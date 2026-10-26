Westbalkan

Das Ende der Ära Vučić: Was der Sieg der Studenten für Russland und die EU bedeutet

Nach 14 Jahren ist Vučić abgewählt. Die EU hofft auf einen Westkurs, doch die Sieger meiden klare Worte zu Russland und Kosovo. Eine Analyse.

Foto von Autor/Autorin: Nicolas Butylin
Nicolas Butylin
8 Min
Serbien hat gewählt: Die aus den Protesten hervorgegangene Studentenliste gewinnt die absolute Mehrheit im Parlament.

Serbien hat gewählt: Die aus den Protesten hervorgegangene Studentenliste gewinnt die absolute Mehrheit im Parlament.

© Alexander Ryumin/imago

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Das war ein Erdrutschsieg für die serbischen Studenten. Weniger als zwei Stunden nach Schließung der Wahllokale trat Aleksandar Vučić am Sonntagabend vor die Kameras und räumte ein, was wenige Tage zuvor kaum jemand in Belgrad für möglich gehalten hatte. „Auf der Grundlage einer geschichteten Stichprobe ist klar, dass wir diese Wahlen verloren haben“, sagte die tragende Figur der serbischen Politik der vergangenen zwölf Jahre.

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