Selenskyjs Waffenruhe-Poker: Was, wenn Putin plötzlich Ja sagt?

Vor wenigen Monaten wäre das noch undenkbar gewesen. Die Ukraine ist allmählich zu einem Waffenstillstand ohne jede Vorbedingung bereit. Vor den Vereinten Nationen hatten die Ukraine, die EU-Staaten und weitere Länder, insgesamt etwa 50 Alliierte Kiews, diese Position gemeinsam vorgetragen. In Russland, aber auch in der Ukraine selbst, deuteten einige Kommentatoren und Telegram-Kanäle das als Zeichen der Schwäche. Wolodymyr Selenskyj spüre die Last der militärischen Lage und wolle deshalb dringend eine Feuerpause.