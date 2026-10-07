Die AfD scheitert mit ihrem Antrag zur Auflösung des Landesparlaments. Höcke kündigt ein Volksbegehren an, die Koalition verweist auf ihre Arbeit.

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Es war das inzwischen vertraute Ritual der Eskalation: erst ein Misstrauensvotum, dann eine Sondersitzung, nun ein Antrag auf Auflösung des gesamten Parlaments.



Die AfD-Fraktion um Björn Höcke hatte den Thüringer Landtag am 7. Oktober zu einem Sonderplenum zusammengerufen, um über die Auflösung des Landesparlaments abstimmen zu lassen. Das Ergebnis fiel deutlich aus: Mit 52 Nein-Stimmen gegen 34 Ja-Stimmen verfehlte der Antrag die nötige Zweidrittelmehrheit von 59 Stimmen klar.



Die AfD, die mit 32 Sitzen die stärkste Fraktion stellt, erhielt nur die Unterstützung der beiden fraktionslosen BSW-Abgeordneten Anke Wirsing und Sven Küntzel.

„Der Antrag auf Landtagsauflösung meiner Fraktion hat 3 Anknüpfungspunkte“, erklärte Höcke: „Erstens den Wählerwillen, zweitens das unehrenhafte Verhalten des Herrn Ministerpräsidenten Voigt und drittens den Kollaps einer Fraktion.“

Die AfD sei 2024 stärkste Kraft geworden, die Linke von 31 auf 13 Prozent gefallen. Daraus leitete Höcke ab: „Die Thüringer wollten keine linke Politik mehr, sie wollten eine freiheitlich konservative Wende.“ Die Bildung der Brombeer-Koalition sei der „größte politische Stinkefinger“, der dem Wähler je aus einem deutschen Parlament entgegengestreckt worden sei.

Moralische Vorwürfe gegen Voigt

Besonders scharf fielen die Angriffe gegen Ministerpräsident Mario Voigt aus, der seit Monaten unter Druck steht – wegen der Aberkennung seines Doktortitels durch die TU Chemnitz und wegen zweier gescheiterter Misstrauensvoten der AfD in diesem Jahr.

Eine nicht gewählte Partei spuckt dem Souverän vor die Füße. Björn Höcke, AfD-Fraktionsvorsitzender

Voigts Verhalten in der Plagiatsaffäre sei „unehrenhaft“, so Höcke; er sei „das erste Regierungsmitglied in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland“, das nach einem Plagiat „nicht die persönliche Verantwortung“ übernehme. Pikant: Nach Angaben aus Koalitionskreisen will Voigt seine Klage gegen die Aberkennung zurückziehen. Höcke griff dies auf: „Herr Voigt hat seinen Titel heute freiwillig endgültig verloren.“

AfD-Fraktionsvorsitzender Björn Höcke drängt seit Monaten auf den Rücktritt von Ministerpräsident Mario Voigt. © Martin Schutt/dpa

Den Kern des AfD-Antrags bildet jedoch der „Kollaps einer Fraktion“ – das Auseinanderbrechen der BSW-Fraktion und die Neugründung der Partei Thüringen.Gerecht. In „einer überstürzten Aktion“ sei eine Partei gegründet worden, die nie Unterstützungsunterschriften habe sammeln müssen, keine Aufstellungsversammlungen durchgeführt habe und kein Programm besitze.



„Alle Abgeordneten von Thüringen.Gerecht sind über die Liste Wagenknecht eingezogen“, betonte Höcke. Eine „nicht gewählte Partei“ sei nun Regierungspartei und spucke dem Souverän „vor die Füße“. Alles sei zwar „formal rechtens“, aber „unehrenhaft und unmoralisch“.

Die Antwort der Regierungsfraktionen

CDU-Fraktionschef Andreas Bühl hielt Höcke einen Widerspruch vor – in Sachsen-Anhalt strebe die AfD selbst eine Minderheitsregierung an. Er stellte eine Liste konkreter Vorhaben entgegen, von einer Hochschulvereinbarung über 3,1 Milliarden Euro bis zum Polizeiaufgabengesetz, stets mit der Formel: „Ihnen nicht wichtig, Sie wollen den Landtag auflösen.“

Die AfD verwechselt seit Jahren ein Drittel der Stimmen mit dem ganzen Volk“ Lutz Liebscher, SPD-Fraktionsvorsitzender

Man erlebe „immer das gleiche Muster“, so Bühl: „immer die nächste Eskalation, immer das nächste Theater.“ Das angekündigte Volksbegehren sei „verfassungswidrig“. Sein Urteil: „Nicht dieser Landtag ist arbeitsunfähig. Herr Höcke, Sie sind augenscheinlich gestaltungsunfähig.“

Thüringen.Gerecht-Chefin Sigrid Hupach stellte klar: „Es gibt keine Verfassungskrise und deshalb braucht Thüringen auch keine Neuwahlen.“ Die AfD blockiere mit einem „Steuergeld verschwendenden Sonderplenum“ und profitiere gezielt vom Stillstand.

Linke-Fraktionschef Christian Schaft rückte das aus seiner Sicht eigentliche Problem in den Fokus: „Unser Problem ist nicht Zuwanderung, unser Problem ist Abwanderung.“ SPD-Chef Lutz Liebscher setzte verfassungsrechtlich an: Die AfD „verwechselt seit Jahren ein Drittel der Stimmen mit dem ganzen Volk“. Anträge stelle sie „nicht mehr, obwohl Sie keine Mehrheit haben, sondern (…) weil Sie keine Mehrheit haben“.

Die beiden fraktionslosen BSW-Abgeordneten stimmten mit der AfD. Wirsing verwies auf gebrochene Versprechen – Stundenausfall, gestrichenes Mittagessen, Ärztemangel: „Die breite Masse sagt (…) ganz klar: Wir vertrauen dieser Regierung in Thüringen nicht mehr.“ Sven Küntzel, der sich vorab gegenüber dieser Zeitung äußerte, sieht die Brombeer-Regierung „politisch gescheitert“; es seien Verhältnisse entstanden, „über die die Thüringer Wähler so nicht abgestimmt haben“.

Das Modell Minderheitsregierung

Dahinter steht die eigentliche Kernfrage Thüringer Politik: Voigt führt eine Koalition aus CDU, Thüringen.Gerecht und SPD. Als er noch mit BSW regierte, herrschte ein Patt zur Opposition. Mit dem Zerfall der BSW-Fraktion wurde daraus eine Minderheitsregierung, die für jede Gesetzgebung auf die Linke angewiesen ist.

Ministerpräsident Mario Voigt und Katja Wolf schritten während der Sondersitzung nicht ans Rednerpult. © Karina Hessland-Wissel/Imago

Weil ein CDU-Unvereinbarkeitsbeschluss von 2018 eine feste Zusammenarbeit mit Linken und AfD verbietet, trägt die neue Vereinbarung zur Mehrheitsfindung bewusst keine Unterschriften. Sie regelt Abläufe – einen wöchentlichen Jour fixe und ein Ampel-System für strittige Punkte. Genau dies brandmarkt Oppositionsführer Höcke als heimliche „schwarz-rot-rot-rote Koalition“, während die Koalition darin pragmatischen Umgang mit schwierigen Mehrheiten sieht.

In seinem Schlusswort kündigte Höcke an, nach Vorbild der Bayerischen Verfassung die Hürden der Volksgesetzgebung senken zu wollen, damit „das Volk einen Landtag auflösen kann“. Es sei ein „unerträglicher Zustand“, dass das Volk nur alle paar Jahre wählen dürfe „und in der Zwischenzeit einfach nur den Mund zu halten hat“. Die Koalition hält dem entgegen, eine direkte Auflösung durch das Volk sei verfassungsrechtlich nicht vorgesehen. Dass beide Erzählungen in den kommenden Monaten erneut aufeinanderprallen werden, steht fest.

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