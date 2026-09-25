Vor wenigen Monaten wäre das noch undenkbar gewesen. Die Ukraine ist allmählich zu einem Waffenstillstand ohne jede Vorbedingung bereit. Vor den Vereinten Nationen hatten die Ukraine, die EU-Staaten und weitere Länder, insgesamt etwa 50 Alliierte Kiews, diese Position gemeinsam vorgetragen. In Russland, aber auch in der Ukraine selbst, deuteten einige Kommentatoren und Telegram-Kanäle das als Zeichen der Schwäche. Wolodymyr Selenskyj spüre die Last der militärischen Lage und wolle deshalb dringend eine Feuerpause.
Ukraine-Krieg
Selenskyjs Waffenruhe-Poker: Was, wenn Putin plötzlich Ja sagt?
Die Ukraine will plötzlich eine Feuerpause ohne Bedingungen. Ein Zeichen der Schwäche? Eher ein Schachzug, der Moskau den Schwarzen Peter zuschieben soll.
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Selenskyj gibt sich vor der UN friedensbereit.
© Kyle Mazza/imago