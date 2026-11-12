Selenskyj meldet „systematische“ Starshield-Drosselung – Auswirkungen auf Drohnenabwehr

Die Ukraine verzeichnet seit Tagen Störungen beim Satellitensystem Starshield, berichtet Selenskyj. Dadurch werde die Abwehr russischer Drohnen erschwert.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat erneut Einschränkungen beim Satellitenkommunikationssystem Starshield gemeldet. Ukrainische Militäreinheiten registrierten seit mehreren Tagen erhebliche Störungen entlang der gesamten Frontlinie und in den von Russland besetzten Gebieten, schrieb Selenskyj am Donnerstag auf X.



Konkret werde die Nutzung auf eine Geschwindigkeit von 161 Kilometern pro Stunde beschränkt, erklärte Selenskyj. Die ukrainischen Streitkräfte hätten die Umstände untersucht. Es handele sich demnach nicht um vereinzelte technische Fehler, sondern um „systematische Geschwindigkeitsbeschränkungen“.

Probleme bei der Drohnenabwehr

Die Begrenzungen erschwerten insbesondere die Abwehr russischer Drohnen mit Düsenantrieb, erklärte Selenskyj. Ukrainische Abfangsysteme könnten nicht die erforderliche Geschwindigkeit erreichen, um die Drohnen rechtzeitig abzufangen. Einige Angriffe seien deshalb durchgekommen. „Wir versuchen, die Umstände mit der amerikanischen Seite zu klären“, sagte er weiter.

Bereits Mitte Oktober hatte die Ukraine ähnliche Probleme mit Starlink und Starshield gemeldet. Damals waren Drohnen und andere Geräte betroffen, die schneller als rund 160 Kilometer pro Stunde unterwegs waren, wie Reuters berichtete. US-Präsident Donald Trump und SpaceX-Gründer Elon Musk wiesen laut AFP die Verantwortung für die damalige Drosselung zurück. Wenig später erklärten sie demnach, die Systeme seien wieder normal verfügbar. Reuters zufolge wurde der Betrieb am 24. Oktober wiederhergestellt.

Starshield ist die militärische Variante des Satellitenkommunikationsdienstes Starlink von SpaceX. Die erneuten Störungen wurden einen Tag nach dem Ende zweitägiger Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine in Abu Dhabi bekannt. Die von den USA vermittelten Gespräche waren laut Reuters das erste derartige Treffen seit Februar. (mit AFP)

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema