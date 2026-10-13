Riss zwischen Ukraine und USA: Selenskyj versucht nun, Trump zu erpressen

Wer billigen Diesel will, muss mit Kiew verhandeln, so Selenskyjs Botschaft an Trump. Doch die USA sitzen am längeren Hebel: Sie können Geheimdienstinfos und Starlink kappen.

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Erneut auf Konfrontationskurs: Wolodymyr Selenskyj und Donald Trump streiten über russischen Diesel und ukrainische Angriffe auf Raffinerien.

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Wolodymyr Selenskyj hat dem amerikanischen Präsidenten ein Angebot gemacht, das sich wie eine Drohung anhört. Am Montag schlug der ukrainische Präsident per Videoschalte beim Warsaw Security Forum vor, Donald Trump sollte statt mit Russland lieber mit der Ukraine einen „Diesel-Deal“ abschließen. „Wir beeinflussen, ob diese Schiffe auslaufen oder nicht, ob diese Raffinerien arbeiten oder nicht“, sagte Selenskyj.

Übersetzt heißt das: Wer in Washington niedrigere Dieselpreise will, muss sich mit Kiew einigen, nicht mit dem Kreml. Die Ukraine macht damit ihre Drohnenangriffe auf russische Ölanlagen zur Verhandlungsmasse. Selenskyj legt diesen Hebel genau dort an, wo Donald Trump derzeit am verwundbarsten ist: an der Zapfsäule, drei Wochen vor den Zwischenwahlen am 3. November.

Trumps Deal mit Putin als Auslöser

Ausgangspunkt des Streits ist eine Vereinbarung, die Trump am vergangenen Freitag nach einem Telefonat mit Wladimir Putin verkündete. Die USA lockern ihre Sanktionen auf russische Ölprodukte und wollen im Oktober zunächst 300.000 Tonnen russischen Diesel kaufen.

Wie internationale Medien vorrechneten, deckt diese Menge den amerikanischen Bedarf gerade einmal für rund 14 Stunden. Doch Trump macht die Ukraine für die hohen Dieselpreise in den USA mitverantwortlich, weil die ukrainische Armee ihre Angriffe auf russische Raffinerien trotz wiederholter Bitten aus Washington nicht eingestellt hat. Die hohen Preise kosten den Republikanern im aktuellen Wahlkampf Zustimmung.

In Kiew wird der Deal mit Putin hingegen als Tabubruch empfunden, als Finanzspritze für Moskaus Kriegswirtschaft und als Verrat. Besonders bitter aus ukrainischer Sicht: Die eigenen Unterhändler verhandelten in Miami mit den Amerikanern über eine neue Friedensinitiative, als Trump hinter ihrem Rücken mit Putin telefonierte. Selenskyj sprach von einem „schwachen Deal“.

Am Samstagabend legte Trump nach und erklärte, die Ukraine brauche wohl einen neuen Präsidenten, der bereit sei, Frieden zu schließen. Ein neuer Tiefpunkt im amerikanisch-ukrainischen Verhältnis, Erinnerungen an den Eklat im Weißen Haus vor über anderthalb Jahren kamen hoch.

Selenskyjs jüngster Gegenvorschlag ist ein Tauschgeschäft. Die Ukraine werde ihre Angriffe auf Russlands Öl- und Dieselinfrastruktur aussetzen, wenn Washington garantieren könne, dass Moskau das ukrainische Stromnetz nicht mehr angreift. „Wenn uns der Schutz unseres Stromnetzes garantiert werden kann, werden wir nicht gegen die russische Dieselinfrastruktur vorgehen“, sagte er.

Selenskyj warb zugleich damit, dass ein intaktes ukrainisches Netz, das mit dem europäischen verbunden ist, günstigen Strom in die EU liefern könne.

Am Sonntag verkündete Trump auf Truth Social, beide Seiten hätten einer sofortigen „Energie-Waffenruhe“ zugestimmt. Bedingungen, Zeitplan oder Kontrollmechanismen nannte der US-Präsident nicht. Selenskyj erklärte, Kiew habe davon aus den Medien erfahren.

Die Ukraine habe in der Nacht auf Montag auf Angriffe gegen Raffinerien verzichtet, Russland hingegen weiter ukrainische Energieanlagen beschossen, darunter ein Wärmekraftwerk in Charkiw.

Gleichzeitig spielt Selenskyj die Wirkung von Trumps Deal herunter. Russland könne monatlich zwischen 300.000 und 500.000 Tonnen Diesel exportieren, bei einem weltweiten Verbrauch von rund 120 Millionen Tonnen im Monat. „Welchen Einfluss könnte das haben? Ich denke, keinen“, sagte Selenskyj. Die eigentliche Ursache der Energiekrise liege im Nahen Osten, also im amerikanisch-israelischen Krieg gegen Iran.

Darin steckt ein Widerspruch: Wenn russischer Diesel für den Weltmarkt keine Rolle spielt, verlieren auch die ukrainischen Angriffe auf russische Raffinerien ihren Wert als Druckmittel gegenüber Washington.

Die Gegendrohung aus den USA

Wie die Amerikaner auf mögliche ukrainische Erpressungsversuche antworten, wurde am Wochenende in Miami deutlich. Dort trafen sich Delegationen beider Länder zu Gesprächen über ein mögliches Kriegsende.

Nach Berichten der Financial Times, die von Reuters bestätigt wurden, drohte die US-Seite: Sollte Kiew die Angriffe auf russische Raffinerien nicht einstellen, könnten die USA Waffenlieferungen und den Austausch von Geheimdienstinformationen aussetzen.

Laut Axios überbrachten die Trump-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner die Drohung direkt an Kyrylo Budanow, den Leiter des ukrainischen Präsidialamts. Ähnliche Botschaften sollen am Samstag und Sonntag aus dem Außenministerium und dem Pentagon an Kiew und europäische Hauptstädte gegangen sein. Die ukrainische Delegation brach die Gespräche einen Tag früher als geplant ab.

Zustimmung wird geprüft...

Konkret geht es um Lieferungen über den PURL-Mechanismus, mit dem europäische Verbündete US-Waffen für die Ukraine kaufen. Nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums vom Juli entfallen rund 95 Prozent dieser Käufe auf das Patriot-System. Das Luftabwehrraketensystem ist die einzige Waffe, mit der die Ukraine russische ballistische Raketen praktisch abfangen kann.

Noch schwerer wöge ein Stopp der Geheimdienstdaten. Laut einer Analyse der Kyiv Post erkennt die US-Aufklärung den Start einer ballistischen Rakete im Westen Russlands nahezu sofort. Bewohnern Kiews bleiben dadurch drei bis fünf Minuten, um Schutz zu suchen.

Ohne die amerikanische Frühwarnung wäre es weniger als die Hälfte dieser Zeit, womöglich gar keine. Dass die Trump-Administration diesen Schritt tatsächlich gehen könnte, ist kein abstraktes Szenario. Nach dem Eklat im Oval Office im März 2025 setzten die USA den Datenaustausch schon einmal für etwa eine Woche aus.

Hinzu kommt die Starlink-Frage. Wie mehrere amerikanische Medien berichten, riskiert Selenskyj, Trump dazu zu provozieren, nicht nur die Geheimdiensthilfe einzustellen, sondern auch Elon Musk zu drängen, den Starlink-Dienst von SpaceX für die Ukraine abzuschalten. Auf den Satelliteninternetdienst stützt sich die ukrainische Armee in hohem Maße. Alternativen dazu gibt es für die ukrainische Führung derzeit nicht.

Auf dem Warschauer Sicherheitsforum sprach auch der ukrainische Präsident Selenskyj. © Artur Widak/imago

Über Starlink laufen die Kommunikation mit der Front im Donbass und die Echtzeitsteuerung von Drohnen, mit denen die Ukraine auch bewegliche Ziele angreift. Musk hatte den Dienst in den ersten Kriegstagen bereitgestellt und im Sommer 2025 russischen Truppen auf ukrainischem Gebiet den Zugang gesperrt.

Am Wochenende schrieb er auf X, Selenskyj sei seiner Ansicht nach „zu weit gegangen“. Sowohl die Satellitenaufklärung als auch Starlink wären durch andere Partner nur schwer zu ersetzen, urteilen selbst ukrainische Gesprächspartner dieser Zeitung.

Auch Ukraine schaut auf die Zwischenwahlen

Die Ukraine ist heute weniger auf die USA angewiesen als vor anderthalb Jahren. Seit Februar 2025 haben die USA praktisch alle Waffenhilfen eingestellt. Die Ukraine produziert ihre Drohnen selbst, auch Abfangdrohnen gegen russische Jet-Drohnen.

Deutschland versucht, bei der Luftabwehr in die Bresche zu springen, beim Aufklärungsbedarf mit kommerziellen Satellitenbildern helfen Frankreich und Großbritannien aus.

Doch eine nahtlose Substituierung, sollten die amerikanischen Hilfen vollständig eingestellt werden, wird es nicht geben. Etwa bei der Frühwarnung vor ballistischen Raketen oder bei Patriot-Abfangraketen, für die es keinen europäischen Ersatz in ausreichender Menge gibt. Auch die alternden F-16-Jets und ihre Raketen hängen an amerikanischen Ersatzteilen.

Selenskyj rechnet damit, dass Trump vor den Zwischenwahlen vor allem eines braucht: billigeren Diesel. Und den bekommt er nur, wenn die Ukraine die Angriffe auf Russlands Raffinerien einstellt. Zusätzlich warnt der ukrainische Staatschef vor einer Hungerkrise in Afrika, Asien und dem Nahen Osten, weil Russland die ukrainischen Getreideexporte im Schwarzen Meer blockiere.

Die Weizenpreise sind bereits auf ein Dreijahreshoch gestiegen. Damit erweitert Selenskyj seinen Hebel über den Diesel hinaus. Die Botschaft lautet: Wer die Ukraine fallen lässt, bekommt die Folgen weltweit zu spüren.

Auch Russland bekommt die ukrainische Eskalationsbereitschaft zu spüren. Am Wochenende griff die Ukraine mehrere Rechenzentren des Internetkonzerns Yandex an, woraufhin Teile des russischen Netzes ausfielen.

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