Selenskyj warnt vor 20 Millionen Flüchtlingen: Warum das Deutschlands Wirtschaft retten könnte

Als Wolodymyr Selenskyj jüngst warnte, bei einem Zusammenbruch der Ukraine könnten bis zu 20 Millionen Menschen nach Europa fliehen, dürfte vielen europäischen Politikern der Schreck in die Glieder gefahren sein. Doch was, wenn Europa endlich aufhören würde, Geld über den Sozialstaat zu verschenken, und stattdessen ihr wirtschaftliches Potenzial erkennen würde?