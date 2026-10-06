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Polizisten und Einsatzkräfte stehen am 1. Oktober vor einem durch einen russischen Drohnenangriff beschädigten Schulgebäude in Kiew.

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Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor einem bevorstehenden schweren russischen Luftangriff gewarnt. Es gebe neue Geheimdienstinformationen über entsprechende Vorbereitungen Russlands, erklärte Selenskyj am Dienstag auf der Plattform X nach einer Krisenrunde mit Regierung, Militär und Sicherheitsbehörden. Die Ukraine bereite Gegenmaßnahmen vor.

Angaben zu Zeitpunkt, Umfang oder möglichen Zielen des Angriffs machte Selenskyj nicht. In seiner abendlichen Videoansprache sagte er laut der Nachrichtenagentur Reuters, die ukrainischen Sicherheitsbehörden und die Luftwaffe seien bereit zu reagieren, soweit es die vorhandenen Mittel zuließen.

Abwehr hängt an westlichen Lieferungen

Wie wirksam die Verteidigung sein könne, hänge wesentlich von den westlichen Partnern ab, sagte Selenskyj der Nachrichtenagentur Reuters zufolge. Entscheidend sei, welche Waffen die Verbündeten der Ukraine liefern könnten. Dafür brauche es den politischen Willen, vor allem in den USA und in Europa.

Als größtes Problem nannte der Präsident auf X die Abwehr ballistischer Raketen. Nachschub an passender Munition sei nur über die Partner möglich. Zugleich beschaffe die Ukraine Munition für Kampfjets vom Typ F-16 sowie weitere Abfangsysteme und Abfangraketen. Verteidigungsminister und Luftwaffenchef hätten über die Aufstellung der Flugabwehr und den Schutz wichtiger Einrichtungen berichtet.

Angriffe auf beiden Seiten dauern an

Selenskyj verwies zudem auf zusätzliche Vorkehrungen für die Versorgungswege, nachdem Russland verstärkt die ukrainische Logistik ins Visier genommen habe.

I held a coordination call with government officials, the military, and all key services. First, the Minister of Defense and the Commander of the Air Force reported on the deployment of air defense assets and the establishment of defense lines to protect designated key facilities. We are securing the necessary munitions for F-16s, interception systems, and interceptor missiles. The biggest challenge is with anti-ballistic capabilities, and the availability of these supplies depends entirely on our partners. We are working with them every day.Second, over the past day, the Russians attacked several Ukrainian hospitals – in Kramatorsk and Kryvyi Rih. Our services responded, and it is important that in every region, there is a rapid response from the State Emergency Service of Ukraine to every such situation. Thank you for your professional work!Third, government officials, together with representatives of regional authorities, have prepared additional logistics solutions in response to Russia’s operation against Ukrainian logistics. Today, we received updated intelligence on Russia’s preparations for a massive strike. We are preparing countermeasures. We set deadlines for a significant part of the tasks, and the highest-priority ones are already being implemented. Thank you to everyone who is defending our country and our people! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 6, 2026

Die Nachrichtenagentur AP berichtet unter Berufung auf den ukrainischen Außenminister Andrij Sybiha, Russland halte rund 600 ballistische Raketen in Reserve und könne monatlich bis zu 140 produzieren. Fehle Munition für die US-Flugabwehr vom Typ Patriot, sei die Ukraine ballistischen Angriffen weitgehend schutzlos ausgesetzt.

Die Luftangriffe gehen auf beiden Seiten weiter. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums, die AP wiedergibt, fing die russische Flugabwehr in der Nacht zum Dienstag knapp 900 ukrainische Drohnen über mehreren Regionen sowie über der Halbinsel Krim und dem Asowschen Meer ab.



Unbestätigten Medienberichten zufolge brannte danach ein großes Treibstofflager im Großraum Moskau, zwei Menschen seien ums Leben gekommen. Russland griff demnach seinerseits Krankenhäuser in Kramatorsk und Krywyj Rih sowie Ziele im südukrainischen Gebiet Odessa an.

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