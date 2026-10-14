Selenskyj gegen Klitschko: Machtkampf um Kiew eskaliert vor dem Kriegswinter

Selenskyj wirft Klitschko Versagen bei der Wintervorsorge in Kiew vor. Der Bürgermeister wittert einen Plan zu seiner Absetzung. Nachfolger stünden schon bereit.

Die russischen Angriffe auf Kiew reißen nicht ab, und der Winter steht vor der Tür. Doch statt Geschlossenheit zu demonstrieren, tragen Präsident Wolodymyr Selenskyj und Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko ihren Konflikt offen aus. Es geht um Notstromaggregate, Wärmepunkte und Wasserreserven, aber auch um die Frage, wer in der ukrainischen Hauptstadt künftig das Sagen hat.

Nach Beratungen über die Wintervorsorge warf Selenskyj der Stadtverwaltung vor, beim Schutz der Energieinfrastruktur hinter dem Rest des Landes zurückzubleiben. „Mitte Oktober ist die Umsetzung der Notfallpläne praktisch im ganzen Land weiter fortgeschritten als in Kiew – sogar in den Grenz- und Frontregionen“, schrieb der Präsident auf Telegram. Die Kiewer spürten das deutlich, „wenn schon einzelne Treffer von Shahed-Drohnen in weiten Teilen Kiews Strom- und Wasserausfälle verursachen“.

Dabei beließ es Selenskyj nicht. Der ukrainische Staatschef kündigte an, es würden Entscheidungen über eine „rationale Änderung der Verwaltungsalgorithmen“ der Hauptstadt vorbereitet. Was genau damit gemeint ist, ließ er offen. Aufschlussreich ist jedoch, mit wem sich der Präsident nach eigenen Angaben getroffen hat: mit dem früheren SBU-Chef Wassyl Maljuk, dem Ex-Abgeordneten Maxym Jefimow, dem ehemaligen Verkehrsminister Kostjantyn Jefimenko, dem Leiter der staatlichen Agentur für Wiederaufbau und Infrastrukturentwicklung, Iwan Fedorow, sowie dem Bürgermeister von Charkiw, Ihor Terechow. Ob sich in dieser Runde bereits mögliche Kandidaten für eine neue Führung der Hauptstadt finden, ist unklar.

Klitschko: „Die Menschen haben mich gewählt“

Klitschko wies die Vorwürfe umgehend als „unbegründet“ zurück. Das Präsidialamt wolle die kommunale Selbstverwaltung „zerstören“ und ihn als Bürgermeister absetzen, erklärte der frühere Boxweltmeister auf Telegram. Die Regierung in Kiew schiebe ihm das Scheitern der Wintervorbereitung nur deshalb zu, um ihn durch den Chef der Militärverwaltung ersetzen zu können. „Die Menschen haben mich gewählt, und ich arbeite unter äußerst schwierigen Bedingungen, tue alles, um das Vertrauen der Kiewer zu rechtfertigen – damit die Stadt trotz der ständigen verheerenden Angriffe des Feindes funktionieren kann“, schrieb Klitschko.

Der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt wird aktuell von mehreren Seiten angegriffen. Klitschko wurde in die Werchowna Rada einbestellt, um über die Wintervorbereitung der Hauptstadt Rechenschaft abzulegen. Kurz darauf ließ eine Quelle aus dem Umfeld des Präsidialamts wissen, Klitschko solle sich auf seine Entlassung einstellen; Kandidaten für seine Nachfolge gebe es bereits.

„Überlebensmodus“ in der Hauptstadt

Die Lage in Kiew ist ernst. Seit Wochen greift Russland die größte ukrainische Stadt verstärkt mit Raketen und Drohnen an. Treffer auf die Energieversorgung haben wiederholt zu Strom- und Wasserausfällen geführt, zeitweise stand auch die U-Bahn still. Klitschko hatte bereits in der vergangenen Woche gegenüber der Nachrichtenagentur AFP erklärt, die Hauptstadt befinde sich im „Überlebensmodus“. Die ständigen Angriffe erschwerten es, eine Notversorgung mit Wärme aufzubauen und Vorräte an Treibstoff, Lebensmitteln und Wasser anzulegen.

Zugleich schob er die Verantwortung zumindest teilweise in Richtung der Selenskyj-Regierung, die für die Luftverteidigung zuständig ist. „So gut wir uns auch vorbereiten: Wenn die Flugabwehr nicht funktioniert, könnte uns eine schlimme Lage bevorstehen“, warnte Klitschko. Und fügte hinzu: „Sündenböcke zu suchen, verschafft den Menschen keine zusätzliche Wärme.“

Selenskyj und Klitschko sind seit Jahren politische Rivalen. Klitschko, seit 2014 im Amt, hatte der Regierung schon kurz nach Selenskyjs Amtsantritt 2019 vorgeworfen, seine Befugnisse unrechtmäßig beschneiden zu wollen. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Präsident die Wintervorbereitungen in Kiew öffentlich kritisiert.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema