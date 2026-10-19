Jalta-Treffen in China? Putin will mit Trump und Xi über die Ukraine entscheiden, ohne Selenskyj und die EU

Putin will mit Trump und Xi in Shenzhen über den Ukraine-Krieg verhandeln. Zugleich drehen die USA der Ukraine bei Patriots und Starlink allmählich den Hahn zu.

Donald Trump und Wladimir Putin im Juli 2018 in Helsinki. Putin schlägt nun einen Ukraine-Gipfel mit Trump und Xi Jinping vor – ohne Selenskyj.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat vorgeschlagen, sich im kommenden Monat mit Donald Trump und Xi Jinping zu treffen, um den Krieg in der Ukraine beizulegen. Wolodymyr Selenskyj ist nicht eingeladen, wie das Wall Street Journal berichtete.

Putin habe die Idee bei seinem Telefonat mit Trump am 9. Oktober ins Spiel gebracht, so ein ehemaliger russischer Geheimdienstoffizier, der über die Angelegenheit unterrichtet wurde, gegenüber der Zeitung. Es war dasselbe Gespräch, aus dem der umstrittene Diesel-Deal hervorging, wonach die USA russischen Treibstoff kaufen, um vor den Midterm-Wahlen im kommenden Monat die Preise an den Zapfsäulen zu senken.

Der Kreml möchte, dass sich die drei Staatschefs am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) am 18. und 19. November in Shenzhen treffen. Peking hat signalisiert, keine Einwände zu haben, sollte Trump zustimmen.

„Es gibt noch kein klares Verständnis hinsichtlich des Treffens selbst oder seiner möglichen Tagesordnung, obwohl alle drei Seiten die hypothetische Möglichkeit eines solchen Treffens anerkennen“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Ein hochrangiger US-Beamter erklärte, Trump habe dem Gipfel nicht zugestimmt, könne ihm aber offen gegenüberstehen.

Der Vorschlag kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die USA den Druck auf Kiew wegen dessen Angriffen auf Raffinerien erhöhen. Trump hat von Selenskyj verlangt, die ukrainische Bombardierung russischer Raffinerien einzustellen, und am 11. Oktober einseitig eine „Energie-Waffenruhe“ verkündet. Rasch stellte sich jedoch heraus, dass weder der Kreml noch die Bankowa ihr zugestimmt hatten oder überhaupt von ihr wussten.

Selenskyj setzte die Angriffe auf Raffinerien drei Tage lang aus, nahm sie dann aber wieder auf, nachdem Russland die Vereinbarung ignoriert hatte. Am Wochenende startete die Ukraine entgegen Trumps Wünschen einen neuen massiven Drohnenangriff auf den Ölhafen in Sankt Petersburg, was die ohnehin schlechten Beziehungen zwischen der Bankowa und dem Weißen Haus weiter belastet.

Washington reagierte, indem es den Austausch von Geheimdienstinformationen und den Zugang zum Kommunikationsnetz Starlink drosselte und die dringend benötigten Lieferungen von Patriot-Abfangraketen verlangsamte. Der Geheimdienstaustausch sei inzwischen wieder aufgenommen worden, sagte Selenskyj, allerdings herrscht weiterhin große Unklarheit über den Stand des Dienstes.

Zudem hat Trump die „Höllensanktionen“ des Graham-Gesetzes gegen Russland auf Eis gelegt und gleichzeitig verlangt, dass die Ukraine ihre Drohnenkampagne gegen russische Raffinerien einstellt. Da die Dieselpreise in den USA Rekordhöhen erreicht haben und die Midterm-Wahlen am 3. November anstehen, will Trump, dass die Angriffe aufhören, und Putin bietet ihm ein Format an, in dem die Ukraine keinen Platz am Verhandlungstisch hat.

Selenskyj warf Trump in einem Interview mit Bloomberg am 18. Oktober vor, die Ukraine zur Kapitulation vor Russland zu drängen, und verschärfte damit einen seit einer Woche andauernden Streit mit dem US-Präsidenten.

Trump antwortete noch am selben Tag mit einem Beitrag auf Truth Social, in dem er seine Entscheidung verteidigte, das Sanktionsgesetz zurückzuhalten, und sich gegen den ukrainischen Präsidenten wandte.

Zustimmung wird geprüft...

„Selenskyj nimmt Dieselraffinerien in Russland ins Visier, wohl wissend, dass diese Angriffe den weltweiten Dieselmärkten, auch denen in den Vereinigten Staaten, schweren Schaden zufügen“, schrieb Trump. „Selenskyj ist das egal, und offen gesagt will er, bei all dem Geld, das Europa ihm bekanntlich gibt und das ihm der korrupte Joe Biden in der Vergangenheit gegeben hat, diesen Krieg nicht beenden und wollte es wahrscheinlich nie.“

In der vergangenen Woche haben sich die beiden Präsidenten immer giftigere Seitenhiebe geliefert. Trump forderte die Ablösung Selenskyjs als Präsident, nachdem dieser den Diesel-Deal sehr öffentlich als „Verrat“ an der Ukraine kritisiert hatte, und legte in einem Fernsehinterview nach, indem er Selenskyj einen „Diktator“ nannte. Selenskyj warf Trump seither vor, aktiv auf eine Niederlage der Ukraine im Krieg hinzuarbeiten.

In seinem Beitrag vom Wochenende fügte Trump hinzu, Russland tue „sehr wenig, wenn überhaupt etwas, um der Islamischen Republik Iran zu helfen“, und er wolle, dass das so bleibe.

Keine Raketen

Selenskyj sagte gegenüber Bloomberg, die USA lieferten inzwischen nur noch zwölf Patriot-Abfangraketen pro Monat, etwa ein Viertel der Menge unter dem früheren Präsidenten Joe Biden, und Kiew müsse für sie bezahlen. Washington habe nur einen Teil der Raketen genehmigt, die europäische Verbündete im Rahmen des Nato-Programms Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) bereits bezahlt haben.

„Die amerikanische Seite hat die Lieferung nur eines Teils davon genehmigt, des Rests aber nicht. Und das ist kein technisches Problem“, sagte er. Berichten zufolge hat Kriegsminister Pete Hegseth zudem Europa angewiesen, verbliebene Abfangraketen nicht mit der Ukraine zu teilen. Damit könnten die ukrainischen Streitkräfte vollständig von den einzigen Waffen abgeschnitten werden, die russische ballistische Raketen stoppen können.

Selenskyj hat einen Tausch angeboten, den die USA bislang abgelehnt haben. „Mein jüngstes Modell war: Wir greifen keinen russischen Diesel an, ihr gebt uns Raketen für die Patriot-Systeme, um unsere Anlagen zu schützen. Aber sie wollen nur, dass wir aufhören, Diesel anzugreifen“, sagte Selenskyj. Das Weiße Haus hat Kiew bereits jede Gegenleistung für einen Stopp der Angriffe verweigert, und der Ukraine gehen die Abfangraketen aus, während Russland seine Winterkampagne verschärft. Zusammen mit einer neuen Klasse strahlgetriebener Geran-5-Drohnen ist die Ukraine derzeit nahezu ohne wirksame Luftverteidigung, und das genau in dem Moment, in dem Russland seine winterliche Bombenkampagne ausweitet.

Der Geheimdienst-Hahn ist vorerst wieder aufgedreht. Selenskyj sagte am 18. Oktober in der NBC-Sendung „Meet the Press“, die USA hätten den Austausch von Geheimdienstinformationen nach einer zwischenzeitlichen Blockade wieder aufgenommen. Die Washington Post hatte am 15. Oktober berichtet, US-Beamte hätten Kiew gewarnt, der Informationsfluss werde gestoppt, falls die Ukraine weiterhin russische Ölraffinerien angreife. Seit dem 12. Oktober erhielt die Ukraine mehrfach keine Vorwarnung vor russischen ballistischen Raketenstarts auf Kiew.

Keine Satellitenverbindungen, Gas wieder im Spiel

Satellitenverbindungen sind das zweite Druckmittel. Die Ukraine hat keinen Zugang zum Starshield-Netz des Pentagons, dem militärischen Ableger des kommerziellen Kommunikationsnetzes Starlink. Seit dem 14. Oktober schalten sich Starlink-Terminals in der Ukraine bei Geschwindigkeiten über 160 km/h ab, wodurch die Abfangdrohnen ausfallen, die Kiew gegen Russlands strahlgetriebene Shaheds einsetzt, wie NV berichtete.

Bei ukrainischen Tests in EU-Ländern liefen dieselben Terminals bei mehr als 180 km/h. „Die Beschränkungen gelten auf ukrainischem Territorium, aber nicht in EU-Ländern. Das bedeutet, dass es sich um eine geplante Operation handelt“, sagte Selenskyj. US-Beamte bestreiten, dass Washington irgendeine Beschränkung angeordnet habe.

Wolodymyr Selenskyj im Juli 2026 vor einem zerstörten Wohnhaus in Kiew. Während Russland seine Angriffe ausweitet, fehlen der Ukraine dringend benötigte Patriot-Abfangraketen. © Hennadii Minchenko/Ukrinform/Avalon/imgao

Die US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner drängen unterdessen die Ukraine und ihre europäischen Verbündeten, die Wiederaufnahme des russischen Gastransits durch ukrainische Pipelines als Teil einer Friedensregelung zu akzeptieren, berichtete die New York Times. Deutsche Vertreter hätten bei Gesprächen in Florida heftig dagegengehalten. Selenskyj sprach am 18. Oktober mit den beiden Gesandten und sagte, ein persönliches Treffen mit Trumps Team könne bereits in dieser Woche stattfinden.

Trump hat von Anfang an klargemacht, dass er Geschäfte mit Russland machen will. Selenskyj berichtete Anfang des Jahres von einem sogenannten Dmitrijew-Paket mit Deals im Wert von erstaunlichen zwölf Billionen Dollar, das auf dem Tisch liege. Neben dem Gasprojekt schlugen die US-Gesandten zudem vor, rund 100 Milliarden Dollar an eingefrorenen russischen Vermögenswerten freizugeben und damit einen gemeinsamen US-russischen Investmentfonds zu finanzieren, ein Vorschlag, den Brüssel rundweg ablehnte.

Winterkampagne

Am Boden versucht Russland, die Ukraine zu Beginn der Heizperiode in die Knie zu frieren. Die russischen Streitkräfte haben ihre Angriffe auf das, was von der ukrainischen Energie-, Öl- und Gasinfrastruktur noch übrig ist, massiv ausgeweitet und diese seit Trumps Ausrufung einer „Energie-Waffenruhe“ am 11. Oktober 76 Mal getroffen, sagte Selenskyj am 18. Oktober. Russland habe in der vergangenen Woche fast 2700 Angriffsdrohnen, 1700 Lenkbomben und 66 Raketen eingesetzt, die meisten davon ballistisch. Nächtliche Angriffe auf Umspannwerke in den Gebieten Odessa, Chmelnyzkyj, Winnyzja und Schytomyr ließen am 18. Oktober Zehntausende Familien ohne Strom.

Ballistische Raketen trafen Kiew in den Nächten zum 18. und 19. Oktober, beim ersten Angriff kam mindestens ein Mensch ums Leben, berichtete der Kyiv Independent. Beim zweiten Angriff wurde ein Krankenhaus beschädigt, Raketentrümmer trafen ein 25-stöckiges Wohnhaus, berichtet die Journalistin und ehemalige Präsidentensprecherin Julija Mendel. Prorussische Militärblogger behaupteten, die Angriffe am Wochenende hätten auch das Stahlwerk Saporischstal und das Werk Saporischtransformator in Saporischschja sowie ein Metallwerk in Krywyj Rih getroffen.

Russland hat die ukrainische Erzeugungskapazität bereits von 54 Gigawatt vor dem Krieg auf 12 Gigawatt im Juli reduziert, was ein Defizit von fünf bis sechs Gigawatt verursacht. Die jüngste Kampagne hat jedoch rund ein Viertel der verbliebenen Kapazität ausgeschaltet und begonnen, zentrale Umspannwerke ins Visier zu nehmen, die die verbliebenen Kernkraftwerke mit dem Netz verbinden.

Ein von der Ukraine abgefangener russischer Plan, über den die New York Times am 15. Oktober berichtete, zielt darauf ab, Kiew, Charkiw und Odessa in diesem Winter von Strom, Wärme und Wasser abzuschneiden, und zwar mit rund 70 ballistischen Raketen, 720 Langstreckendrohnen und 150 Lenkbomben. Die drei Heizkraftwerke Kiews haben bereits mehr als die Hälfte ihrer Vorkriegskapazität von etwa 1,3 Gigawatt verloren.

Obwohl die EU inzwischen vollständig für die Finanzierung und militärische Unterstützung der Ukraine verantwortlich ist, wurde auch sie nicht zu dem ins Spiel gebrachten Gipfel eingeladen. Ohne eigenen Verhandlungsvertreter spielt sie bei den angedachten Friedensgesprächen derzeit keinerlei Rolle.

Dieser Beitrag erscheint im Rahmen einer Kooperation zwischen der Ostdeutschen Medienholding und bne IntelliNews. Der Beitrag erschien zuerst hier auf Englisch.

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