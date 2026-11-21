Nach seinem Treffen mit Putin in China lobt Trump erneut die Beziehung zum Kremlchef. Der ukrainische Präsident widerspricht scharf und warnt vor den Folgen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mit scharfen Worten auf die jüngsten Äußerungen von US-Präsident Donald Trump über Wladimir Putin reagiert. Nachdem Trump den russischen Präsidenten bei seinem Treffen in China als „Freund“ bezeichnet hatte, nannte Selenskyj den Kremlchef einen „Mörder“.



„Für uns ist er ein Feind. Und natürlich ist er für uns ein Mörder“, sagte Selenskyj in einem am Freitag ausgestrahlten Interview mit dem US-Sender CNN. Er denke, dass Putin auch für die meisten Menschen auf der Welt ein Mörder sei.



Trump könne selbst entscheiden, wie er den russischen Präsidenten bezeichne, erklärte Selenskyj. Zugleich warnte er vor den politischen Folgen einer solchen Wortwahl. Wenn über Putin wie über einen Freund gesprochen werde, spüre dieser nicht genügend Druck.

Trump verteidigt Freundschaft mit Putin nach China-Gipfel

Hintergrund ist das historische Treffen zwischen Trump, Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping am Donnerstag in der chinesischen Stadt Shenzhen. Die drei Präsidenten kamen am Rande eines Wirtschaftsgipfels zusammen.



Trump hatte Putin dort als seinen „Freund“ bezeichnet und erklärt, die beiden hätten seit vielen Jahren eine hervorragende Beziehung. Auch nach seiner Rückkehr nach Washington hielt der US-Präsident an dieser Darstellung fest.



Bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus am Freitag sagte Trump: „Ich habe fantastische Beziehungen zu Putin. Das ist eine sehr gute Sache. Ich habe fantastische Beziehungen zu Präsident Xi. Das ist eine gute Sache.“ Die Sicherheit der Vereinigten Staaten profitiere nach seiner Darstellung von diesen persönlichen Beziehungen.



Auf die Frage, ob Putin auch ein Freund der Vereinigten Staaten sei, antwortete Trump allerdings ausweichend. Für die USA könne er nicht sprechen. Das gute persönliche Verhältnis zum russischen Präsidenten verschaffe seinem Land jedoch zusätzliche Stärke.

Selenskyj warnt: Putin spürt nicht genügend Druck

Selenskyj sieht in Trumps freundlichen Worten ein Problem für die Bemühungen um ein Ende des Krieges. Der ukrainische Präsident verwies im CNN-Interview auf die fortgesetzten russischen Angriffe.



Putin töte „jeden Tag und jede Nacht“ Menschen, sagte Selenskyj. Seine Wortwahl machte deutlich, wie unterschiedlich die beiden Präsidenten den russischen Staatschef beurteilen.



Trump erklärte dagegen, Putin wolle den Krieg beenden. „Er würde den Krieg liebend gern beenden“, sagte der US-Präsident am Freitag nach einem Bericht des britischen Senders ITV.

Zugleich machte Trump deutlich, dass er sowohl Putin als auch Selenskyj für die Schwierigkeiten bei einer diplomatischen Lösung verantwortlich sieht. Beide wollten den Krieg beenden, wüssten aber nicht, wie sie das erreichen könnten, erklärte er.



Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen die großangelegte russische Invasion. Selenskyj fordert seit Langem zusätzlichen internationalen Druck auf Moskau, um Russland zu ernsthaften Verhandlungen zu bewegen.

Russland greift Kiew mit mehr als 400 Drohnen und 110 Raketen an

Die Auseinandersetzung zwischen Trump und Selenskyj erfolgte unmittelbar nach einem der schwersten russischen Luftangriffe der vergangenen Wochen. In der Nacht zum Freitag griff Russland nach ukrainischen Angaben zahlreiche Ziele im ganzen Land an. Selenskyj zufolge setzte die russische Armee mehr als 400 Drohnen und über 110 Raketen und Marschflugkörper ein. Darunter seien 27 ballistische Raketen gewesen.



Besonders schwer getroffen wurde die Hauptstadt Kiew. Russische Geschosse beschädigten mehrere Brücken über den Dnipro. Auch Einrichtungen der Energieversorgung und der Eisenbahn gerieten unter Beschuss.



Bei den Angriffen kamen nach Berichten ukrainischer Behörden mindestens neun Menschen ums Leben. Zahlreiche weitere wurden verletzt. Die Angriffe beeinträchtigten auch die Strom-, Wasser- und Wärmeversorgung. Putin hatte zuvor Vergeltungsmaßnahmen angekündigt, nachdem ukrainische Streitkräfte die strategisch wichtige Krim-Brücke angegriffen und schwer beschädigt hatten.



Selenskyj bezeichnete den russischen Angriff als einen der umfangreichsten seit Beginn des Krieges. Nach seinen Angaben richteten sich die Angriffe insbesondere gegen Infrastruktur, die für den Alltag der Zivilbevölkerung von Bedeutung ist.

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