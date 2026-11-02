Selenskyj bei Erdogan: Wie das Schwarze Meer zur Front im Ukraine-Krieg wird

Nach Angriffen auf Handelsschiffe beraten Selenskyj und Erdogan über die Sicherheit im Schwarzen Meer und den Schutz wichtiger Getreideexporte.

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Selenskyj und Erdogan in Istanbul: Das Schwarze Meer wird zunehmend zur Front. Kann die Türkei vermitteln?

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Der Krieg gegen die Ukraine gefährdet zunehmend die Schifffahrt im Schwarzen Meer. Nach Angriffen auf Handelsschiffe trafen sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am 31. Oktober in Istanbul. Im Mittelpunkt standen der Schutz ziviler Schiffe, der Getreidekorridor und neue Friedensgespräche.

Schwarzes Meer wird zur gefährlichen Handelsroute

Nicht nur Häfen und militärische Ziele, auch zivile Frachter geraten zunehmend in Gefahr. Anfang Oktober wurden Schiffe in den Wirtschaftszonen Rumäniens und Bulgariens angegriffen: Schiffe sanken, Seeleute starben oder wurden vermisst. Ende Oktober warnte Ankara erneut vor Angriffen mit Drohnen, Minen und Raketen. Bei einem Angriff auf ein griechisch betriebenes Containerschiff unter liberianischer Flagge war zunächst unklar, wer verantwortlich war. Russland verstärkte Angriffe auf ukrainische Exporthäfen. Die Ukraine attackiert ihrerseits Schiffe und Anlagen, die russische Öl- und Getreideexporte unterstützen.

Der Krieg greift damit weiter auf das Schwarze Meer über. Nicht unbedingt durch eine neue Frontlinie, sondern durch die Ausweitung der Kämpfe auf Handelsrouten und Seegebiete, in denen auch neutrale Schiffe gefährdet sind. Wie diese Zeitung berichtete, nutzt Russland alternative Routen im arktischen Murmansk vermehrt für Getreide- und Energieexporte.

Was vereinbarten Selenskyj und Erdogan?

Nach Gesprächen beider Delegationen erklärten die Präsidenten, über die Sicherheit im Schwarzen Meer und Wege zum Kriegsende gesprochen zu haben. Selenskyj zufolge wollen beide Länder daran arbeiten, den Getreidekorridor aufrechtzuerhalten. Konkrete Sicherheitsgarantien oder einen Waffenstillstand verkündeten sie nicht. Erdogan verurteilte Angriffe auf zivile Schiffe unabhängig davon, von wem sie ausgehen, und kündigte weitere Gespräche mit Moskau und Kiew an.

Auch neue Friedensverhandlungen waren Thema. Selenskyj brachte eine mögliche Einbindung der Türkei und Europas ins Gespräch. In einem Interview am Sonntag erklärte er sich bereit, Wladimir Putin in der Türkei zu treffen. Kiews Ziel wäre ein vollständiger, bedingungsloser und überwachter Waffenstillstand. Ein solches Gipfeltreffen ist bislang nicht vereinbart.

Wichtiger Korridor: Schwarzes Meer

Für die Ukraine ist die Seeroute eine wirtschaftliche Lebensader. Getreide, Ölsaaten und andere Waren sichern wichtige Exporterlöse. Nach Angaben des EU-Rates musste Kiew im August 2026 rund 90 Prozent seiner Getreide- und Ölsaatenexporte über EU-Routen umleiten, weil Angriffe den Schiffsverkehr im Schwarzen Meer fast zum Erliegen gebracht hatten.

Die Türkei will ihre Handels- und Schifffahrtsinteressen schützen, eine Eskalation vor der eigenen Küste verhindern und ihre Vermittlerrolle stärken. Zugleich kontrolliert Ankara über Bosporus und Dardanellen den Zugang zwischen Mittelmeer und Schwarzem Meer. Die Montreux-Konvention von 1936 sichert der Türkei dabei besondere Befugnisse.

Russland will ukrainische Seeexporte unter Druck setzen und zugleich die eigenen Öl- und Getreideausfuhren absichern. Moskau begründete seinen Ausstieg aus dem UN-Getreideabkommen 2023 auch mit Hindernissen für eigene Lebensmittel- und Düngemittelexporte. Kiew wiederum greift russische Exportlogistik an, um Einnahmen und Nachschub zu treffen.

Entscheidung fällt nicht in Istanbul allein

Das Treffen zeigt: Das Schwarze Meer ist längst kein Nebenschauplatz des Ukraine-Kriegs. Ein sicherer Korridor wäre wichtig für Handel und globale Nahrungsmittelversorgung. Solange Russland und die Ukraine jedoch Häfen, Infrastruktur und Schiffe angreifen, bleibt die zivile Schifffahrt gefährdet.

Erdogan wiederum droht im Friedensprozess, der voraussichtlich Mitte November in Abu Dhabi fortgesetzt werden soll, isoliert zu werden. Einst war Istanbul der neutrale Partner als Vermittler zwischen Moskau und Kiew. Jetzt versucht die Türkei, wieder eine relevante Rolle zu spielen.

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