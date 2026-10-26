Das Ende der Ära Vučić: Was der Sieg der Studenten für Russland und die EU bedeutet

Das war ein Erdrutschsieg für die serbischen Studenten. Weniger als zwei Stunden nach Schließung der Wahllokale trat Aleksandar Vučić am Sonntagabend vor die Kameras und räumte ein, was wenige Tage zuvor kaum jemand in Belgrad für möglich gehalten hatte. „Auf der Grundlage einer geschichteten Stichprobe ist klar, dass wir diese Wahlen verloren haben“, sagte die tragende Figur der serbischen Politik der vergangenen zwölf Jahre.