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Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat ein Dekret über Einschränkungen für die Berichterstattung über Schäden an kritischer Infrastruktur unterzeichnet, wie der Kyiv Independent berichtet. Hintergrund ist laut Ukrainska Pravda ein Beschluss des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats aus dem Oktober.



Eine Maßnahme soll es Medien dem Bericht zufolge verbieten, Informationen über Schäden an kritischer Infrastruktur sowie den Zeitplan der Wiederherstellung zu berichten. Das Dekret weist das ukrainische Ministerkabinett zudem an, die Veröffentlichung von Informationen über „Phasen und den Stand des Baus von Schutzstrukturen an kritischen Infrastruktureinrichtungen im Brennstoff- und Energiesektor und im Bereich der öffentlichen Versorgung zu untersagen.“

Schutz von kritischer Infrastruktur soll gestärkt werden

Wie der Kyiv Independent berichtet, begründete der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat die Maßnahmen mit der hohen Wahrscheinlichkeit weiterer russischer Luftangriffe auf diese Einrichtungen. Zudem solle der Schutz kritischer Infrastruktur verstärkt werden, um den „dringenden Bedürfnissen der Bevölkerung“ gerecht zu werden.

Das Verteidigungsministerium soll in diesem Zusammenhang gemeinsam mit dem Generalstab der ukrainischen Streitkräfte einen Plan für den Schutz kritischer Energieinfrastruktur durch die Luftverteidigung ausarbeiten und verabschieden. Dieser soll laut Ukrainska Pravda unter anderem festlegen, welche konkreten Verantwortlichen dauerhaft für den Schutz besonders wichtiger Einrichtungen zuständig sind.

Laut Kyiv Independent sind Tausende in der Ukraine nach wiederholten russischen Angriffen von Ausfällen in der Strom-, Wasser- und Heizversorgung betroffen. Die ukrainische Luftverteidigung habe mit Munitionsknappheit zu kämpfen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte die Verbündeten der Ukraine zuletzt mehrfach um eine Lieferung von mehr Abwehrraketen gebeten, insbesondere Patriot-Raketen.

Selenskyj-Berater rechnet mit schwieriger Durchsetzung

Nach Angaben des britischen Guardian haben sowohl Russland als auch die Ukraine seit Kriegsbeginn 2022 die Veröffentlichung bestimmter Informationen eingeschränkt. Die Ukraine argumentiert demnach, dass Informationen über russische Angriffe Moskau bei künftigen Angriffen helfen würden. Aus Selenskyjs Dekret ging dem Bericht zufolge nicht hervor, wie die Maßnahmen umgesetzt werden sollen.

Selenskyjs Kommunikationsberater Dmytro Lytwyn erklärte laut Ukrainska Pravda, dass das Kabinett, der ukrainische Geheimdienst SBU und möglicherweise weitere zuständige Behörden zunächst vorläufige Maßnahmen zur Einschränkung der Berichterstattung festlegen könnten. Er bezeichnete die Durchsetzung der Einschränkungen jedoch als schwierig, da ein erheblicher Teil entsprechender Veröffentlichungen von anonymen Telegram-Kanälen stamme.

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