Selenskyj: „Sehr zufrieden mit dem, was ich höre“ – Ukraine-Gespräche in Abu Dhabi gehen weiter

Selenskyj sieht positive Signale von den USA und spricht von Bewegung bei den Ukraine-Verhandlungen. Bei der Reihenfolge möglicher Schritte besteht offenbar Uneinigkeit.

In Abu Dhabi setzen Russland und die Ukraine am Mittwoch die von den USA vermittelten Gespräche fort. „Wir beginnen den zweiten Tag der Verhandlungen“, schrieb der ukrainische Delegationsleiter Rustem Umerow auf X. Zunächst sei ein dreiseitiges Treffen zwischen Vertretern Russlands, der Ukraine und der USA geplant. Anschließend wolle die ukrainische Delegation mit europäischen Partnern zusammenkommen.



Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj äußerte sich unterdessen positiv über die jüngsten Kontakte mit Washington. „Ich sehe Veränderungen. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich höre“, sagte er laut der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag vor Journalisten in Kopenhagen. Damit bezog er sich auf die jüngsten Botschaften der US-Gesandten Kushner und Witkoff.

Den ersten Verhandlungstag in Abu Dhabi bezeichnete der ukrainische Präsident laut AP als „konstruktiv und durchaus substanziell“. US-Außenminister Marco Rubio sprach demnach ebenfalls von einem „sehr produktiven“ Treffen, warnte aber, dass ein Durchbruch zur Beendigung des Krieges Zeit brauche.



In einem Beitrag auf der Plattform X kritisierte Selenskyj zudem die russische Darstellung der militärischen Lage in der Ostukraine. Russische Vertreter hätten bei den Gesprächen behauptet, Gebiete im Donbas eingenommen zu haben, die weiterhin unter ukrainischer Kontrolle stünden. „Putin lebt in einer anderen Realität“, schrieb der ukrainische Präsident. Die US-Seite habe die ukrainische Einschätzung bestätigt.

Europäische Sicherheitsordnung

Ein wichtiges Thema der Gespräche ist eine mögliche neue Sicherheitsarchitektur für Europa. Der US-Gesandte Jared Kushner hatte AFP zufolge einen entsprechenden Vorschlag bereits vor Beginn der Verhandlungen ins Gespräch gebracht. Auch der russische Außenminister Sergej Lawrow hatte sich laut Reuters für einen solchen Ansatz ausgesprochen. „Die Idee, klare Parameter für eine künftige Sicherheitsarchitektur festzulegen und erst danach zur Lösung des eigentlichen russisch-ukrainischen Konflikts überzugehen, ist absolut vernünftig“, sagte Lawrow demnach.

Selenskyj äußerte sich kritisch dazu. „Wir sind alle sehr vorsichtig bei diesem Thema, weil niemand wirklich zu 100 Prozent versteht, was sie wollen“, sagte er laut Reuters. Weiterhin sagte er: „Alle sind zum Dialog bereit. Erstens: Stoppt den Krieg in der Ukraine. Zweitens: Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Drittens: Vielleicht ein Dialog über das Thema Sicherheit in Europa und in der Welt. Diese Abfolge ist in diesem Fall sehr, sehr wichtig.“

Aus der ukrainischen Delegation hieß es laut AFP ebenfalls, Kiew bestehe darauf, dass Russland seine Angriffe einstelle, bevor über die europäische Sicherheitsordnung verhandelt werde. Lawrow hatte laut Reuters dagegen erklärt, Moskau werde einem sofortigen Waffenstillstand nicht zustimmen, solange die weiteren Schritte ungeklärt seien.



Russland lehnt zudem eine direkte Beteiligung von Vertretern europäischer Länder an den trilateralen Verhandlungen mit den USA und der Ukraine ab. Vertreter europäischer Regierungen, der EU und der Nato sind allerdings in Abu Dhabi und stimmen sich dort mit der ukrainischen Delegation ab, berichtete die Nachrichtenagentur AP.

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