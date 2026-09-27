Sekt und Saalschlacht: Wie feiert das Literaturhaus seine aufgefrischte Villa?

Wir haben die beiden Leiterinnen des Literaturhauses Berlin gefragt, wann und warum es sich an den ersten Oktobertagen lohnt, in die Fasanenstraße zu kommen.

Das Literaturhaus Berlin feiert an den ersten drei Oktobertagen nicht nur Geburtstag, sondern auch den Wiedereinzug in die altehrwürdige, nunmehr sanierte Villa in der Fasanenstraße in Charlottenburg. Wir fragen die beiden Chefinnen Janika Gelinek und Sonja Longolius: Was hat das Publikum davon?

Janika Gelinek und Sonja Longolius: Gefühlt wollten wir zehn Tage feiern, aus lauter Freude darüber, wieder zu Hause zu sein! Jetzt sind es immerhin drei Tage geworden, in denen wir von morgens bis abends buchstäblich unser Haus wieder anwärmen.



Am ersten Tag gibt es natürlich das große Empfangskomitee- und Sektbrimborium, wir zeigen unseren neuen Dokumentarfilm und eröffnen die kleine Ausstellung zur Geschichte des Hauses.

Aber dann steigen wir direkt programmatisch ein. Unser Homecoming und 40. Jubiläum rund um den 3. Oktober und nach drei Landtagswahlen ist natürlich eine Herausforderung: Was kann und soll unser wunderschönes Haus als öffentliche Kulturinstitution leisten? Wie können wir die Gegenwart produktiv literarisch verhandeln? Wie die Stadtgesellschaft stärken und bereichern?

Muskeln zeigen, Hoffnung finden

Das sind Fragen, die uns immer beschäftigen, jetzt aber natürlich noch einmal ganz besonders. Dafür haben wir am 2.10. und 3.10. zunächst die Radikalen Töchter vormittags zu einem „Mut-Muskel-Workshop“ eingeladen, parallel widmet sich auch das Junge Literaturhaus in einer Lesung und einem Philosophieworkshop den Themen „Mut und Hoffnung“.



Am Abend geht es dann gemeinsam mit dem PEN Berlin und vier Exilautor:innen um die Frage „Wie viel Mut ist zumutbar?“ – hier in Deutschland gibt es ja schnell Zeter und Mordio, wer angeblich was alles nicht mehr sagen darf. Tatsache ist, dass es immer noch paradiesische Zustände sind im Vergleich zu Serbien, Südsudan, Russland und der Türkei, den Herkunftsländern unserer Gäste auf dem Podium.

Im Anschluss probieren wir unter dem Titel „Wehret den Wählern“ das Format Saalschlacht aus, das heißt, dass Podium und Publikum aktiv miteinander diskutieren und streiten sollen – auf dass rhetorisch (und wohlgemerkt: ausschließlich rhetorisch) die Fetzen fliegen! Das wollen wir (wieder) lernen, auch und gerade, um dann im Anschluss ein Glas miteinander zu trinken und bei einem Konzert in Kamins Zimmer auf die herrlichen, offenen Räume anzustoßen, die dieses Haus und diese Stadt bieten!

Homecoming & Jubiläum. 1. bis 3.10., Literaturhaus Berlin, Fasanenstraße 23

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