Ukraine-Krieg

Selenskyjs Waffenruhe-Poker: Was, wenn Putin plötzlich Ja sagt?

Die Ukraine will plötzlich eine Feuerpause ohne Bedingungen. Ein Zeichen der Schwäche? Eher ein Schachzug, der Moskau den Schwarzen Peter zuschieben soll.

Foto von Autor/Autorin: Nicolas Butylin
Nicolas Butylin
6 Min
Selenskyj gibt sich vor der UN friedensbereit.

Selenskyj gibt sich vor der UN friedensbereit.

© Kyle Mazza/imago

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Vor wenigen Monaten wäre das noch undenkbar gewesen. Die Ukraine ist allmählich zu einem Waffenstillstand ohne jede Vorbedingung bereit. Vor den Vereinten Nationen hatten die Ukraine, die EU-Staaten und weitere Länder, insgesamt etwa 50 Alliierte Kiews, diese Position gemeinsam vorgetragen. In Russland, aber auch in der Ukraine selbst, deuteten einige Kommentatoren und Telegram-Kanäle das als Zeichen der Schwäche. Wolodymyr Selenskyj spüre die Last der militärischen Lage und wolle deshalb dringend eine Feuerpause.

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