer die Zinsen korrekt angegeben hat, nennt dem Finanzamt fristgerecht die Stelle in der Steuererklärung. Damit ist die Sache in der Regel erledigt.



Wer sie schlicht vergessen hat, muss die Erklärung berichtigen. Das Finanzamt fordert dann die fehlende Steuer nach, unter Umständen kommen Nachzahlungszinsen hinzu.



Anders liegt der Fall, wenn Erträge bewusst verschwiegen wurden. Dann geht es um die strafbefreiende Selbstanzeige. Sie wirkt nur, solange die Tat noch nicht entdeckt ist, und muss alle verschwiegenen Einkünfte mindestens der vergangenen zehn Jahre umfassen.



Im Stadium des Anschreibens ist eine Selbstanzeige nach Einschätzung von Fachanwälten meist noch möglich. Wer den Brief dagegen liegen lässt, riskiert, dass der Fall bei der Steuerfahndung landet. In beiden Fällen lohnt der Gang zum Steuerberater oder Fachanwalt für Steuerrecht.

Vor dem Brief: Was Sparer jetzt selbst prüfen können

Zinsportale stellen ihren Kunden meist eine jährliche Steuerübersicht bereit. Die Beträge gehören in der Anlage KAP zu den Kapitalerträgen, die nicht dem inländischen Steuerabzug unterlegen haben.



Die reguläre Abgabefrist für die Steuererklärung 2025 ist am 31. Juli abgelaufen. Wer einen Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein beauftragt hat, hat noch bis zum 1. März 2027 Zeit.



Wer schon abgegeben und die Auslandszinsen vergessen hat, kann das jetzt noch selbst korrigieren. Das Finanzamt hat die Zahlen ohnehin – es fehlt nur noch die passende Steuererklärung.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema