Die Sekunde bleibt: Warum Versailles die genauere Uhr noch einmal vertagt hat

Versailles, 15. Oktober: Optische Uhren sind hundertmal genauer, die Definition bleibt bis 2030. Eine solche Uhr irrt nach 31,7 Milliarden Jahren.

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Optische Uhren erreichen eine Unsicherheit von 10⁻¹⁸ und gehen erst nach 31,7 Milliarden Jahren um eine Sekunde falsch. (Symbolbild)

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Im Palais des congrès von Versailles trafen sich vom 13. bis 15. Oktober die Mitgliedstaaten der Meterkonvention, und ein Punkt stand seit vier Jahren im Kalender: die Sekunde neu zu definieren. Beschlossen wurde sie nicht. In der Resolution 4 der 28. Generalkonferenz für Maß und Gewicht hält das Gremium stattdessen fest, dass trotz lebhafter wissenschaftlicher Debatte kein Konsens zustande gekommen ist.

An der Technik liegt das nicht. Die besten optischen Frequenznormale übertreffen die Genauigkeit der heutigen Sekunde um bis zu den Faktor 100, auch das steht in der Resolution. Was fehlt, ist die Einigung darüber, welches Atom künftig den Takt vorgeben soll.

Die Sekunde, nach der Ihr Telefon, Ihre Bank und Ihr Stromnetz arbeiten, stammt damit weiter aus dem Jahr 1967.

In Versailles blieb die hundertfach genauere Uhr ohne Definition

Die 69 Mitgliedstaaten hatten sieben Resolutionen zu entscheiden, drei davon zur Zeit. Die Schweiz schickte, wie das Bundesamt für Metrologie vor der Konferenz mitteilte, ihren Direktor Philippe Richard nach Versailles.

Für die Sekunde beauftragte die Konferenz ihr Komitee, bis zur 29. Generalkonferenz 2030 einen Vorschlag und einen Termin für die Umstellung vorzulegen. Zwischen Beschluss und Wirkung liegen also mindestens vier weitere Jahre.

Wie ist die Sekunde definiert? 9 192 631 770 Schwingungen

Seit der 13. Generalkonferenz von 1967 hängt die Zeiteinheit an einem einzigen Atom: Cäsium-133. Eine Sekunde dauert so lange, wie das Atom beim Übergang zwischen zwei Energiezuständen 9 192 631 770 Mal schwingt.

Umgesetzt wird dieser Wert in Mikrowellenuhren, deren relative Unsicherheit bei etwa 10⁻¹⁶ liegt. Optische Uhren arbeiten mit Laserlicht, also mit sehr viel höheren Frequenzen, und kommen auf 10⁻¹⁸.

Warum sich die Physiker nicht einigen: 28 Kandidaten, zwei Lager

Als 1967 das Cäsium gewählt wurde, hatte es keinen ernsthaften Konkurrenten. Heute arbeiten Labore weltweit mit 28 verschiedenen Atomsorten, wie das französische Fachportal presse-citron berichtet.

Zwei Schulen stehen sich gegenüber: ein einzelnes Atom wie vor sechzig Jahren oder ein Ensemble mehrerer optischer Übergänge, was es für eine SI-Einheit noch nie gegeben hat. Die Resolution nennt außerdem spürbare Inkonsistenzen bei Vergleichsmessungen zwischen den Uhren.

Ein Zentimeter Höhe reicht, um den Gang zu verschieben

Hier kippt die Prämisse, genauer sei automatisch besser. Bei 10⁻¹⁸ misst eine Uhr nicht mehr nur die Zeit, sondern auch die Schwerkraft am Ort ihres Aufbaus.

Ein Höhenunterschied von einem Zentimeter verändert den Gang um rund 1,1 · 10⁻¹⁸, also um die gesamte Messgenauigkeit. Wer eine weltweite Definition will, muss sich vorher auf eine Bezugsfläche einigen — ein Problem der Geodäsie, nicht der Uhrmacherei.

Was ändert sich für Sie? Rechnen Sie mit 31,7 Milliarden Jahren

Eine Uhr mit 10⁻¹⁸ relativer Unsicherheit geht nach 10¹⁸ Sekunden um eine Sekunde falsch. Das sind 31,7 Milliarden Jahre, mehr als das Doppelte des Alters des Universums. Zum Vergleich: Die heutige Cäsiumuhr erreicht diesen Punkt nach 317 Millionen Jahren.

- Optische Uhr: 1 Sekunde Fehler nach 31,7 Milliarden Jahren

- Cäsiumuhr, heutige Definition: 1 Sekunde Fehler nach 317 Millionen Jahren

- Ihre Funkuhr in der Küche: siehe unten, Abweichung im Millisekundenbereich

- Für Ihren Alltag heißt das: Sie merken bis 2030 nichts, und danach vermutlich auch nicht.

Die Rechnung unterstellt, dass die angegebene Unsicherheit über die gesamte Laufzeit gilt. Im Einzelfall kann die Summe abweichen.

Der Schadensfall: 400 Qantas-Flüge wegen einer Sekunde

Dass Zeitkorrekturen teuer werden, zeigte der 1. Juli 2012. Das Reservierungssystem Amadeus kam mit einer eingefügten Schaltsekunde nicht zurecht, Qantas und Virgin Australia checkten ihre Passagiere stundenlang von Hand ein, mehr als 400 Flüge hatten mindestens zwei Stunden Verspätung, wie Datacenter Knowledge damals berichtete. Betroffen waren auch Reddit, LinkedIn und Mozilla.

Zum Jahreswechsel 2016/17 erwischte es den Netzdienstleister Cloudflare, dessen DNS-Software bei der Zeitanomalie abstürzte. Eine Umstellung der Sekunde selbst wäre ungleich größer — auch deshalb lässt sich Versailles Zeit.

„Atomuhr” auf dem Karton: Was Sie beim Kauf prüfen sollten

Im Handel tauchen regelmäßig Uhren mit dem Aufdruck „Atomuhr” auf. Gemeint sind Funkuhren, die sich nachts per Langwellensignal nachstellen, worauf die PC-Welt hinweist. Eine Atomuhr steht in Braunschweig, nicht in Ihrem Wohnzimmer.

Expertenrat: Achten Sie auf die Angabe „funkgesteuert” oder „DCF77" statt auf das Wort Atomuhr, und prüfen Sie, ob das Gerät den Empfang anzeigt. Ohne Empfang läuft im Gehäuse ein gewöhnlicher Quarz.

Was das für Berlin heißt: 1,5 Millisekunden aus Mainflingen

Das Zeitsignal für deutsche Funkuhren sendet ein Langwellensender bei Mainflingen östlich von Frankfurt, gesteuert von den Atomuhren der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. Bis Berlin sind das rund 440 Kilometer Luftlinie.

Mit Lichtgeschwindigkeit braucht das Signal dafür etwa 1,5 Millisekunden. Ihre Küchenuhr in Lichtenberg geht also systematisch nach — um das 2 · 10¹⁵-fache dessen, was die Metrologen in Versailles an Genauigkeit diskutiert haben. Wer sich für die größeren Sprünge interessiert: Die nächste Zeitumstellung steht am 25. Oktober an, dann beginnt die Winterzeit.

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