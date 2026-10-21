Eine Aufnahme vom August 2014 zeigt mehrere Offshore-Anlagen am Shearwater-Gasfeld in der britischen Nordsee.

Die britische Regierung hat die Förderung von Erdgas im Nordsee-Gasfeld Jackdaw genehmigt. Das berichtete der Guardian am Mittwoch. Nach Regierungsangaben soll aus dem rund 250 Kilometer östlich der schottischen Stadt Aberdeen gelegenen Feld bereits Ende Oktober erstes Gas fließen.



Energieministerin Miatta Fahnbulleh erklärte, nach sorgfältiger Prüfung habe sie der Aufsichtsbehörde die Genehmigung der Gasförderung freigegeben. Die Entscheidung sichere die Energieversorgung des Landes in diesem Winter und verringere die Abhängigkeit von importierten Brennstoffen mit höheren Emissionen.



Die Genehmigung sei mit den gesetzlich verbindlichen Klimazielen vereinbar, so Fahnbulleh. Am Ziel, keine neuen Lizenzen für Öl und Gas mehr zu vergeben und bis 2050 klimaneutral zu werden, halte die Regierung fest.

Vorgeschichte und Betreiber

Das Gasfeld Jackdaw wird vom Gemeinschaftsunternehmen Adura betrieben, in dem Shell und der norwegische Energiekonzern Equinor seit Dezember 2025 ihre britischen Nordsee-Aktivitäten gebündelt haben. Das Feld ist über eine rund 31 Kilometer lange Unterwasserpipeline mit der bestehenden Förder- und Verarbeitungsanlage Shearwater verbunden.



Nach Angaben von Adura könnte das Feld rund sechs Prozent der erwarteten britischen Nordsee-Gasförderung decken – genug, um rechnerisch 1,4 Millionen Haushalte zu beheizen.

Demonstranten protestierten am 5. September 2026 vor dem britischen Parlament in London gegen die geplante Förderung von Gas und Öl in den Nordseefeldern Jackdaw und Rosebank. © Vuk Valcic/imago

Wie die Nachrichtenagentur AFP im September berichtete, waren die ursprünglichen Genehmigungen für Jackdaw und das zweite Projekt Rosebank am 30. Januar 2025 von einem schottischen Gericht nach einer Klage von Greenpeace und Uplift widerrufen worden.



Der britische Energiekonzern Shell und Equinor mussten neue Umweltanträge stellen, in denen auch die Emissionen aus der Verbrennung des geförderten Gases berücksichtigt werden.

Gewerkschaft begrüßt Entscheidung

Die Energiegewerkschaft GMB begrüßte die Entscheidung und forderte, auch das Ölprojekt Rosebank zügig freizugeben. Entscheidungen über die heimische Gasförderung und -speicherung seien zu lange aufgeschoben worden und hätten die Energiesicherheit des Landes gefährdet, heißt es in einer Mitteilung.

Umweltverbände übten scharfe Kritik. Tessa Khan von der Organisation Uplift sagte dem Guardian, Jackdaw werde nur rund zwei Prozent des britischen Gasbedarfs über etwa zehn Jahre decken. Die Bedeutung des Feldes sei überschätzt worden, der Rückgang der Arbeitsplätze in der Nordsee werde dadurch nicht gestoppt. Der Vorsitzende der britischen Grünen, Zack Polanski, nannte die Entscheidung „Klimavandalismus“.

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