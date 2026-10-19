Als Wolodymyr Selenskyj jüngst warnte, bei einem Zusammenbruch der Ukraine könnten bis zu 20 Millionen Menschen nach Europa fliehen, dürfte vielen europäischen Politikern der Schreck in die Glieder gefahren sein. Doch was, wenn Europa endlich aufhören würde, Geld über den Sozialstaat zu verschenken, und stattdessen ihr wirtschaftliches Potenzial erkennen würde?
Kommentar
Selenskyj droht mit 20 Millionen Ukrainern: Dann sollen sie doch kommen und arbeiten!
Ukrainer könnten Deutschlands Wirtschaftsprobleme lindern. Doch Bürokratie, Sprachhürden und geringe Arbeitsanreize bremsen den Einstieg. Ein Kommentar.
4 Min
Link kopiert
Die Artikel-URL wurde erfolgreich in Ihrer Zwischenablage gespeichert.
Selensyj droht mit Massenmigration aus der Ukraine. Mit konsequenter Migrationspolitik können die EU-Staaten profitieren.
© JONAS ROOSENS/imago