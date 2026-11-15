Silvester jetzt doch mit Kiewel und Kerner: ZDF stellt Pläne für den Jahreswechsel vor

Nach Kritik von Zuschauern und angesichts sinkender Reichweiten hatte das ZDF seine große Open-Air-Silvesterparty gestrichen. Die neuen Pläne rufen nun aber ebenso wenig Begeisterung hervor.

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Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner bei der ZDF-Silvester-Show im Jahr 2022 vor dem Brandenburger Tor

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Jahrelang waren sie ein festes Gespann des ZDF zum Jahreswechsel: Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner moderierten die Silvestershow des Senders von 2016 bis 2025, also insgesamt zehn Mal.



Andrea Kiewel, die mit dem „ZDF-Fernsehgarten“ nach wie vor sehr starke Quoten abliefert, war sogar noch länger dabei: Sie moderierte die Silvestershow bereits seit 2013, zunächst mit anderen Partnern. Kerner stieg im Jahr 2016 als Co-Moderator ein.

Von 2010 bis 2025 fand die Show in Berlin am Brandenburger Tor statt, zum Jahreswechsel 2025/26 zog die Live-Sendung dann nach Hamburg in die HafenCity um.

ZDF lag beim Gesamtpublikum deutlich hinter der ARD-Konkurrenz mit Florian Silbereisen

Doch im hohen Norden wollte nichts so richtig gelingen: „Willkommen 2026“ erreichte durchschnittlich nur 2,47 Millionen Zuschauer und einen Gesamtmarktanteil von 14,1 Prozent. Damit lag das ZDF beim Gesamtpublikum deutlich hinter der ARD-Konkurrenz mit Florian Silbereisen.

Wird wohl auch in diesem Jahr wieder die Quotennase vorn haben: Florian Silbereisen © Jens Kalaene/dpa

Hinzu kam Kritik von den TV-Zuschauern: Viele monierten auf Plattformen wie X, dass das Gelände vor der Bühne in der HafenCity auf Luftaufnahmen leer wirkte. Statt bis zu 12.000 möglichen Besuchern kamen laut dem Hamburger Abendblatt nur rund 9000 Gäste, was einen starken Kontrast zu den dicht gedrängten Menschenmassen früherer Jahre am Brandenburger Tor bildete.

Auch an Kiewel und Kerner ließen viele Zuschauer kein gutes Haar. Der Kontrast zwischen der ausgelassenen Moderation und der tristen Realität vor Ort wurde vielfach als befremdlich wahrgenommen, etliche Zuschauer zeigten sich genervt von Kiewels überdrehter Art.

„Der Quiz-Champion“: Silvester aus der Konserve mit Kerner, Kiewel und Pastewka

So sollte es nicht weitergehen: Im September 2026 wurde bekannt, dass das ZDF die klassische Silvester-Liveshow mit den beiden Moderatoren einstellt. Doch alle, die dachten, nun komme etwas bahnbrechend Neues, dürften spätestens jetzt enttäuscht sein.

Am Sonntag hat das ZDF seine genauen Pläne für den Jahreswechsel 2026/2027 bekannt gegeben. Wenn man es sich anschaut, dürfte klar sein, dass auch in diesem Jahr Florian Silbereisen mit dem „Silvester-Schlagerbooom“ die Quotennase weit vorn haben wird.

Denn während die ARD live sendet, bringt das Zweite eine Konserve statt einer Liveshow im Programm am letzten Abend des Jahres. Aufgezeichnet wird die geplante Quizshow nämlich bereits am 18. Dezember im Studio in Berlin-Adlershof.

ARD gegen ZDF: Silbereisen setzt wieder auf den „Silvester-Schlagerbooom“

In der offiziellen ZDF-Mitteilung vom Sonntag klingt das Ganze freilich etwas funkelnder. „Am Silvesterabend begrüßt das ZDF das Jahr 2027 mit spannender Unterhaltung, einem Live-Feuerwerk aus der Hauptstadt und Musik“, heißt es da.

Zustimmung wird geprüft...

Zunächst gebe Johannes B. Kerner im „Silvester-Special“ von „Der Quiz-Champion“ früheren Kandidatinnen und Kandidaten eine zweite Gewinnchance, bevor er kurz vor Mitternacht an Lena Kesting und Sven Voss übergebe. Die beiden sollen dann im „Countdown 2027“ mit einer Live-Schalte zum Feuerwerk am Brandenburger Tor ins neue Jahr feiern.

In „Der Quiz-Champion – Das Silvester-Special“ treten die Kandidaten aber zunächst ab 20.15 Uhr in fünf Wissenskategorien gegen Prominente wie Andrea Kiewel oder Bastian Pastewka an. Laut ZDF können sich die Zuschauer „auf einen unterhaltsamen Jahresrückblick freuen, der mit überraschenden Erinnerungen an ein ereignisreiches Jahr 2026 aufwartet.“

Um 23.50 Uhr übergibt Johannes B. Kerner zum „Countdown 2027“ an seine Kollegen nach Berlin, die von der Dachterrasse der Akademie der Künste per Live-Schalte auf den Jahreswechsel einstimmen sollen. Pünktlich um Mitternacht überträgt das ZDF live das Feuerwerk am Brandenburger Tor.

Anschließend sollen zwei Ausgaben von „Die ZDF-Kultnacht“ für einen musikalischen Abschluss sorgen. Um 0.20 Uhr steht in einem zweistündigen Special Sänger Wolfgang Petry im Mittelpunkt, ab 2.20 Uhr werden die größten Hits der Band Boney M präsentiert.

Reaktionen auf das Silvester-Aus: „Endlich mal gute Nachrichten“

In den sozialen Medien begrüßen zwar viele Zuschauer das Aus der traditionellen ZDF-Silvestershow. In den Kommentaren bei Facebook finden sich zahlreiche Stimmen, die die Entscheidung richtig finden. „Endlich mal gute Nachrichten“, heißt es da. Oder: „Das war ja auch schon seit Jahren nichts mehr. Wurde immer langweiliger.“

Der Plan jedoch, stattdessen eine Quizshow mit Kerner und Kiewel zu zeigen, überzeugt ebenso wenig. „Wer guckt denn Silvester eine Quizshow mit Kiwi?“, fragt ein User bei Facebook. „Das ganze Jahr läuft der Mist“, moniert ein anderer.

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