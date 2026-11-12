Siemens-Rekordjahr: Auftragseingang auf 108 Milliarden – was Konzernchef Busch zur Nvidia-Krise sagt

Siemens verbucht ein Rekordjahr trotz Gewinnrückgang. Konzernchef Busch sieht auch in der Nvidia-Partnerschaft keine Risiken.

Siemens hat im abgelaufenen Geschäftsjahr unter dem Strich 9,5 Milliarden Euro verdient. Das sind rund 900 Millionen Euro weniger als im Vorjahr, wie das Unternehmen mitteilte. Der Rückgang ist nach Angaben des Konzerns auf einen Sondereffekt im Vorjahr zurückzuführen: Damals hatte der Verkauf des Elektromotorenherstellers Innomotics einen positiven Einmaleffekt von rund 2,1 Milliarden Euro gebracht.

Im industriellen Geschäft, das ohne diesen Sondereffekt betrachtet wird, stieg der Gewinn den Angaben zufolge um 13 Prozent auf einen Rekordwert. Konzernchef Roland Busch sprach von einem „außerordentlich erfolgreichen“ Geschäftsjahr. Der Auftragseingang kletterte auf einen Rekord von 108 Milliarden Euro und lag damit deutlich über dem Umsatz, der von 78,9 auf 83,4 Milliarden Euro zulegte.

Partnerschaft mit Nvidia läuft weiter

Die Vorgänge rund um Nvidia-Chef Jensen Huang bereiten Busch nach eigenen Angaben keine Sorgen, obwohl Siemens eng mit dem US-Konzern zusammenarbeitet. „Wir reden hier über eine relativ große Firma, auch mit einem großen Team“, sagte Busch. Die laufende Zusammenarbeit finde auf Arbeitsebene statt, etwa mit Rev Lebaredia. Die gemeinsamen Projekte liefen unabhängig weiter.

Fragen zur Konzernspitze müsse der Aufsichtsrat von Nvidia klären, so Busch. „Aber die Firma wird so oder so weiterlaufen.“ Siemens und Nvidia arbeiten unter anderem bei digitalen Zwillingen zur Prozesssimulation zusammen. Vor drei Wochen hatte Busch erklärt, man baue gemeinsam „das Betriebssystem für industrielle KI“.

Für das im Oktober gestartete Geschäftsjahr erwartet Busch weiteres Wachstum, auch getragen von industrieller Künstlicher Intelligenz. Umsatz und Gewinn sollen erneut deutlich zulegen. Im laufenden Jahr will sich Siemens zudem von der Mehrheit an der Medizintechniktochter Healthineers trennen. Gut ein Drittel der Healthineers-Anteile soll an die Aktionäre gehen – pro zwei Siemens-Aktien eine Healthineers-Aktie, wie Finanzvorständin Veronika Bienert erklärte. Die Dividende soll um 15 Cent auf 5,50 Euro steigen. (mit dpa)

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