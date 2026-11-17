Meterhohe Schneewände in Japan: Ein Räumfahrzeug fräst sich in den Bergen der Präfektur Aomori durch die Schneemassen. In der gleichnamigen Hafenstadt am Meer fallen im Schnitt rund 7,6 Meter Schnee pro Winter.

In Japan und Alaska fallen direkt am Meer Winter für Winter sechs bis acht Meter Schnee, Häuser verschwinden hinter weißen Wänden. Der Mechanismus dahinter funktioniert im Kleinen auch an der deutschen Ostseeküste, wie Auswertungen des Deutschen Wetterdienstes zeigen. Im Januar 1987 brachte er dem Norden binnen weniger Tage bis zu einen Meter Neuschnee.

Acht Meter Schnee auf Meereshöhe: Hier liegt der Weltrekord

Wer bei Schneemassen an Gipfel denkt, liegt falsch. Die schneereichste Großstadt der Welt liegt im Norden der japanischen Hauptinsel Honshu, in der Hafenstadt Aomori, nur wenige Meter über dem Meer.



Laut Encyclopaedia Britannica kommen in der Stadt mit rund 275.000 Einwohnern im Schnitt 7,6 Meter Neuschnee pro Winter zusammen. Der US-Wetterdienst AccuWeather setzt Aomori damit auf Platz eins, vor Sapporo mit knapp fünf Metern.



Noch extremer ist Valdez in Alaska. Die Küstenstadt am Prinz-William-Sund misst laut den US-Klimanormalwerten im Mittel gut acht Meter Schnee pro Saison. Am 16. Januar 1990 fielen dort an einem einzigen Tag rund 1,20 Meter.



Am nahen Thompson Pass sind es pro Winter sogar rund 14 Meter.

13 Grad Unterschied: So springt die Schneemaschine an

Der Trick heißt Lake-Effekt. Kalte Luft strömt über eine deutlich wärmere Wasserfläche, saugt Feuchtigkeit auf und baut mächtige Schneewolken auf. Laut DWD muss die Temperatur zwischen Wasseroberfläche und rund 1500 Metern Höhe dafür um mindestens 13 Grad fallen.



In Japan liefert Sibirien die Kälte, das Japanische Meer die Feuchtigkeit. An der Küste und an den Bergen dahinter laden die Wolken ihre Fracht ab, oft tagelang. In Valdez stauen sich feuchte Pazifiktiefs an den Chugach-Bergen direkt hinter der Stadt.



Bekannt ist das Phänomen auch von den Großen Seen in Nordamerika. Syracuse im Bundesstaat New York kommt laut AccuWeather auf gut drei Meter Schnee pro Winter. Rund um Buffalo fielen bei einem Ereignis laut daswetter.com bis zu zwei Meter Schnee in nur 36 Stunden.

Ein Meter Neuschnee bei Ratzeburg: Der Ostsee-Effekt schlägt auch bei uns zu

Sechs Meter Schnee pro Winter wird es in Kiel oder Rostock nicht geben, dafür ist die Ostsee zu klein. Strömt aber eisige Luft aus Nordosten über das noch relativ warme Wasser, reihen sich Schneeschauer wie an einer Perlenschnur auf und ziehen stundenlang über dieselben Orte.



Besonders anfällig sind laut DWD Rügen, Hiddensee und die Lübecker Bucht. Das stärkste Ereignis der vergangenen Jahrzehnte begann am 9. Januar 1987, nach einem sehr milden Dezember mit noch warmer Ostsee.



Damals traf es einen schmalen Streifen von Nordwestmecklenburg über das südöstliche Schleswig-Holstein bis kurz vor Hamburg. Verbreitet fielen 50 bis 70 Zentimeter Neuschnee, um Ratzeburg bis zu einen Meter.



Auch später schlug der Effekt zu: Im Februar 2018 lagen in Barnitz südöstlich von Lübeck bis zu 30 Zentimeter Neuschnee, im Februar 2021 kamen auf Rügen binnen 48 Stunden stellenweise mehr als 40 Zentimeter zusammen. Wenige Kilometer weiter blieb es oft fast grün.



Wer an der Küste lebt, sollte bei Nordostwind und Frost die amtlichen Warnungen auf dwd.de oder in der Warnwetter-App im Blick behalten. Was dann für Hausbesitzer und Mieter beim Räumen gilt, steht in unserem Ratgeber zur Räum- und Streupflicht.

Sieben Meter hohe Schneewehen: Als der DDR-Norden im Schnee versank

Lebensgefährlich wird es, wenn zum Schnee der Sturm kommt. Zum Jahreswechsel 1978/79 stürzte die Temperatur binnen Stunden von plus zehn auf bis zu minus 20 Grad, auf Rügen setzte der erste Schneesturm schon am 28. Dezember ein.



Den Schnee brachte die Ostsee. Die Katastrophe brachte der Wind.



Laut WetterOnline türmten sich in einigen Regionen bis zu sieben Meter hohe Schneewehen auf, mehr als 20 Menschen starben. Im Norden der DDR waren ganze Dörfer tagelang abgeschnitten, erst Tausende NVA-Soldaten bekamen die Lage in den Griff.

Erster Schnee schon gefallen: Droht diesen Winter das Chaos?

Der November 2026 hat bereits gezeigt, dass der Winter früh zuschlagen kann: Am 10. November fiel laut wetter.net der erste Schnee der Saison bis in tiefe Lagen.



Ein Winter wie 1978/79 ist nach Einschätzung von Meteorologen auch bei fortschreitender Erwärmung möglich, aber seltener geworden. Nötig sind eine Luftmassengrenze über der Ostsee, Sturm aus Nordosten und tagelanger Nachschub an Kaltluft.



Wie lange eine solche Lage halten kann, zeigt die Bilanz von damals: 67 Tage lag im Norden eine geschlossene Schneedecke, vom 28. Dezember 1978 bis zum 4. März 1979.

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