Selenskyj wirft Trump Verrat vor. Doch ukrainische Angriffe auf russische Raffinerien haben den Bruch mitverursacht, die Folgen wird man im Winter spüren. Eine Kolumne.

In einem Interview mit dem britischen Moderator Piers Morgan sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, er fühle sich von US-Präsident Donald Trump „verraten“, und zwar wegen eines Abkommens mit Russland, das Sanktionen auf Dieselexporte in die Vereinigten Staaten aufhebt. Die Ukraine, so betonte Selenskyj, „verliere einen starken Partner“, aber „nicht wegen uns“.

Mit anderen Worten: Selenskyj schob die Schuld an der schwersten Krise der amerikanisch-ukrainischen Beziehungen seit dem Eklat im Oval Office im Februar 2025 allein Trump zu.

In einem Interview mit der Financial Times (FT) warf Selenskyj Trump vor, sich auf die „falsche Seite der Geschichte“ gestellt zu haben. Verantwortlich machte er sowohl „Berater, die falschliegen“, als auch Trumps persönliche Bewunderung für Wladimir Putin, einen „starken Anführer“, der sich jahrzehntelang an der Macht halten könne.

Eskalation statt Diplomatie

Washington hatte Kiew mindestens sechsmal aufgefordert, die Angriffe auf russische Ölanlagen einzustellen, und damit die Warnungen vor steigenden Ölpreisen aus der Biden-Ära wiederholt. Doch weder die Ukraine noch ihre Verbündeten können das ukrainische Energienetz vor russischen Vergeltungsschlägen schützen. Warum also verschwendet Selenskyj knappe Ressourcen auf russische Raffinerien, riskiert weitere Angriffe auf ukrainische Zivilisten und verprellt Washington kurz vor dem Winter?

Kiews Trotz hat den Boden für das amerikanisch-russische Dieselabkommen mitbereitet. Trump dürfte darin nicht nur ein Mittel gesehen haben, die Treibstoffpreise im Zaum zu halten, sondern auch eine Chance für neue Friedensverhandlungen. Selenskyjs Reaktion hingegen droht die Diplomatie zugunsten der Eskalation zu sabotieren. Ein gefährliches Spiel für ein Land, dem die Optionen ausgehen.

Die Abhängigkeit der Ukraine von Washington kann kaum überschätzt werden. Ihre Bestände an amerikanischen Patriot-Abfangraketen sind nahezu erschöpft. Amerikanische Geheimdienstinformationen bleiben unverzichtbar, um russische Raketenstarts zu erkennen. Amerikanische Satellitenkommunikation, darunter Starshield, ist für die ukrainischen Militäroperationen entscheidend. Und die Vereinigten Staaten liefern über den PURL-Mechanismus weiterhin in erheblichem Umfang Waffen. Auch für jede ernsthafte diplomatische Lösung bleibt Washington unverzichtbar. Europas harte Linie gegenüber Moskau hat seine Glaubwürdigkeit als Vermittler geschwächt.

„Wir verkaufen unser Land nicht“

Im Interview mit Piers Morgan warf Selenskyj Trump vor, Russland wie einen Geschäftspartner zu behandeln. Seine eigene Regierung, so beteuerte er, stehe über solchen Kalkülen. „Wir verkaufen unser Land nicht“, erklärte er. „Für uns geht es nicht ums Geschäft.“

Eine bewegende Inszenierung moralischer Überlegenheit. Doch sie wird zunehmend von Korruptionsvorwürfen überschattet, die bis in Selenskyjs engsten Kreis reichen. Ukrainische Antikorruptionsermittlungen haben hochrangige Amtsträger mit mutmaßlichen Machenschaften in Verbindung gebracht, bei denen es um enorme Summen geht, auch im Energiesektor, der am stärksten unter den russischen Angriffen leidet. Ehemalige Präsidentenberater und Kabinettsmitglieder gerieten ins Visier der Ermittler, während separate Vorwürfe den Generalstaatsanwalt betreffen.

Für manche im politischen Establishment um Selenskyj hat der Krieg zudem Gelegenheiten für außergewöhnliche Profite geschaffen. Ob solche Interessen Entscheidungen beeinflussen, den Konflikt zu verlängern, verdient weit mehr Aufmerksamkeit als Selenskyjs im Fernsehen zur Schau gestellte Empörung.

Der ehemalige Komiker weiß, wie man eine Bühne beherrscht. Doch Reden können Rechenschaft nicht ersetzen. Und die Schuldzuweisung an den „Verräter“ Trump entbindet Kiew nicht von der Verantwortung für die eigenen Entscheidungen. Millionen Ukrainer zahlen den Preis für einen Krieg, für dessen Eskalation ihre Führung Rechenschaft ablegen muss. Für sie ist das keine politische Show. Es bedeutet Kälte, Dunkelheit und Tod, und einen Präsidenten, der sie nicht schützen kann.

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