Die Linken-Politikerin Eva von Angern will Ministerpräsidentin von Sachsen-Anhalt werden. Doch wer ist die Frau, die gegen AfD-Politiker Ulrich Siegmund antritt?

Linken-Politikerin Eva von Angern tritt Mitte Dezember in Sachsen-Anhalt zur Ministerpräsidentenwahl an. Sie ist damit eine Gegenkandidatin zu AfD-Politiker Ulrich Siegmund.

Als die Linke in Sachsen-Anhalt am Dienstag ihre Entscheidung bekannt gab, war die Botschaft eindeutig: Eva von Angern soll Gegenkandidatin zu Ulrich Siegmund werden. Die Fraktion nominierte ihre Vorsitzende einstimmig. „Wir sind die antifaschistische Alternative“, sagte von Angern in einem Interview mit der Taz. In einer Pressemitteilung erklären die Landesvorsitzenden Janina Böttger und Hendrik Lange: „Die AfD bietet keine soziale Perspektive für Sachsen-Anhalt. Ihrer Politik der Ausgrenzung und Spaltung setzen wir gesellschaftlichen Zusammenhalt, soziale Sicherheit und eine starke öffentliche Daseinsvorsorge entgegen. Dafür steht Eva von Angern mit ihrer Kandidatur.“



Die Ausgangslage ist schwierig. Bei der Landtagswahl am 6. September 2026 wurde die AfD mit 43,8 Prozent und 39 Sitzen stärkste Kraft. Die absolute Mehrheit verfehlte sie allerdings. Die Linke kam auf 8,6 Prozent und acht Mandate. Damit wurde sie nur fünftstärkste Kraft im neuen Landtag. Nun will von Angern verhindern, dass mit Siegmund erstmals ein AfD-Politiker Ministerpräsident eines Bundeslandes wird.

Von der Magdeburger Juristin zur Landespolitikerin

Eva von Angern wurde am 1. Dezember 1976 in Magdeburg geboren. Dort besuchte sie die Schule und machte 1995 ihr Abitur. Anschließend studierte sie Rechtswissenschaften an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Nach dem ersten Staatsexamen 2001 und dem zweiten Staatsexamen 2005 arbeitete sie ab 2006 als Rechtsanwältin in Magdeburg. Bis Mai 2023 war sie in diesem Beruf tätig.

Ihr politisches Engagement begann früh. 1996 trat sie in die Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS) ein, die später in der Partei Die Linke aufging. Zunächst engagierte sie sich im Magdeburger Stadtverband, dessen Vorsitzende sie von 2002 bis 2011 war. Ebenfalls 2002 zog sie erstmals in den Landtag von Sachsen-Anhalt ein. Seitdem gehört sie dem Parlament an.

Ihre politische Laufbahn ist eng mit sozialen und frauenpolitischen Themen verbunden. Von 2011 bis 2023 stand sie an der Spitze des Landesfrauenrats Sachsen-Anhalt. Außerdem engagiert sie sich seit den 1990er-Jahren im Bündnis gegen Rechts in Magdeburg und ist unter anderem Mitglied des Kinderschutzbundes Sachsen-Anhalt, Mitglied im Netzwerk gegen Kinderarmut sowie in mehreren Fördervereinen.

Seit 2014 übernahm sie zunehmend Verantwortung innerhalb ihrer Fraktion: Zunächst war sie stellvertretende Vorsitzende, 2020 wurde sie schließlich zur Fraktionsvorsitzenden der Linken in Sachsen-Anhalt gewählt. Dieses Amt hat sie bis heute inne. Damit gehört von Angern zu den erfahrensten Politikerinnen im Landtag. Sie ist dienstälteste Abgeordnete des Hauses, fungierte als Alterspräsidentin der konstituierenden Sitzung am 6. Oktober 2026 und ist Mitglied im Ältestenrat.

Soziale Gerechtigkeit und klare Kante gegen rechts

Inhaltlich setzt von Angern vor allem auf soziale Gerechtigkeit. Zu ihren politischen Schwerpunkten zählen die Bekämpfung von Kinderarmut, Gleichstellung, Rechtspolitik und eine bessere öffentliche Daseinsvorsorge. Sie fordert ein Sachsen-Anhalt, in dem Kinder unabhängig von ihrer Herkunft gleiche Chancen erhalten und Frauen gleichberechtigt leben können.

Auch bezahlbarer Wohnraum und gute Bildung vor Ort gehören zu den Themen, die sie in ihrem politischen Programm hervorhebt. Ihre Vorstellungen verbindet sie mit einem klaren gesellschaftspolitischen Anspruch: Sachsen-Anhalt solle ein vielfältiges Land bleiben, in dem Zuwanderung als Chance verstanden werde und rechtsextremes Gedankengut keinen Platz habe.

Ihre Ablehnung der AfD ist dabei keine neue Position. Von Angern engagiert sich bereits seit Jahrzehnten gegen Rechtsextremismus. Als Fraktionsvorsitzende gehört sie zu den schärferen Kritikerinnen der AfD im Landtag. Die Kandidatur gegen Siegmund ist insofern eine Fortsetzung ihrer bisherigen politischen Linie.

Allerdings war ihre politische Kommunikation nicht immer unumstritten. Im Landtagswahlkampf 2021 präsentierte sie ein Wahlplakat mit dem Slogan „Nehmt den Wessis das Kommando“. Die Botschaft sollte auf fortbestehende Unterschiede zwischen Ost und West aufmerksam machen, insbesondere bei Einkommen, Renten und Karrierechancen. Politiker von CDU, SPD und Grünen kritisierten den Spruch und auch innerhalb der Linken selbst gab es Widerspruch. Von Angern verteidigte die Kampagne damals mit dem Hinweis auf die weiterhin bestehenden sozialen Ungleichheiten zwischen Ost- und Westdeutschland.

Das Plakat mit der Aufschrift "Nehmt den Wessis das Kommando" von Linken-Spitzenkandidatin Eva von Angern hat im Landtagswahlkampf Sachsen-Anhalt 2021 hitzige Diskussionen ausgelöst. © IMAGO / Christian Schroedter

Die Kandidatur als politisches Signal

Von Angerns parlamentarische Erfahrung ist beträchtlich. Sie kennt die parlamentarischen Abläufe, die politischen Konfliktlinien und die Landespolitik. Doch Erfahrung allein ersetzt keine parlamentarischen Mehrheiten. Und genau daran dürfte ihre Kandidatur scheitern.

In den ersten beiden Wahlgängen der Ministerpräsidentenwahl benötigt ein Kandidat mindestens 42 Stimmen. Von Angern verfügt mit ihrer Fraktion über acht Mandate. Um gewählt zu werden, müsste sie also mindestens 34 Stimmen aus anderen Fraktionen erhalten. CDU, SPD, Grüne und BSW kommen zusammen auf 36 Sitze. Ein Erfolg wäre somit nur mit einer nahezu geschlossenen Unterstützung der übrigen Fraktionen möglich.

Eine solche Unterstützung ist bislang nicht in Sicht. Im Gegenteil: Die SPD-Fraktionsvorsitzende Katja Pähle bezeichnete den Vorstoß als „politischen Egotrip“. Sie befürchtet, dass eine eigene Kandidatur der Linken die Suche nach einer gemeinsamen demokratischen Lösung erschweren und der AfD in einem möglichen dritten Wahlgang sogar nutzen könnte. Auch die Grünen reagierten überrascht. Aus dem BSW kam ebenfalls Kritik. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Claudia Wittig bezeichnete den Anspruch der Linken, mit 8,6 Prozent eine Ministerpräsidentin stellen zu wollen, als „ambitionierten Beitrag zum politischen Unterhaltungsprogramm“.

Von Angern weist die Kritik zurück. Ihre Kandidatur sei eine Einladung an die demokratischen Fraktionen, sich gegen eine AfD-geführte Regierung zu positionieren. Im Interview mit der Taz verweist sie zudem auf ein historisches Beispiel: Bereits 1993 hatte der damalige Grünen-Politiker Hans-Jochen Tschiche bei der Ministerpräsidentenwahl in Sachsen-Anhalt als Kandidat einer kleinen Fraktion eine Alternative angeboten.

Zunächst will von Angern in den ersten beiden Wahlgängen antreten. Ob sie auch im dritten Wahlgang kandidieren wird, soll nach Angaben der Politikerin erst später gemeinsam mit dem Landesvorstand entschieden werden. In diesem dritten Wahlgang reicht eine einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Enthaltungen werden dabei nicht mitgezählt. Damit verändert sich die politische Ausgangslage erheblich.

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