Kiew soll Lizenzen für den Bau von Patriot-Abfangraketen erhalten. Wann die Produktion beginnen könnte und welche Bedingungen gelten, bleibt offen.

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Die Ukraine soll nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj Lizenzen für die eigene Produktion von Abfangraketen des Luftabwehrsystems Patriot bekommen. US-Präsident Donald Trump habe dies bei ihrem jüngsten Treffen endgültig zugesagt, sagte Selenskyj am Freitag. Darüber berichteten die ukrainische Nachrichtenagentur RBC-Ukraine und die französische Agentur AFP.

„Trump hat mir bei unserem letzten Treffen betont: Ja, ich habe die endgültige Entscheidung getroffen, die Ukraine wird Lizenzen für die Produktion von Patriot-Raketen erhalten“, zitierte RBC-Ukraine den Präsidenten. Es gebe konkrete Vereinbarungen und Fortschritte in der Sache.

Kein Zeitplan genannt

Zu einem Zeitpunkt für die Übergabe der Lizenzen oder zu weiteren Bedingungen äußerte sich Selenskyj nicht. Auch offene Details zum möglichen Beginn einer Fertigung in der Ukraine ließ er offen. Nach Angaben der Präsidialverwaltung in Kiew arbeiten ukrainische und amerikanische Teams bereits daran, eine Produktion von Abfangflugkörpern für Patriot in der Ukraine aufzubauen.

Hintergrund der ukrainischen Bestrebungen sind schwere russische Raketenangriffe auf Kiew, bei denen nach Angaben ukrainischer Stellen zahlreiche Zivilisten getötet wurden. Nach Angaben des Nachrichtenportals RBC Ukraine ist die Munition in mehreren ukrainischen Einheiten nahezu aufgebraucht.

Widersprüchliche Signale aus Washington

Aus Washington hatte es zuvor andere Töne gegeben. Der Sprecher des US-Außenministeriums, Ian Bateson, hatte am Mittwoch erklärt, eine endgültige Entscheidung sei noch nicht gefallen, die Gespräche liefen weiter. Selenskyjs Darstellung vom Freitag widerspricht dieser Einschätzung. Eine eigenständige Bestätigung der US-Regierung für die von Selenskyj beschriebene endgültige Freigabe lag zunächst nicht vor.

Das Patriot-System des US-Herstellers RTX (früher Raytheon) gehört zu den wichtigsten Bausteinen der ukrainischen Luftabwehr gegen russische Raketen- und Drohnenangriffe. Kiew fordert seit Monaten mehr Abfangraketen und drängt zugleich auf eine eigene Fertigung im Land.

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