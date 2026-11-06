Silvester ohne Schaltsekunde: Diese Uhrzeit werden Sie nie wieder sehen

Schaltsekunde abgeschafft: Die Uhrzeit 23:59:60 gab es zuletzt Silvester 2016. Ab 20. Mai 2027 läuft die Weltzeit UTC dauerhaft ohne Extrasekunden.

Harold Lloyd hängt 1923 in der Stummfilmkomödie „Ausgerechnet Wolkenkratzer!“ am Zeiger einer Uhr. Die Weltzeit UTC kommt ab Mai 2027 ohne Schaltsekunde aus.

In der Silvesternacht 2016 dauerte das alte Jahr eine Sekunde länger. Exakte Uhren in Deutschland zeigten um 0:59:60 Uhr eine Zeit, die es eigentlich nicht gibt.



Wer diesen Moment verpasst hat, hat ihn nicht für ein paar Jahre verpasst, sondern für immer. Es war die letzte Schaltsekunde der Geschichte.

Keine Schaltsekunde an Silvester 2026

Auch zum kommenden Jahreswechsel gibt es keine Extrasekunde. Das hat der Internationale Erdrotationsdienst IERS bereits im Juli in seinem Bulletin C 72 festgelegt.



Damit sind an Silvester genau zehn Jahre ohne Schaltsekunde vergangen. Davor kam sie 27 Mal in 45 Jahren, im Schnitt also alle 20 Monate.

Ab 20. Mai 2027 läuft die Weltzeit UTC durch

Eine weitere Chance bekommt die Schaltsekunde nicht. Die Generalkonferenz für Maß und Gewicht (CGPM) hat am 15. Oktober in Versailles beschlossen, die koordinierte Weltzeit UTC ab dem 20. Mai 2027 ohne Sprünge laufen zu lassen. Die Berliner Zeitung hatte über das Aus der Schaltsekunde berichtet.



Laut IERS kommen für eine Schaltsekunde nur zwei Termine im Jahr infrage: Ende Juni und Ende Dezember. Der nächste wäre Ende Juni 2027 gewesen. Da gilt die neue Regel schon.

Warum die Erde schneller dreht

Mond und Sonne bremsen die Erde über lange Zeiträume mit ihren Gezeitenkräften. Deshalb musste die Atomuhr seit 1972 immer wieder eine Sekunde warten, bis der Planet aufgeholt hatte.



Zuletzt hat die Erde aber leicht aufs Tempo gedrückt. Erstmals drohte eine negative Schaltsekunde, also eine Minute mit nur 59 Sekunden. Ein Workshop der Zeitexperten von BIPM und IERS schätzte im März 2025 die Wahrscheinlichkeit dafür bis 2035 auf 30 Prozent.

Negative Schaltsekunde: Aufwand wie beim Millennium-Bug

Eine fehlende Sekunde musste noch nie ein Computer verkraften. Viele Systeme sind laut CGPM ausschließlich für zusätzliche Sekunden gebaut und getestet worden.



Die Kosten der Vorbereitung schätzt die Resolution der Konferenz ähnlich hoch ein wie die Vorbereitung auf den Jahrtausendwechsel 2000. Die Telekommunikations-Normer der ITU und die Arbeitsgruppe hinter dem Netzwerk-Zeitstandard IEEE 1588 drängten deshalb darauf, die ursprünglich für 2035 geplante Abschaffung vorzuziehen.

Schon die Plus-Sekunde brachte Server ins Stolpern

Auch die gewohnte Extrasekunde machte Ärger. In der Neujahrsnacht 2017 schlug beim Internetdienstleister Cloudflare ein Teil der DNS-Anfragen fehl. Über diese Adressauflösung finden Browser die richtigen Server.



Google und andere Konzerne verteilen die Extrasekunde deshalb über viele Stunden. Jeder Anbieter macht das etwas anders. Die Folge sind leicht abweichende Uhrzeiten zwischen Systemen, was die CGPM ausdrücklich kritisiert.

Aus der Schaltsekunde wird eine Schaltstunde

Ab Mai 2027 dürfen Atomzeit und Erdrotation bis zu eine Stunde auseinanderlaufen. Bisher war bei 0,9 Sekunden Schluss. Der neue Spielraum reicht laut Beschluss für mehrere Jahrhunderte.



Was passiert, wenn die Stunde voll ist, lässt die Resolution offen. In Fachkreisen ist bereits von einer „Schaltstunde“ die Rede. Das Schweizer Metrologie-Institut Metas erwartet, dass die allermeisten Menschen davon nichts bemerken würden.



Eine Zahl friert ab Mai ein: Die reine Atomzeit TAI und die Weltzeit UTC liegen dauerhaft 37 Sekunden auseinander.

Was sich für Funkuhren ändert

Funkuhren in Deutschland laufen einfach weiter. Ihr Signal kommt vom Langwellensender DCF77 der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig.



Das Bit, das bisher eine Schaltsekunde ankündigte, bleibt künftig leer. Auch die Internet-Zeitserver der PTB sparen sich die Vorwarnung. „Es ist damit für uns also kein technischer Aufwand verbunden“, sagte Ekkehard Peik, Leiter des PTB-Fachbereichs Zeit und Frequenz, dem Portal Leinetal24.

Nächste Zeitumstellung am 28. März 2027

An Silvester 2026 schlägt es also ganz normal Mitternacht. Die nächste Zeitänderung, die jeder merkt, kommt am 28. März 2027. Dann werden die Uhren zur Sommerzeit von 2 auf 3 Uhr vorgestellt.

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