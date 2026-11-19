Während in Abu Dhabi Gespräche mit Russland laufen, trifft sich die Koalition der Willigen in Berlin. Der ukrainische Präsident will Europas Platz am Verhandlungstisch sichern.

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Wolodymyr Selenskyj (l), Präsident der Ukraine, wird von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) beim Treffen der „Koalition der Willigen“ im Bundeskanzleramt begrüßt.

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Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sowie die US-Unterhändler Jared Kushner und Steve Witkoff sind zu einem Treffen der Koalition der Willigen in Berlin eingetroffen. Kushner und Witkoff kamen am Donnerstag kurz nach 13 Uhr am Bundeskanzleramt an, wo vor dem Gipfel zunächst ein kurzes Gespräch mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) geplant war. Empfangen wurden die beiden von Günter Sautter, dem außenpolitischen Berater des Kanzlers. Wenige Minuten zuvor war Selenskyj am Berliner Hauptstadtflughafen gelandet.

Rund 30 Staats- und Regierungschefs erwartet

Insgesamt wurden knapp 40 Delegationen erwartet, rund 30 davon angeführt von Staats- und Regierungschefs. Unter ihnen sind der französische Präsident Emmanuel Macron, der britische Premierminister Andy Burnham, die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und der polnische Regierungschef Donald Tusk. Nach Angaben aus Berliner Regierungskreisen handelt es sich um eines der größten Gipfeltreffen in der Geschichte des Kanzleramts.

„Wir tun alles dafür, dass Europa im Verhandlungsprozess voll und ganz vertreten ist und dass die Treffen zu Ergebnissen führen“, teilte Selenskyj beim Nachrichtendienst Telegram mit. Für die Ukraine gehe es um eine Stärkung der Flugabwehr und finanzielle Unterstützung. Geplant sei zudem ein bilaterales Treffen mit Merz.

Kontaktlinie als Ausgangspunkt für Verhandlungen

Bei dem Gipfel will die Koalition nach Angaben aus Regierungskreisen einmal mehr die Bereitschaft zu Friedensverhandlungen mit Russland bekräftigen. Ausgangspunkt territorialer Verhandlungen müsse dabei die gegenwärtige Kontaktlinie sein, hieß es in Berlin. Im Zusammenhang mit einer Verhandlungslösung komme auch eine Aufhebung eines Teils der Sanktionen gegen Russland in Betracht.

Abstimmung mit Blick auf Shenzhen

Der Zeitpunkt des Gipfels ist kein Zufall: Das Treffen sei bewusst zeitlich auf den Gipfel im chinesischen Shenzhen abgestimmt worden, zu dem sich US-Präsident Donald Trump, der russische Präsident Wladimir Putin und der chinesische Staatschef Xi Jinping trafen, hieß es in Berlin. Ziel sei es, auf mögliche Entwicklungen und Ergebnisse der Gespräche in Shenzhen „schnell, gemeinsam und gut vorbereitet“ reagieren zu können.

Die Koalition der Willigen war Anfang 2025 zur Unterstützung der Ukraine gegründet worden. Ihr gehören inzwischen fast 40 Länder an, darunter Japan, Polen und Kanada. Ziel des Bündnisses ist es, der Ukraine Waffen für ihren Abwehrkampf gegen Russland zu liefern sowie humanitäre und finanzielle Hilfe zu leisten. Russland führt seit Februar 2022 einen großangelegten Krieg gegen das Nachbarland. (mit dpa)

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