Scheitert Trumps Friedensinitiative bis Januar, will Selenskyj den US-Kongress für Waffen und schärfere Sanktionen gegen Russland massiv mobilisieren.

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Selenskyj im Juli in Washington: Die Ukraine hofft auf neue Waffenhilfen und Sanktionen gegen Russland durch die Demokraten.

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Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will sich an den neuen, von den Demokraten geführten US-Kongress wenden. Sollte US-Präsident Donald Trump bis Januar kein Friedensabkommen zustande bringen, will er dort um Waffenlieferungen und Sanktionen gegen Russland werben. Das sagte er am Dienstag im Gespräch mit Bloomberg.

Der neue Kongress ist demokratisch

„Wenn die Russen weiterhin Gedächtnisverlust vortäuschen und uns statt Verhandlungsergebnissen historische Ausführungen liefern, wird der Moment kommen, in dem in den Vereinigten Staaten von Amerika eine neue politische Realität herrscht“, schrieb Selenskyj auf X und umriss damit denselben Plan.

„Wenn jemand sie nicht dazu zwingen kann, muss es jemand anderes tun. Dann müssen also andere Bedingungen oder andere Personen ins Spiel kommen.“

Kiew bereitet sich inzwischen offen darauf vor, dass Trumps Frist ohne Einigung verstreicht. Bei den Zwischenwahlen am 3. November gewannen die Demokraten in beiden Kammern die Mehrheit.

Ihre führenden Vertreter haben zugesagt, die Hilfen für die Ukraine wieder anzukurbeln, sobald der neue Kongress im Januar zusammentritt. Washington hat Kiew und den europäischen Hauptstädten mitgeteilt, dass es bis Anfang Januar eine Einigung erreichen will.

Die US-Unterhändler Jared Kushner und Steve Witkoff drängten „so schnell wie möglich“ auf ein Abkommen, sagte Selenskyj. „Auch wir wollen unbedingt Frieden, aber nicht allein auf Kosten der Ukraine.“

Er werde „mit beiden Parteien im neuen Kongress zusammenarbeiten, Sanktionen gegen Russland fordern und um Unterstützung für uns werben“, sagte Selenskyj. „Ohne das geht es schlicht nicht.“

Wirtschaftsdeals auf Eis

Zugleich hat Washington sein Angebot an Moskau eingeschränkt. Die Trump-Regierung hat Pläne auf Eis gelegt, Russland mit Wirtschaftsabkommen einen Anreiz zur Beendigung des Krieges zu bieten, berichtete die Financial Times.

Moskau habe das Interesse an den vorgeschlagenen US-Investitionen verloren und verlange stattdessen territoriale und andere Zugeständnisse von Kiew. Witkoff und Kushner hätten europäischen Vertretern mitgeteilt, dass Wirtschaftsabkommen nicht länger im Zentrum der amerikanischen Friedensbemühungen stünden, so die Zeitung.

Ein Patriot-Übungssystem bei einer Militärzeremonie im niederländischen Vredepeel. Die Ukraine benötigt weitere Patriot-Abfangraketen; Selenskyj bittet die Verbündeten um zusätzliche Lieferungen. © Vincent Jannink/imago

Der Kremlgesandte Kirill Dmitrijew hatte gemeinsame amerikanisch-russische Geschäfte als möglichen Gewinn einer Einigung angepriesen.

Keine Soldaten, keine Stützpunkte

Die US-Unterhändler haben hinter verschlossenen Türen außerdem ausgeschlossen, im Rahmen möglicher Sicherheitsgarantien nach Kriegsende Truppen in die Ukraine zu entsenden oder dort Militärstützpunkte einzurichten.

Das berichtete der Kyiv Independent am 25. November unter Berufung auf mit den Gesprächen vertraute Personen. Kushner habe ukrainischen und europäischen Vertretern am 19. November in Berlin erklärt, Trump sei bereit, eine Regelung nach dem Vorbild von Artikel 5 des Nato-Vertrags zu erwägen.

Selenskyj sagte jedoch, Kiew liege bislang nichts Schriftliches vor. „Wir brauchen Sicherheitsgarantien für mehr als zwei Jahre. Am liebsten für immer oder zumindest für Jahrzehnte“, sagte er Kyiv Independent.

Unterdessen bat Selenskyj die Verbündeten, den Bedarf der Ukraine an Patriot-Abfangraketen „mindestens für den gesamten Dezember“ zu decken. Damit soll die Zeit überbrückt werden, bis er sich im Januar oder Februar erneut an den Kongress wenden kann.

Der Ukraine gehen die Abfangraketen aus

Eine Lieferung von 48 Patriot-Raketen verzögere sich, weil die Genehmigung von Verteidigungsminister Pete Hegseth noch ausstehe, sagte Selenskyj. Die USA lieferten derzeit etwa zwölf Abfangraketen pro Monat – ein Viertel der unter der Biden-Regierung zugesagten Menge. Gleichzeitig gehen der Ukraine die Abfangraketen aus.

Selenskyj sagte außerdem, dass für die Nutzung der Starshield-Satellitenterminals von SpaceX durch die Ukraine in den russisch besetzten Gebieten weiterhin Einschränkungen gelten.

Diese hat er für Lücken in der ukrainischen Luftverteidigung verantwortlich gemacht. „Amerika bringt sich selbst in eine sehr unangenehme Lage“, sagte Selenskyj. „Politisch entsteht der Eindruck, dass es denselben Kurs verfolgt wie Putin, der die Ukraine zur Kapitulation zwingen will.“

Dieser Beitrag erscheint im Rahmen einer Kooperation zwischen der Ostdeutschen Medienholding und bne IntelliNews. Der Beitrag erschien zuerst hier auf Englisch.

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