„Sie zwingen uns, dauerhaft damit zu leben“: Ceutas Bewohner fühlen sich ihrem Schicksal überlassen

In Ceuta kampieren noch immer Tausende von Migranten. Der Alltag ist aus den Fugen geraten. Familien fürchten um ihre Sicherheit. Doch Madrid erklärt die Lage zur „strukturellen Realität“.

Ceuta ist klein genug, damit eine politische Entscheidung sofort auf dem Schulweg ankommt. Pedro, dessen wirklicher Name der Redaktion bekannt ist, lebt in Ceuta. Er ist Lehrer, Familienvater und Mitglied der Schulleitung einer großen Bildungseinrichtung. Für Pedro und viele Menschen in Ceuta ist der Lebensalltag völlig auf den Kopf gestellt und der Zorn auf die Regierung in Madrid wächst stetig.