Sicht unter 150 Meter und minus 2 Grad: Heute Nacht wird es auf den Straßen gefährlich

Kaum noch Sicht: Bei weniger als 50 Metern dürfen Autofahrer und Motorradfahrer höchstens 50 km/h fahren. Der DWD warnt heute Nacht vor Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern. (Symbolbild)

Von Schleswig-Holstein bis nach Bayern legt sich heute Nacht wieder dichter Nebel über das Land, am Alpenrand sinken die Temperaturen auf bis zu minus 2 Grad.



Der Deutsche Wetterdienst erwartet gebietsweise Sichtweiten unter 150 Metern, ab der Nacht zum Sonntag schneit es in den Alpen bis auf etwa 1000 Meter herab. Wer am Halloween-Morgen früh losfährt, muss mit plötzlichen Nebelwänden rechnen.

Sicht unter 150 Meter: Diese Nacht wird auf den Straßen heikel

Hoher Luftdruck und subpolare Meeresluft bestimmen das Wetter in ganz Deutschland. Sobald es dunkel wird, bildet sich der Nebel neu oder wird wieder dichter.



Laut DWD liegen die Tiefstwerte zwischen 9 und 0 Grad, an der See ist es milder. Am Alpenrand, im höheren Vorland und in einigen Mittelgebirgssenken friert es bei klarem Himmel leicht, bis minus 2 Grad. Im Osten und Nordosten fällt zeitweise etwas Sprühregen.



Gefährlich wird diese Nacht nicht durch die Kälte, sondern durch die Sicht. Schon am Freitagmorgen galten amtliche Nebelwarnungen für weite Teile von Bayern, Sachsen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, berichtet t-online.

Im Auto gilt: Bei weniger als 50 Metern Sicht sind laut Straßenverkehrsordnung höchstens 50 km/h erlaubt. Erst dann darf auch die Nebelschlussleuchte eingeschaltet werden. Ob für Ihren Landkreis eine Warnung gilt, zeigen die Warnkarte des DWD und die WarnWetter-App.



Auf den Kuppen des Hochschwarzwalds kommen stürmische Böen bis 70 km/h hinzu, einzelne Sturmböen erreichen um 80 km/h.

6 bis 13 Grad: Halloween bleibt fast überall grau

Am Samstag wird es nur im westlichen Bergland und in den östlichen Alpen heiter. Im Rest des Landes bleibt der Himmel stark bewölkt, vielerorts hält sich der Nebel. Am Nordrand der östlichen Mittelgebirge fällt etwas Sprühregen.



Die Höchstwerte steigen von Südost nach Nordwest auf 6 bis 13 Grad, im höheren Bergland nur auf 1 bis 5 Grad. In Baden-Württemberg werden je nach Sonne 6 bis 12 Grad erwartet, meldet die Stuttgarter Zeitung. Berlin kommt laut wetter.com auf 12 Grad.



Wenn am Abend die Kinder von Tür zu Tür ziehen, liegen die Werte vielerorts nur noch im einstelligen Bereich. In der Nacht zum Sonntag geht es im Nordwesten auf 9 bis 5 Grad und im Südosten auf 5 bis 2 Grad zurück. Wo der Himmel aufreißt, friert es leicht.

1000 Meter: Hier fällt der erste Schnee

Ab Samstagabend gerät der Südosten unter den Einfluss eines Tiefs, das sich nur in höheren Luftschichten zeigt. Laut DWD setzt in der Nacht zum Sonntag in den Alpen und im Bayerischen Wald Schneefall ein, der bis in den Sonntagvormittag andauert. Die Schneefallgrenze sinkt dabei auf etwa 1000 Meter.



Der Wetterdienst rechnet dort mit einigen Zentimetern Neuschnee, die genauen Mengen sind aber noch unsicher. Eine frühere DWD-Prognose hielt in Staulagen bis 10 Zentimeter für möglich, in den Berchtesgadener Alpen sogar bis zu 20.



Am Sonntag ist dann auch in den Hochlagen der östlichen Mittelgebirge Schnee wahrscheinlich.

150 Meter Sicht trotz Hoch: Warum der Nebel bleibt

Hinter dem trüben Wochenende steckt eine typische Herbstlage. Unter dem Hoch weht im Flachland kaum Wind, nachts sammelt sich die kalte Luft am Boden und wird zu Nebel.



Darüber liegt wärmere Luft wie ein Deckel. Die tief stehende Herbstsonne schafft es oft nicht mehr, diese Schicht tagsüber aufzulösen. Deshalb blieb es am Freitag im Norden und Osten vielerorts den ganzen Tag trüb.



Bereits seit Mitte der Woche stürzen die Temperaturen in ganz Deutschland ab, und der Oktober gilt ohnehin als nebelreichster Monat des Jahres.

Minus 2 Grad zum Wochenstart: Kommt jetzt der Winter?

Flächendeckend noch nicht, die Nächte werden aber frostiger. Am Allerheiligen-Sonntag bleibt es im Südosten wolkig mit etwas Regen oder kurzen Schauern, sonst meist trocken und trüb.



Heikler wird der Weg zur Arbeit am Montag. In der Nacht zum Montag gibt es in Bayern gebietsweise leichten Frost und stellenweise Glätte. In Baden-Württemberg sinken die Werte auf plus 3 bis minus 2 Grad, verbreitet friert es in Bodennähe.

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