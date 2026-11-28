Kälte zum zweiten Advent: Wettermodell GFS rechnet mit bis zu minus 15 Grad. Was der DWD für die Nacht erwartet und wo diese Woche Glatteis droht.

Zum zweiten Advent könnte noch einmal eisige Luft aus Sibirien nach Deutschland strömen: Einzelne Berechnungen des US-Wettermodells GFS lassen für die Nacht zum Sonntag Tiefstwerte bis minus 15 Grad zu, wie t-online berichtet. Dafür müsste das Hoch über Osteuropa stark bleiben und die Kälte weiter zu uns lenken. Der Deutsche Wetterdienst rechnet bislang deutlich milder und erwartet für die meisten Regionen minus 1 bis minus 5 Grad.



Wie schnell es eisig werden kann, hat diese Woche gezeigt: Am Freitagmorgen fiel das Thermometer in Oberstdorf auf minus 11,4 Grad. Für die Adventsnacht sieht der DWD die Alpen mit etwa minus 8 Grad als kälteste Region, im Nordosten bleibt es mit plus 2 Grad sogar frostfrei.



Davor fährt das Wetter Achterbahn. Nach Glatteis zum Wochenstart wird es mild, bevor die Kälte zurückkehrt.

Zweimal Glatteis: Montagfrüh und Donnerstagnacht wird es gefährlich

Der Weg in die milde Phase führt über eine Eisschicht. Nach dem Blitzeis am Sonntag bleibt es auch am Montag gefährlich, dann vor allem im Süden und Südosten. Dort fällt der Regen weiter auf tiefgefrorene Böden.



In der Nacht zum Donnerstag folgt die zweite Runde. Der DWD erwartet südostwärts ziehenden Regen, der ab der südöstlichen Mitte bis in den Osten und Südosten teils gefriert. Im Südosten hält die Glatteisgefahr noch bis in den Donnerstagvormittag an.



Pendler in Sachsen, Thüringen und Bayern sollten sich deshalb auf zwei schwierige Morgen einstellen und vorher die amtlichen Warnungen für ihren Landkreis prüfen.

Bis zu 11 Grad: Mitte der Woche macht der Winter Pause

Zwischen den beiden Glatteisrunden wird es spürbar milder. Meteorologe Dominik Jung erwartet am Montag 2 bis 8 Grad und am Dienstag bis 9 Grad, wie er in seiner Wetterkolumne schreibt. Am Mittwoch könnten im Süden nach Nebelauflösung sogar 5 bis 11 Grad drin sein.



Der DWD bleibt zurückhaltender. Er rechnet für Dienstag und Mittwoch mit minus 1 bis plus 8 Grad, unter zähem Nebel bleibt es deutlich kälter. Am Donnerstag reicht die Spanne von 0 Grad in Passau bis 9 Grad in Emden.



Nachts friert es trotz der Milde weiter. Für die Nacht zum Mittwoch erwartet der DWD bis zu minus 8 Grad, am kältesten wird es im Südosten.

Minus 15 Grad: So kalt rechnet das US-Modell den zweiten Advent

Bleibt das Hoch über Osteuropa so kräftig, wie das GFS es rechnet, würde sich die Grenze zwischen kalter Ostluft und milder Atlantikluft genau über Deutschland festsetzen. Der Norden und Osten lägen dann im Frost, der Westen und Südwesten bekämen die mildere Luft ab.



Experten des Wetterportals Meteored sprechen bei diesem Szenario vom gefürchteten „Beast from the East“, einem eisigen Ostwind, der wochenlang Dauerfrost bringen kann.



Für welche Regionen die minus 15 Grad genau gerechnet sind, bleibt in den Berechnungen offen. Am wahrscheinlichsten träfe es Gegenden, in denen die Nacht klar bleibt und frischer Schnee liegt.

Sibirien-Kälte oder Atlantikluft? Warum die Modelle streiten

Das europäische Modell ECMWF rechnet anders. Demnach schwächt sich das Hoch ab und zieht nach Osten, vom Atlantik kommt feuchte, mildere Luft herein. Die Kälte kehrt zwar zum zweiten Advent zurück, aber längst nicht so massiv.



Hält das Hoch, könnte sich die Luftmassengrenze genau über Deutschland festsetzen. Der Norden und Osten blieben dann kalt, der Westen und Südwesten mild. ZDF-Meteorologe Özden Terli nennt die Lage eine „Wundertüte“ und hält die mildere Variante für wahrscheinlicher.



Manche Experten erinnert der frostige November an 2010, auf den ein sehr kalter Winter folgte. Zudem war der Polarwirbel so früh gestört wie seit 1959 nicht. Der November erinnert an 2010. Eine Wiederholung ist er noch nicht: Für Dezember bis Februar hält der DWD zu 61 Prozent milde Witterung für wahrscheinlich.

Kommt der Winter zum zweiten Advent zurück?

Nach heutigem Stand ja, aber deutlich gebremster als in der GFS-Rechnung. Schnee spielt dabei kaum eine Rolle: Am Donnerstag fällt im Südosten anfangs noch etwas Regen oder Schnee, in der Nacht zum Freitag schneit es nur an den Alpen.



Für den 6. bis 8. Dezember erwartet der DWD wahrscheinlich kühles bis kaltes Wetter mit Nachtfrost. Im Südwesten bleibt es meist trocken, im Nordwesten fällt anfangs noch schwacher Niederschlag, insgesamt wird es häufig neblig-trüb.



Die Nacht zum Adventssonntag wird im Südwesten bis zur Mitte teils klar, sonst bleibt sie wolkig und überwiegend trocken. Ihr kältester Punkt liegt nach DWD-Rechnung bei rund minus 8 Grad an den Alpen, sieben Grad milder als die kälteste Modellrechnung.

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