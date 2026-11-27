Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat US-Präsident Donald Trump wegen dessen Äußerungen über den russischen Präsidenten Wladimir Putin kritisiert. „Er ist ein Aggressor und ein Mörder … Er kann kein Freund sein“, sagte Selenskyj in einem Interview mit der BBC. Er verglich Trumps Äußerungen laut Reuters mit der Vorstellung, Adolf Hitler während des Zweiten Weltkriegs als Freund zu bezeichnen. Selenskyj bezeichnete es laut BBC als „seltsam“, dass Trump ein Foto von sich und Putin veröffentlicht hatte, auf dem sie nah beieinander stehen.

Trump hatte Putin laut Reuters eine Woche zuvor bei einem Gipfeltreffen in China als Freund bezeichnet. Wenige Tage später veröffentlichte er dem Bericht zufolge auf seiner Plattform Truth Social ein Foto, das die beiden beim Händeschütteln zeigt, und versah es mit den Worten „My Friend“. Die Entscheidung liege natürlich bei Trump, erklärte Selenskyj laut BBC. „Aber … es ist schon seltsam“, so der ukrainische Präsident.

Selenskyj fordert stärkeren Druck auf Russland

Die USA versuchen, die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland voranzubringen. Die jüngste Verhandlungsrunde in Abu Dhabi habe jedoch keine erkennbaren Fortschritte gebracht. „Je mehr wir wissen, desto mehr Probleme“, beschrieb Selenskyj laut BBC die Lage. Die Gespräche sollten demnach im Dezember fortgesetzt werden.

Selenskyj forderte BBC zufolge „hilfreiche Verbündete“, die Russland zu Ergebnissen drängen könnten. Er fügte hinzu: „Wenn man versucht, gegenüber dem Aggressor sehr neutral zu sein, bedeutet das, dass man die Opfer und auch den Aggressor unterstützt. Das ist nicht richtig.“

Es gebe Fortschritte bei der Abwehr bestimmter Drohnen, aber auch einen „sehr, sehr großen“ Mangel an Abfangraketen, erklärte Selenskyj weiter. „Der Mangel an diesen Raketen – das sind Menschenleben.“ Er beklagte, dass die USA ihren Schwerpunkt auf den Nahen Osten gelegt hätten. „Das ist schade“, sagte er demnach. Die Ukraine bereitet sich nach seinen Angaben auf einen schwierigen Winter vor.

Selenskyj verteidigt ukrainische Angriffe

Die Ukraine hat ihre Angriffe auf weit entfernte russische Ziele in den vergangenen Wochen verstärkt, darunter auf Ölraffinerien und Schiffe, die Waffen oder Treibstoff transportierten, berichtete die BBC. Selenskyj verteidigte dem Sender zufolge auch den Angriff auf ein russisches Kriegsschiff, das in einem Hafen im Osten Libyens versenkt worden sei. Er bezeichnete das Schiff als „absolut legitimes Ziel“.

Selenskyj räumte laut BBC ein, dass solche Angriffe „sehr gefährlich“ seien. Zugleich sagte er, ukrainische Streitkräfte griffen „niemals“ ohne Abstimmung mit ihren Partnern an. Zu Einzelheiten wollte er sich dem Sender zufolge nicht äußern.

Trump: Putin soll „militärische Aggression“ in Europa zurückfahren

Trump erklärte laut BBC am Donnerstag, er habe Putin bei ihrem Treffen in China aufgefordert, „militärische Aggression“ gegen Gebiete in Europa zurückzufahren. Er sehe eine „starke Möglichkeit“ für eine Einigung zwischen der Ukraine und Russland.



Auf die Frage nach seiner Bezeichnung Putins als Freund sagte Trump laut dem Bericht: „Ich könnte sagen, er ist kein Freund … Ich will einen Deal aushandeln. Ich könnte reinkommen und sagen: ‚Ich mag dich nicht‘, und dann hätten wir dasselbe Problem wie mit Selenskyj und Putin.“ Das größte Hindernis für eine Vereinbarung sei laut Trump, dass sich Selenskyj und Putin „wirklich hassen“.

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