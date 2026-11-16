Die Universität Birmingham verlegt das Shakespeare Institute aus Stratford-upon-Avon auf den Hauptcampus. Direktor Michael Dobson kündigt für diesen Fall seinen Rücktritt an.

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Das Shakespeare Institute soll Stratford-upon-Avon verlassen. Die Universität Birmingham will die Forschungseinrichtung im September 2027 auf ihren Hauptcampus in Edgbaston verlegen, wie die Lokalzeitung Stratford Herald am Wochenende berichtete. Die Universität hat dem Blatt den Schritt bestätigt. In Deutschland berichtete zuerst die FAZ darüber.

Universität spricht von Umzug, Kritiker von Schließung

Die Universität betont, dass das Institut mit seinen Forschern, Studenten und seinem akademischen Profil bestehen bleibe. Am Hauptcampus könne es enger mit Literatur, Theater, Film und Musik zusammenarbeiten. Kosten kommen in der Stellungnahme, die das Fachblatt Times Higher Education zitiert, nicht vor. Die FAZ schreibt dagegen, als Gründe würden Kostenentwicklung und Probleme beim Unterhalt des historischen Gebäudes genannt. Die Zeitung spricht von einer Schließung.

Direktor Michael Dobson kündigt Rücktritt an

Für den Fall des Umzugs hat Dobson laut Herald und FAZ seinen Rücktritt angekündigt. Er sagt, die Beschäftigten seien nicht einbezogen worden. Er befürchtet, dass die Masterprogramme in Birmingham bald mangels Studenten eingestellt werden, weil sich viele nur wegen Stratford, Shakespeares Geburtsort und der Royal Shakespeare Company einschrieben. Die Gewerkschaft UCU kritisiert, dass es keine Konsultation gegeben habe. Dobsons Stellvertreterin Tiffany Stern wechselt laut Herald an die Universität Yale.

Bibliothek des Shakespeare Institute: Zukunft offen

Offen ist die Zukunft der Institutsbibliothek. Dobson und die FAZ nennen sie die größte Spezialsammlung zur Shakespeare-Forschung in Großbritannien. Nach Dobsons Darstellung hat die Hauptbibliothek in Birmingham keinen Platz dafür.

Petitionen gegen den Umzug: 8000 Unterschriften

Zwei Petitionen fordern die Universität auf, ihre Pläne zu überdenken, eine vom Stratford Herald, eine von einem ehemaligen Studenten. Allein die erste kommt am Montagnachmittag auf fast 8000 Unterschriften. Die Schauspieler Samuel West und Janet Suzman unterstützen die Kampagne.

Was ist das Shakespeare Institute?

Das Shakespeare Institute gehört zur Universität Birmingham und gilt als eines der führenden Zentren der Shakespeare-Forschung weltweit. Es wurde 1951 gegründet und residiert im Mason Croft, einem Backsteinhaus nur wenige Gehminuten vom Geburtshaus des Dichters entfernt, in dem zuvor die Schriftstellerin Marie Corelli gelebt hat. Das Institut bietet Master- und Promotionsstudiengänge an, die Forschung und Theaterpraxis verbinden, und arbeitet eng mit der Royal Shakespeare Company und dem Shakespeare Birthplace Trust zusammen.

Es wäre nicht der erste Wechsel: Laut FAZ wurde das Institut in den 1970er-Jahren aus Spargründen schon einmal auf den Birminghamer Campus verlegt. In den 1980er-Jahren kehrte es unter Stanley Wells nach Stratford zurück.