Seitenhieb auf den FC Bayern: Union stichelt wegen Rekord-Gegentor

Beim Auswärtsspiel in Augsburg ließ es sich der 1. FC Union Berlin am Wochenende nicht nehmen, einen Gruß Richtung München zu schicken.

Mit dem 1:1 (0:0) beim FC Augsburg ist der 1. FC Union Berlin in der Fußball-Bundesliga zum dritten Mal in Folge ungeschlagen geblieben. Nach den heftigen Pleiten in Leverkusen (0:4) und München (0:7) war das Remis gleichbedeutend mit dem ersten Punktgewinn in der Fremde. Und das bei einer sehr starken Heimmannschaft.

Augsburg traf gegen Bayern nach acht Sekunden

Saisonübergreifend ist der FC Augsburg seit mittlerweile sieben Heimspielen ungeschlagen, die letzte Niederlage vor eigenem Publikum gab es im März dieses Jahres beim 2:5 gegen den VfB Stuttgart. In die Serie der Erfolgserlebnisse fiel für die Mannschaft von Trainer Manuel Baum vor zwei Wochen auch das 2:2 gegen den FC Bayern. In dieser Partie erzielte Robin Fellhauer nach einem Patzer von Torhüter Manuel Neuer nach acht Sekunden das schnellste Tor der Bundesliga-Geschichte.



Daran erinnerten sich am Wochenende auch die Köpenicker. Das Spiel befand sich gerade noch in der Anfangsphase, da setzte der Verein seinen ersten Post auf der Plattform X ab: „8 Sekunden in der WWK-Arena schon mal ohne Gegentor überstanden. Schafft auch nicht jeder...“ Ein Gruß mit Augenzwinkern in Richtung München.

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Wie auch die Bayern, die letztlich zumindest noch einen Punkt bei den bayrischen Schwaben holten, schaffte auch Union am Sonnabend ein Comeback. Han-Noah Massengo hatte die Hausherren nach 71 Minuten in Führung gebracht. Janik Haberer glich nur drei Minuten später zum Endstand aus. Bemerkenswert war der Punktgewinn vor allem deshalb, weil die Eisernen nach der Roten Karte gegen Felix Uduokhai (19.) lange mit einem Mann weniger spielen mussten. Gleichzahl auf dem Feld war erst wieder hergestellt, als auch Augsburgs Juma Bah mit Rot des Feldes verwiesen wurde (64.).

Für beide Vereine geht es schon am Dienstag mit den nächsten Pflichtspielen weiter. Der 1. FC Union Berlin gastiert in der zweiten Runde des DFB-Pokals ab 20.45 Uhr bei Ligakonkurrent 1. FC Köln. Augsburg ist schon um 18 Uhr bei Drittligist SG Sonnenhof Großaspach gefordert.

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