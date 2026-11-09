Gabriel nennt das Bürgergeld einen Sargnagel für die deutschen Sozialdemokraten. Bei Miosga stützt er den Vorsitzenden der SPD, Lars Klingbeil.

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Sigmar Gabriel (SPD) war am Sonntagabend bei „Caren Miosga“ zu sehen.

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Sigmar Gabriel hat bei Caren Miosga das Bürgergeld als „großen Sargnagel für die SPD“ bezeichnet. Mit dieser Kritik zielte der frühere SPD-Chef am Sonntagabend auf seinen Parteikollegen Hubertus Heil.

Eigentlich drehte sich die ARD-Talkshow um die Niederlage von Donald Trump bei den US-Zwischenwahlen. Doch Moderatorin Caren Miosga lenkte das Gespräch auf die deutsche SPD – und Gabriel wurde deutlich.

Warum Gabriel bei Caren Miosga Lars Klingbeil stützt

Miosga griff im Talk die Lage der deutschen Sozialdemokraten auf. Sie fragte Gabriel, ob er SPD-Chef Lars Klingbeil eine erneute Kandidatur für den Parteivorsitz zutraue.

„Ich hoffe, dass er das macht“, antwortete Gabriel. Den Deutschen sei nicht geholfen, wenn in der aktuellen Lage auch der zweite Koalitionspartner instabil werde. „Es ist ja schlimm genug, dass die CDU ständig über den Kanzler philosophiert“, sagte er. Die SPD müsse zudem die Frage beantworten: „Wer ersetzt Frau Bas?“ Bärbel Bas war im Oktober überraschend von ihrem Amt als Arbeitsministerin und SPD-Co-Chefin zurückgetreten.

„Ein großer Sargnagel für die SPD“: Gabriel und das Bürgergeld

Ob Hubertus Heil ein guter Nachfolger wäre, wollte Miosga wissen. Da hielt sich Gabriel sichtlich zurück. „Ich glaube, dass Hubertus Heil eine politische Position eingenommen hat, die ein großer Sargnagel für die SPD war: das Bürgergeld“, sagte der frühere Parteichef.

Das Gesetz hänge der SPD bis heute an. Viele Arbeitnehmer hätten gedacht, „jetzt stellen sie uns den Stuhl vor die Tür“. Geholfen habe es nach Gabriels Darstellung eher denen, die nicht arbeiten gingen. „Das fanden Leute, die arbeiten gehen und wenig Geld verdienen, nicht so witzig“, so Gabriel.

„Meine Frau wäre dagegen“: Gabriel schließt eigene Rückkehr aus

Ob er selbst noch einmal SPD-Chef werden wolle, ließ Gabriel nicht lange offen. Diese Rolle habe er ausreichend gehabt und brauche sie kein zweites Mal. „Im Übrigen wäre meine Frau dagegen“, fügte der SPD-Politiker hinzu.

Anlass der Sendung war der von der ARD-Runde als Erdrutsch beschriebene Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen am Dienstag. Miosga sah darin ein Signal: Eine „moderat linke Bewegung“ könne noch begeistern. Ob Gabriel das auch seiner SPD zutraue?

Beim Blick auf die Streitereien der siegreichen Demokraten habe er „sofort an die SPD denken“ müssen, sagte Gabriel lachend. „Die politische Linke in der ganzen Welt hat so ein Jakobiner-Gen“, meinte er. Oft gehe es eher darum, recht zu haben, als recht zu bekommen.

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