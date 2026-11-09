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Das Spezialeinsatzkommando (SEK) der Berliner Polizei war am Montagmorgen in Steglitz-Zehlendorf im Einsatz. Wie die Berliner Polizei auf der Plattform X mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen sechs Uhr morgens zu einem Wohnhaus am Hindenburgdamm alarmiert.

Eine Frau meldete mehrere Schüsse auf das Haus. Eingetroffene Einsatzkräfte stellten Einschusslöcher an einer Wohnungstür fest. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand. Das SEK betrat die Wohnung, traf jedoch niemanden an. Zwischenzeitlich wurde ein Abschnitt der Straße gesperrt. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung.

Gegen 06:00 Uhr wurden unsere Einsatzkräfte nach Steglitz alarmiert. Eine Frau meldete Schussabgaben in einem Wohnhaus am Hindenburgdamm.Eingetroffene Kräfte stellten Einschusslöcher an einer Wohnungstür fest. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand. Unser SEK hat die Wohnung betreten, jedoch niemanden angetroffen. Die Sperrung auf dem Hindenburgdamm zwischen Manteuffelstraße und Augustastraße wurde wieder aufgehoben. Unsere Direktion 4 (Süd) ermittelt u.a. wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung.^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) November 9, 2026

In Berlin wird immer wieder auf Häuser und Lokale geschossen. Im Oktober fielen zweimal in einer Woche Schüsse auf ein Lokal in der Silbersteinstraße in Neukölln. Im August wurde ein 21-Jähriger festgenommen, weil er im März auf ein Café in der Neuköllner Hermannstraße geschossen haben soll. Im April schoss ein Unbekannter auf eine Bar – ebenfalls in der Hermannstraße.

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