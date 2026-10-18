Sieben von zehn Kunden schlafen ein: Chinese macht mit Kratz-Salon 12.000 Euro Umsatz im Monat

Kratz-Salon in Shenzhen: Unternehmer Zhang Xiaoqiao macht mit Kratzen über 100.000 Yuan Umsatz im Monat. Was die Stunde kostet und wer da alles kommt.

Eine Stunde Rückenkratzen für rund 36 Euro, auf Wunsch auch unter den Achseln: Mit diesem Angebot hat Zhang Xiaoqiao im südchinesischen Shenzhen eine Marktlücke gefunden.



Zwei Kratz-Salons betreibt der 32-Jährige inzwischen. Zusammen setzen sie laut der chinesischen Arbeiterzeitung Gongren Ribao mehr als 100.000 Yuan im Monat um, umgerechnet rund 12.000 Euro.

Wie die Idee zum Kratz-Salon entstand

Auslöser war ein Clip im Netz: Eine Frau kratzt ihrem Mann den Rücken. Darunter schrieben Nutzer, für so etwas würden sie glatt bezahlen. Zhang nahm sie beim Wort.



Dazu kam eine Kindheitserinnerung. Sein Vater habe ihm oft den Rücken gekratzt, bis er darüber einschlief, berichtet die Zeitung.

Sieben Jobs, zwei Pleiten, dann der Durchbruch

Beruflich lief bis dahin wenig rund. Im ersten Jahr nach dem Studium wechselte Zhang siebenmal die Stelle. Zwei eigene Firmen musste er schließen, auch als Social-Media-Macher kam er nicht voran.



Im Mai eröffnete er im Bezirk Bao'an seinen ersten Kratz-Laden. Der nahm laut der Global Times schon im ersten Monat 80.000 Yuan ein.



Im Folgemonat kam der zweite Salon hinzu, ein dritter ist in Planung.

Was eine Stunde Kratzen kostet

Abgerechnet wird nach Zeit, eine Stunde kostet gut 300 Yuan. Am beliebtesten ist laut dem englischsprachigen Staatsblatt ein 80-minütiges Einschlafpaket für 299 Yuan.



Ohrreinigung und Massage stehen ebenfalls auf der Karte. Mehr als 70 Prozent des Umsatzes kommen jedoch vom Kratzen.



Englischsprachigen Berichten zufolge arbeiten die Angestellten mit spitzen künstlichen Fingernägeln. Geplaudert wird nicht: Das Personal soll die Kunden nicht von sich aus ansprechen.



Das wirkt. Sieben bis acht von zehn Kunden schlafen nach Zhangs Angaben während der Sitzung ein.

Wer sich in Shenzhen kratzen lässt

Die meisten Kunden sind Büroangestellte mit Stress und Schlafproblemen, 60 bis 70 Prozent davon Männer. Manche reisen eigens aus Hangzhou oder der Provinz Jiangxi an, schreibt das Staatsblatt.



In Großstädten sei der Stress hoch und die Nachfrage entsprechend groß, zitiert das Kuriositätenportal Oddity Central Zhang aus der malaysischen Sin Chew Daily. Manche Stammkunden fänden das Kratzen entspannender als eine Massage.



Ein Vorbild hatte er nicht. Mehr als vier Monate tüftelte Zhang an seiner Technik, bevor er den ersten Laden eröffnete.

Warum Kratzen so guttut

Die Forschung liefert dem Unternehmer Rückenwind. Der Dermatologe Gil Yosipovitch von der Wake Forest University zeigte schon 2009 im Hirnscanner, dass Kratzen Hirnareale für Belohnung und Erinnerung aktiviert.



In einer späteren Studie verglich sein Team mehrere Körperstellen. Am Rücken linderte Kratzen den Juckreiz besonders wirksam – genau dort, wo man selbst am schlechtesten hinkommt.



Einen Haken hat die Sache. Forscher um Zhou-Feng Chen von der Washington University in St. Louis fanden heraus, dass das Gehirn beim Kratzen Serotonin ausschüttet. Der Botenstoff dämpft den leichten Kratzschmerz, verstärkt aber den Juckreiz.



Wer kratzt, will also weiterkratzen. Für einen Kratz-Salon gibt es kaum ein besseres Geschäftsmodell.

100 Filialen und ein neuer Beruf

Zhang will landesweit 100 Läden eröffnen und den Kratztherapeuten als anerkannten Beruf etablieren. Ob Kratzen überhaupt ein richtiger Job sei, werde er ständig gefragt, berichtet die malaysische Zeitung The Star.



Im chinesischen Netz amüsierten sich viele über die Geschichte. Ein Nutzer fragte laut dem südkoreanischen Medienhaus Herald Corporation gleich nach einem Franchise für Shanghai.



Ganz neu ist die Idee nicht. In Miami kratzt ein Familienbetrieb namens Scratcher Girls laut Axios schon seit etwa 2010 Kunden gegen Bezahlung.



Solange in Berlin kein Kratz-Salon aufmacht, bleibt nur die bewährte Methode: jemanden sehr freundlich fragen.

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