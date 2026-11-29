Simone Thomalla liebt Berlin, sieht die Entwicklung der Stadt aber zunehmend kritisch. Im Fragebogen spricht die Schauspielerin über verwahrloste Kieze und ihr Leben zwischen Charlottenburg und Bayern.

Die Schauspielerin Simone Thomalla gehört zu den prominentesten Gesichtern des deutschen Fernsehens. Millionen Zuschauern wurde sie als Leipziger „Tatort“-Kommissarin Eva Saalfeld bekannt.



Auch als Dorfhelferin Katja Baumann in der ZDF-Serie „Frühling“ begeistert Thomalla die Zuschauer. Für die Dreharbeiten reist die in Berlin lebende Schauspielerin regelmäßig nach Oberbayern – ein Kontrast, den sie inzwischen zu schätzen weiß, wie sie in unserem Fragebogen erzählt.

Bis zum Start der neuen, 16. Staffel der Reihe müssen sich Fans noch etwas gedulden. Simone Thomalla indes kann man vorher schon in einer weiteren ZDF-Produktion sehen. In der Weihnachtskomödie „Süßer die Lügen nie klingen“ geht es um zwei völlig gegensätzliche Familien, die gemeinsam Weihnachten feiern wollen.

1. Frau Thomalla, Sie sind 1965 in Leipzig zur Welt gekommen und in Potsdam aufgewachsen. Was sind Ihre eindrücklichsten Kindheits- und Jugenderinnerungen aus DDR-Zeiten?



Ich hatte eine unglaublich glückliche Kindheit! Es war so wunderbar unbeschwert. Ich will gar nicht in das Narrativ verfallen „Früher war alles besser“, aber irgendwie war es das. Ich glaube, der Fokus war ein anderer, echter.



Wir waren als Kinder draußen, wir haben miteinander gespielt und nicht nur mit den Handys. Es gab kein Social Media, keine permanenten Vergleiche. Wir waren glücklich mit dem, was wir hatten – oder auch nicht hatten. Wir haben uns gegenseitig geholfen – und nicht nur, weil wir es mussten. Und nicht zu vergessen: der Geruch der Westpakete meiner Oma beim Öffnen.

2. Wann und warum hat es Sie nach Berlin verschlagen?



Ich bin in Leipzig geboren, in Potsdam groß geworden und nach dem Abitur zum Studieren auf die Schauspielschule nach Berlin gegangen.

3. Wie waren damals Ihre ersten Eindrücke von der Stadt?



Laut, wild, groß. Unglaublich lebendig. Ich hatte das Gefühl, dass hier niemand fragt, wo man herkommt, sondern nur, was man vorhat. Berlin war für mich zu der Zeit der toleranteste Ort der Welt. Und mit einer Geschichte, die keine andere Stadt der Welt zu bieten hat.

Stephan Rabold/ZDF Zur Person



„Süßer die Lügen nie klingen“ mit Simone Thomalla als Victoria von Liepnitz (Foto) ist im Streaming Simone Thomalla bekam gleich nach dem Abitur erste Filmangebote. Für die Defa drehte sie 1982 den Kinofilm „Abgefunden“ und studierte dann an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Ost-Berlin. Ihren Durchbruch hatte sie 1993 als Lehrmädchen Monika Helmholtz im Mehrteiler „Durchreise – Die Geschichte einer Firma“. Seither ist sie regelmäßig in Hauptrollen präsent.„Süßer die Lügen nie klingen“ mit Simone Thomalla als Victoria von Liepnitz (Foto) ist im Streaming verfügbar und am 6. Dezember um 20.15 Uhr im ZDF zu sehen.

4. In welchen Berliner Stadtteilen haben Sie gewohnt – und wo sind Sie schließlich gelandet und geblieben?



Ich habe vor dem Mauerfall in Weißensee gewohnt, dann in Steglitz und danach in Zehlendorf. Also immer in der Nähe meiner Eltern in Kleinmachnow, die mir zu der Zeit eine große Hilfe waren als junge Mutter. Weißensee und West-Berlin, das waren zwei Welten, nur ein paar Kilometer auseinander. Beide gehören zu mir, und beide haben mich geprägt.



Mittlerweile habe ich in Charlottenburg ein tolles Zuhause gefunden, mit wirklich schönen Plätzen und versteckten Ecken. Ich brauche nur zehn Minuten in die Innenstadt und zwei Minuten bis zur Autobahn Richtung München. Das ist ein Riesenvorteil für meinen wöchentlichen Arbeitsweg Richtung Bayern.

5. Dorthin pendeln Sie regelmäßig für Ihre Rolle in der ZDF-Erfolgsserie „Frühling“. Hand aufs Herz: Kommt Ihnen in dieser dörflichen Idylle mit der sauberen Bergluft manchmal der Gedanke, gar nicht mehr nach Berlin zurückzukehren?



In der ersten Woche jedes Mal! Dann sitze ich auf der Terrasse, schaue auf die Berge und denke: Warum eigentlich nicht? Und in der dritten Woche vermisse ich den Berliner Ton, den Späti und dass mir einer an der Ampel ungefragt seine Meinung sagt. Ich brauche beides.

Zustimmung wird geprüft...

6. In den (sozialen) Medien ist Berlin-Bashing gewissermaßen zum Volkssport geworden. Viele Menschen erleben die Stadt aber tatsächlich als voller, lauter, dreckiger und anstrengender als früher. Wie nehmen Sie das wahr?



Berlin war nie die sauberste Stadt der Welt, und ehrlich gesagt hat das auch keiner erwartet. Manches ist anstrengender geworden, und es gibt Ecken, die mir wehtun. Aber Berlin nur schlechtzureden, ist zu einfach. Diese Stadt hat so viel Kraft und so viele Menschen mit so viel Potenzial. Aber ich mache mir, mit Blick auf Paris, momentan große Sorgen um unsere Stadt und die immer härter werdenden Fronten.

7. Welche Ecken tun Ihnen denn besonders weh?



Ehrlich gesagt: einige. Berlin verändert sich sichtbar, und nicht alles davon tut der Stadt gut. Es gibt Viertel, durch die ich früher gern gegangen bin und die heute verwahrlost wirken, wo man sich nicht mehr wohl oder sicher fühlt. Das macht mich so richtig traurig, weil ich weiß, wie schön sie einmal waren.



Natürlich sind es die Menschen, die einen Kiez lebendig machen. Aber es gibt eben auch Einflüsse, die es mit dieser Stadt nicht gut meinen und unsere Werte mit Füßen treten. Dagegen muss man etwas tun, und darüber muss man auch reden dürfen. Ich liebe Berlin. Gerade deshalb möchte ich da nicht wegschauen und erwarte das von allen Menschen, die diese wunderbar bunte Stadt ebenso lieben.

8. Im Sommer haben Sie sich auf der Emmy-Party in Berlin gegen Parteiverbote und für eine Politik ausgesprochen, die sich um die Menschen kümmert. Wie blicken Sie aktuell auf die politische Lage in Berlin? Es sind ja turbulente Zeiten nach der Wahl.



Dabei bleibe ich: Politik muss sich um die Menschen kümmern, um ihre Sorgen im Alltag, vor allem die Sicherheit. Wer das ernst nimmt, braucht keine Verbote, sondern überzeugt mit guter Arbeit.

9. Was nervt Sie am meisten an der Stadt – und was heitert Sie wieder auf?



Die ewigen Baustellen und die Menschen, die hier leben, es aber nicht zu schätzen wissen. Aufheitern tut mich der subtile Charme der Berliner Schnauze.

10. Welcher ist Ihr Lieblingsort in Berlin?



Mein Zuhause. Und ansonsten überall da, wo ich meine Freunde treffen und mit ihnen die Vielfalt der Stadt genießen kann. Das kann ein kleines Restaurant um die Ecke sein, ein Spaziergang im Grünen oder ein Abend im Theater oder Konzert. Berlin hat so viel zu bieten, da entdecke ich immer wieder etwas Neues.

11. Ihre persönliche No-go-Area?



Nach 3 in der Georgia Bar.

12. Ein Abend mit Freunden – in welchem Restaurant wird reserviert?



Bei mir zu Hause muss niemand reservieren.

13. Einkaufen in der Stadt – wo kennt Ihre Kreditkarte kein Limit?



Da schätzen Sie mich falsch ein. Ich kaufe kontrollierter ein, als man vielleicht denkt. Nur bei Schuhen werde ich manchmal schwach.

14. Der beste Stadtteil Berlins – oder der schlimmste?



Der beste ist immer der, in dem man gerade glücklich ist. Den schlimmsten verrate ich nicht, ich muss da ja noch durchfahren.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema