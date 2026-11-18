Rund 40 Delegationen beraten in Berlin über ein Ende des Ukraine-Krieges. Mit dabei: Selenskyj und zwei Unterhändler von US-Präsident Trump.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Die US-Sonderbeauftragten Steve Witkoff (r) und Jared Kushner, der Schwiegersohn von US-Präsident Trump (l), sowie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kommen nach Berlin (Archivbild)

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

In Berlin treffen sich am Donnerstag zahlreiche Unterstützerstaaten der Ukraine zu einem Gipfel der sogenannten Koalition der Willigen. Erwartet werden der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sowie die US-Unterhändler Jared Kushner und Steven Witkoff. Nach Angaben aus Regierungskreisen sollen die Delegationen ab 13 Uhr am Bundeskanzleramt eintreffen. Insgesamt nehmen knapp 40 Delegationen teil, rund 30 davon angeführt von Staats- und Regierungschefs.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) werde nach Angaben aus Regierungskreisen zunächst Kushner und Witkoff empfangen, hieß es. Anschließend seien Gespräche mit dem britischen Premierminister Andy Burnham und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron geplant, bevor Merz mit den übrigen Delegationen zusammenkomme.

Pressekonferenz am späten Nachmittag

Für etwa 17.15 Uhr ist eine gemeinsame Pressekonferenz vorgesehen. Daran sollen Kushner und Witkoff sowie Merz, Selenskyj, Macron und Burnham teilnehmen.

Zentrales Thema der Beratungen dürfte nach Angaben aus Regierungskreisen die Forderung der europäischen Staaten sein, an einer Lösung zur Beendigung des Ukraine-Krieges beteiligt zu werden. (mit AFP)

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema