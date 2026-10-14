Zwölf Jahre nach Fertigstellung wird die vierspurige Verbindung zwischen Dandong und Sinuiju für den Verkehr freigegeben. Die neue Verbindung soll den Grenzhandel erleichtern.

Die rund drei Kilometer lange Neue Yalu-Brücke erleichtert den Warenverkehr zwischen der Volksrepublik China und Nordkorea.

China und Nordkorea öffnen am Donnerstag die bereits seit 2014 fertiggestellte Neue Yalu-Brücke zwischen der chinesischen Grenzstadt Dandong und der nordkoreanischen Stadt Sinuiju. Das meldete die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf eine Vereinbarung beider Seiten. Zur Inbetriebnahme sei eine gemeinsame Eröffnungszeremonie geplant.

Die rund 3030 Meter lange Schrägseilbrücke über den Fluss Yalu verfügt über vier Fahrspuren und liegt etwa 13 Kilometer südwestlich der bisherigen Chinesisch-Koreanischen Freundschaftsbrücke. Nach Angaben der südkoreanischen Zeitung Hankyoreh finanzierte China das Bauwerk mit rund 2,2 Milliarden Yuan, umgerechnet etwa 329 Millionen US-Dollar.



Fertiggestellt wurde die Brücke bereits im Jahr 2014, blieb aber ungenutzt, weil auf nordkoreanischer Seite Zufahrtsstraßen und Zollanlagen fehlten. Als weitere Gründe für die Verzögerung nennt das Blatt internationale Sanktionen gegen Nordkorea, die Corona-Pandemie und zeitweise angespannte Beziehungen zwischen Peking und Pjöngjang.

Vorbereitungen auf beiden Seiten

Nach Beobachtungen der Hankyoreh-Korrespondentin wurden am Vortag der Eröffnung die Flaggen beider Länder an den Zollgebäuden auf nordkoreanischer Seite angebracht. Das in Seoul ansässige Portal Daily NK berichtete unter Berufung auf eine Quelle in China, Beschäftigte an den Grenzanlagen in Dandong hätten am 8. Oktober nach den chinesischen Feiertagen ihren regulären Dienst aufgenommen.



Auf nordkoreanischer Seite warteten bereits mehrere Dutzend Lastwagen, um nach der Freigabe der Brücke sofort mit dem Warentransport zu beginnen.

Als ursprüngliches Datum der Eröffnung war Daily NK zufolge der 6. Oktober im Gespräch, der Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Staaten im Jahr 1949. Der Termin sei dann auf den 15. Oktober verschoben worden.



Mit der Inbetriebnahme soll ein Teil des Grenzhandels von der aus dem Jahr 1943 stammenden Freundschaftsbrücke auf die neue Verbindung verlagert werden.

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