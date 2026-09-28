Serbien: Vučić räumt den Palast, bleibt aber an der Macht

Es war ein Abschied mit Fahnen und Jubel. Hunderte Anhänger hatten sich am Sonntagabend vor dem Präsidentenpalast im Zentrum Belgrads versammelt, als Aleksandar Vučić ans Mikrofon trat. „Dies ist mein letzter Abend in diesem Gebäude“, rief er der Menge zu. „Ich habe euch und meinem Vaterland Serbien treu gedient. Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben.“ Wenige Minuten später erklärte der mächtigste Akteur der serbischen Politik des vergangenen Jahrzehnts seinen Rücktritt.

Doch ein Ende der Vučić-Ära ist das nicht. Der 56-Jährige verlässt das Präsidentenamt sieben Monate vor Ablauf seiner zweiten und verfassungsgemäß letzten Amtszeit. Eine dritte Kandidatur ist ihm verwehrt. Angekündigt hatte er den Schritt bereits Ende Juni. Nun führt er die Liste seiner Serbischen Fortschrittspartei (SNS) bei der vorgezogenen Parlamentswahl am 25. Oktober an und tritt als deren Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten an. Bildet die konservativ-nationale SNS die neue Regierung, würde Vučić an deren Spitze rücken.

Die Macht folgt der Person, nicht dem Amt

Vučić kennt diesen Weg, nur in umgekehrter Richtung. Von 2014 bis 2017 war er Ministerpräsident. Dann wechselte er in das weitgehend repräsentative Präsidentenamt, behielt aber die Kontrolle über Partei und Regierung. Jetzt kehrt er in die Position zurück, die ihm die Verfassung ohnehin als die mächtigere zuweist. Serbien ist eine parlamentarische Republik, die volle Exekutivgewalt liegt bei der Regierung unter dem Ministerpräsidenten. Der Präsident verfügt vor allem in der Außen- und Sicherheitspolitik über eigene Befugnisse.

Auf dem Papier würde Vučić also sogar an Macht gewinnen. In der serbischen Praxis entscheidet jedoch weniger das Amt als die Frage, wer die SNS führt. Zwar hat Vučić den Parteivorsitz formal abgegeben, er bleibt jedoch der starke und alles bestimmende Mann der Partei. Solange Vučić das ist, bleibt er das Machtzentrum, ganz gleich, in welchem Gebäude er sitzt. Daran ändert auch die Übergangslösung nichts. Bis zur Wahl eines Nachfolgers amtiert die scheidende Parlamentspräsidentin Ana Brnabić als Staatsoberhaupt. Sie ist Parteifreundin und langjährige Vertraute Vučićs und war zuvor Regierungschefin unter ihm.

Auch der Zeitplan liegt in seiner Hand. Die Präsidentschaftswahl muss innerhalb von 90 Tagen abgeschlossen sein. „Bis Ende Dezember werden wir den ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahl haben“, kündigte Vučić an. Die Serben stimmen damit zweimal binnen weniger Wochen ab. Gewinnt die SNS im Oktober, dürfte sie mit Rückenwind in die Präsidentschaftswahl gehen. Regierungskritiker befürchten, Vučić könnte so beide Spitzenämter mit eigenen Leuten besetzen.

Gnade als Wahlkampfgeste

In seinen letzten Minuten als Präsident nutzte Vučić noch einmal seine Befugnisse. Er begnadigte 49 Menschen, die im Zusammenhang mit den Protesten festgenommen oder angeklagt worden waren, darunter zwölf Aktivisten der Studentenproteste und elf seiner eigenen Anhänger. Laut dem Staatssender RTS sprach er dabei von den „schrecklichen Ereignissen, die wir in den vergangenen anderthalb Jahren durchgemacht haben“.

Zustimmung wird geprüft...

Gemeint ist die Protestwelle nach dem Einsturz des Vordachs am frisch renovierten Bahnhof von Novi Sad im November 2024. Damals starben 16 Menschen. Studenten, Lehrer, Arbeiter und Landwirte gingen auf die Straße. Sie forderten Rechenschaft, Transparenz bei öffentlichen Aufträgen, ein Ende der Korruption und Neuwahlen. Mehrere Amtsträger, darunter zwei Minister, wurden festgenommen oder traten zurück. In den Folgemonaten schlugen die Proteste in Unruhen um. Demonstranten werfen der Polizei Gewalt und willkürliche Festnahmen vor, die Behörden weisen das zurück. Die Amnestie ließe sich als Versuch der Deeskalation vor der Wahl lesen. Man könnte sie aber auch als Geste verstehen, von der nicht zuletzt Vučićs eigene Leute profitieren.

Schaukeln zwischen Brüssel, Moskau, Peking und Washington

Außenpolitisch ist kein Kurswechsel zu erwarten. Wer auch immer künftig im Belgrader Präsidentenpalast sitzt: Die Linie wird weiterhin Vučić vorgeben, sofern er Ministerpräsident wird. Seine Schaukeldiplomatie bleibt bestehen. China ist ein wichtiger Investor, Russland Serbiens Hauptlieferant für Erdgas. Gleichzeitig hält Belgrad am langfristigen Ziel eines EU-Beitritts fest und pflegt enge Beziehungen zu den USA und zu Israel. Noch am vergangenen Mittwoch trat Vučić vor der UN-Generalversammlung in New York auf.

Für Brüssel bedeutet das: Der langjährige Beitrittskandidat Serbien dürfte sich auch künftig nicht den EU-Sanktionen gegen Russland anschließen. Für Moskau bleibt alles beim Alten. Eine Abkehr von Russland ist unter einem Ministerpräsidenten Vučić nicht zu erwarten.

Bei der Wahl am 25. Oktober trifft die SNS auf zwei Herausforderer: die studentische Antikorruptionsbewegung Studentenliste und das prowestliche Oppositionsbündnis Europäisches Serbien. Die Studentenliste agiert dabei deutlich ambitionierter als die zerstrittene Opposition früherer Jahre. Sie ist nicht in Parteizentralen entstanden, sondern auf der Straße, und hat Unterstützer weit über die Universitäten hinaus. Leicht wird es für die Opposition trotzdem nicht. Die SNS verfügt über einen eingespielten Apparat, der Wahlkampf ist kurz und die Unterstützung gerade innerhalb der entscheidenden Wählergruppe der Rentner ist Vučić sicher.

Laut einer Umfrage des Instituts Faktor plus von Mitte September liegt Vučićs SNS mit 48,6 Prozent weiterhin klar vorn, gefolgt von der erstarkten Studentenliste mit 37,1 Prozent. Den Einzug ins Parlament würden zurzeit daneben nur noch die Sozialisten (4,9 Prozent) und das Bündnis Europäisches Serbien (3,6 Prozent) schaffen.

Vučić selbst gibt sich siegessicher. Schon im Juli hatte er serbischen Medien gesagt: „In drei Monaten werden wir die Wahlen gewinnen, und die werden viel demokratischer sein als in vielen anderen Ländern. Wir werden Serbien wirtschaftlich stärker machen.“ Ob die Wahl diesem Anspruch gerecht wird, bezweifeln seine Gegner.

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