Ein 17-Jähriger kommt in der Nacht mit seinem Moped von der Straße ab. Rettungskräfte versuchen vergeblich, ihn wiederzubeleben. Die Polizei ermittelt zur Ursache.

„Simson-Mopeds sind besonders bei jungen Menschen beliebt. Im brandenburgischen Landkreis Dahme-Spreewald ist ein 17-jähriger Fahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen.

Ein 17-jähriger Simson-Fahrer ist in der Nacht zum Samstag bei einem schweren Verkehrsunfall im brandenburgischen Landkreis Dahme-Spreewald ums Leben gekommen. Der Jugendliche war zwischen Krausnick und Schlepzig unterwegs, als er mit seinem Moped von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte.



Wie die Polizei Brandenburg mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 2.20 Uhr über den Unfall auf der Dorfstraße alarmiert. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsversuche konnte ein Notarzt nur noch den Tod des Jugendlichen feststellen.

Nach einem Bericht der Märkischen Allgemeinen Zeitung ereignete sich der Unfall in einer Kurve am Abzweig Buschmühle. Ein Sachverständiger der Dekra wurde noch in der Nacht hinzugezogen, um die Polizei bei der Rekonstruktion des Unfallhergangs zu unterstützen.



Die Ursache des Unglücks ist Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise auf die Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer gibt es nach Polizeiangaben bislang nicht. Beamte informierten gemeinsam mit der Notfallseelsorge die Angehörigen des Verstorbenen.



Die Landesstraße 421 zwischen Krausnick und Schlepzig blieb wegen der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme bis etwa 7.30 Uhr vollständig gesperrt.

Simson-Mopeds im Trend: Bundesrat fordert Tempo 60

Der tödliche Unfall ereignete sich zu einer Zeit, in der die DDR-Kultmarke Simson insbesondere unter jungen Menschen in Ostdeutschland wieder große Popularität genießt. Modelle wie die S50 und S51 sind bei Sammlern, Schraubern und Jugendlichen gefragt.



Erst am Freitag beschloss der Bundesrat auf Initiative von Sachsen und Thüringen, sich für höhere Geschwindigkeitsgrenzen bei Mopeds einzusetzen. Statt der bislang grundsätzlich geltenden 45 Kilometer pro Stunde sollen künftig bis zu 60 Kilometer pro Stunde möglich sein.

Wie die sächsische Landesregierung mitteilte, soll die Bundesregierung auf eine entsprechende Änderung der europäischen Vorschriften hinwirken. Die Länder begründen ihren Vorstoß unter anderem mit verbesserten Bremsen, Fahrwerken und anderen technischen Entwicklungen.



Bestimmte Simson-Mopeds aus DDR-Produktion dürfen aufgrund einer Sonderregelung bereits heute mit bis zu 60 Kilometern pro Stunde gefahren werden. Voraussetzung ist unter anderem, dass sie spätestens am 28. Februar 1992 erstmals in Verkehr gekommen sind.

Der Bundesratsbeschluss ist zunächst nur eine politische Aufforderung. Die bestehenden Geschwindigkeitsgrenzen ändern sich dadurch nicht. Die Initiative steht nicht im Zusammenhang mit dem tödlichen Unfall bei Schlepzig.

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