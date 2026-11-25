Wetter heute: Nebel mit unter 150 Meter Sicht, Glätte und Frost. Der DWD warnt. Am Donnerstag bis 5 Zentimeter Neuschnee an der Ostsee und den Alpen.

Nebel und Raureif an einer Landstraße: Am Mittwoch sinkt die Sicht in der Mitte und im Süden teils unter 150 Meter, Straßen und Wege können glatt sein. (Symbolbild)

Im Südwesten und Nordwesten Deutschlands liegen am Mittwochmorgen Nebelfelder, die Sicht sinkt dort unter 150 Meter. Der Deutsche Wetterdienst warnt zugleich vor Glätte durch gefrierende Nässe und Reif, an der Ostsee fallen Schneeschauer. In der Nacht zum Donnerstag wird es erneut glatt, dann kommt auch Neuschnee.



Polare Meeresluft und hoher Luftdruck halten das Land fest im Griff. Nur der Nordosten und heute der äußerste Süden werden von schwachen Tiefausläufern gestreift.

Glätte bis zum Vormittag: Hier wird es heute rutschig

Bis zum Vormittag herrscht verbreitet leichter bis mäßiger Frost, im zentralen östlichen Bergland punktuell strenger Frost. Wo sich Nebel oder Hochnebel zäh halten, bleibt es auch tagsüber leicht frostig.



Wer räumen und streuen muss, regeln die Gemeinden, häufig ist die Pflicht per Mietvertrag auf Mieter übertragen. Die wichtigsten Regeln zur Räum- und Streupflicht gelten ab der ersten Glätte.



Am Morgen und am Vormittag können Brücken, Radwege und Bürgersteige vereinzelt durch gefrierende Nässe oder Reif überfrieren. In der Nacht zum Donnerstag wiederholt sich das. Brücken sind besonders tückisch, weil sie auch von unten auskühlen und früher vereisen als die Fahrbahn davor.

Im äußersten Südwesten hatte das Portal weather.com am Dienstagmittag noch vor gefrierendem Regen zwischen Saarbrücken, Stuttgart und dem Bodensee gewarnt, vor allem in den Tälern. Der DWD sah dafür am Dienstagabend nur noch eine geringe Wahrscheinlichkeit, und zwar für gefrierenden Nieselregen.



Die Blitzeis-Gefahr ist damit deutlich geschrumpft. Verschwunden ist sie nicht. Nach Einschätzung des Wetterportals ist der Vormittag am heikelsten, Glätte ist aber bis in den späten Abend möglich.



Ob amtliche Warnungen für den eigenen Landkreis gelten, zeigen die Warnkarten des DWD und die WarnWetter-App. Den aktuellen Stand fasst der Warnlagebericht zusammen.

Erst Dauerfrost, dann Schnee: Am Donnerstag rollt das Genua-Tief an

Wo sich der Nebel heute hält, steigt das Thermometer den ganzen Tag nicht über null. Auf der Nordsee samt Helgoland und in einigen Hochlagen frischt Ostwind auf, mit Böen bis 70 km/h an exponierten Stellen.



Morgen schiebt sich ein Genua-Tief heran. Wie beim Wintereinbruch der vergangenen Woche trifft es zuerst die Alpen, am kräftigsten schneit es in Österreich.



Ab Donnerstagmorgen kann es nach der Prognose der Meteorologen auch am Alpenrand und im Südosten schneien. Regional bleibt eine dünne Schneedecke liegen.



Anschließend zieht der Schnee Richtung Tschechien, Sachsen und Thüringen, selbst im Harz sind einzelne Flocken möglich. Die jüngsten Modelle haben die Mengen allerdings etwas nach unten korrigiert.

Nebel unter 150 Meter: Ab wann Tempo 50 Pflicht ist

Bis zum Vormittag liegen im Südwesten und Nordwesten lokal Nebelfelder. Wer dort früh unterwegs ist, fährt stellenweise in eine weiße Wand.



150 Meter klingen nach viel. Bei Tempo 100 sind sie in gut fünf Sekunden verbraucht, ein Stauende im Dunst taucht dann fast ohne Vorwarnung auf.



Die Straßenverkehrs-Ordnung zieht eine klare Grenze: Liegt die Sicht durch Nebel unter 50 Metern, sind höchstens 50 km/h erlaubt, auch auf der Autobahn.



Erst ab dieser Grenze darf die Nebelschlussleuchte brennen. Wer sie früher einschaltet, blendet den Hintermann und riskiert ein Verwarnungsgeld. Fernlicht hilft im Nebel ebenfalls nicht: Die Wassertröpfchen werfen es zurück und blenden den Fahrer selbst.

Schnee aus dem Meer: Der Lake-Effekt trifft die Ostseeküste

Zwischen Kiel und Swinemünde kann es schon heute schneien, obwohl dort kein Tief durchzieht. Den Schnee liefert die Ostsee selbst.



Kalte Ostluft streicht über das noch vergleichsweise warme Wasser, saugt Feuchtigkeit auf und lädt sie an der Küste als Schauer ab. Mal kommt Schnee herunter, mal Schneeregen.



Wie heftig es wird, entscheidet sich von Ort zu Ort. Unter kräftigen Schauern kann sich laut DWD kleinräumig Schneematsch bilden, der schnell glatt wird. Regional halten die Schauer bis Freitag an.

Ab Samstag dreht das Wetter: Atlantikluft bringt mildere Tage

Zum Wochenende kehrt sich die Strömung um. Ab Samstag drängt mildere Atlantikluft von Westen nach Deutschland, die Temperaturen ziehen wieder an.



Bis dahin bleibt es frostig, neblig und regional glatt. Der DWD aktualisiert seinen Warnlagebericht heute um 7, 10.30 und 20.30 Uhr.

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